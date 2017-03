Liga 1, etapa 26. FC Voluntari – Poli Iași (18.00, Digi, Dolce, Look TV) se dispută pe stadionul Dinamo. Cele două echipe vor merge braț la braț în play-out.

FC Voluntari – Poli Iași 0-0 (18.00, Digi, Dolce, Look TV)



VIDEO AICI și AICI

Echipele de start

FC Voluntari: Gavrilaș – Al. Coman, Balaur, Spahija, Acsinte – Cernat, C. Lazăr, L. Marinescu – Popadiuc, G. Deac, P. Ivanovici. Antrenor: Florin Marin.

CSM Poli Iași: Grahovac – Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Țigănașu – Răuță, V. Gheorghe – Ciucur, Bole, Ștefănescu – A. Cristea. Antrenor: Eugen Neagoe.

Arbitru: Lucian Rusandru.

Asistenți: Sebastian Stoianov, Imre-Laszlo Bucsi.



FC Voluntari și Poli Iași sunt două dintre echipele înscrise, practic, de la început campionatului în lupta pentru supraviețuirea în Liga 1.

În etapa precedentă, FC Voluntari a remizat la ASA Târgu Mureș, în timp ce Poli Iași a pierdut, pe propriul teren, meciul cu Astra Giurgiu.

FC Voluntari

Florin Marin

“Sunt dezamăgit că nu am câştigat la Târgu Mureş, dar am fost mulţumit de joc. Urmează jocul cu CSM Poli Iaşi, o echipă bună, care nu a câştigat niciun joc în acest an Era greu să câştige cu CFR sau Astra, dar a jucat deschis cu acestea. Să nu uităm că a pierdut în prelungiri cu CFR. Au câţiva jucători experimentaţi – Grahovac, Ciucă, Ţigănaşu, Cristea sau Golubović, îmi place şi de Bőle. Nu va fi uşor să câştigăm, mai ales că nu jucăm nici la Voluntari. Vom juca la victorie, pentru că vrem să terminăm sezonul regulat pe locul 8”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Maftei, I. Balaur, Cazan, Acsinte – L. Marinescu, C. Lazăr, Cernat – Popadiuc, Curelea, Ivanovici

► Rezerve: Gavrilaș, Filipov, Al. Coman, Novac, Căpăţână, Voduţ

► Director tehnic: Florin Marin

CSM Politehnica Iași

Eugen Neagoe

“N-am făcut un meci rău cu Astra, însă am pierdut, Decisive au fost gafele individuale. Mă surprind, mai ales că vin de la jucători cu experienţă. Eu nu ştiu ce să fac să nu mai apară astfel de erori. Cred că puteam obţine măcar un egal, poate chiar victoria dacă nu apăreau aceste greşeli. Trebuie ca jucătorii să se trezească, să conştientizeze că suntem în pericol de retrogradare. Nu ştiu cine va apăra în următorul meci, probabil că tot Grahovac”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Bosoi , Mihalache, Frăsinescu, Sato – Mitić, Răuţă – Ciucur, V. Gheorghe, Ştefănescu – A. Cristea

► Rezerve: Caparco, Voicu, Ciucă, Panţâru, Ţigănaşu, Sténio Santos, Golubović

► Antrenor: Eugen Neagoe

Meciurile all-time din Liga 1:

10.07.2015: FC Voluntari – CSMS Iași 1 – 1 (Etapa 1)

Au marcat: 0-1 Ștefan Grigorie (10), 1-1 Paul Pârvulescu (30 penalty)

17.10.2015: CSMS Iaşi – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 14)

Au marcat: 1-0 Bojan Golubović (23) , 1-1 Adrian Bălan (34), 2-1 Nuno Viveiros (57)

18.03.2016: CSMS Iași – FC Voluntari 0 – 1 (Etapa 3 – play-out)

Au marcat: 0-1 Adrian Bălan (10)

09.05.2016: FC Voluntari – CSMS Iaşi 1 – 2 (Etapa 10 – play-out)

Au marcat: 0-1 Andrei Cristea (32 penalty), 0-2 Daniel Barna (37 autogol), 1-2 Adrian Bălan (44)

23.10.2016: CSM Politehnica Iași – FC Voluntari 1 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 0-1 Adrian Bălan (33), 0-2 Mihai Căpățănă (34), 1-2 Gianmarco Piccioni (90+6)

Foto: Hepta