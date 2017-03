Echipele

CSU Craiova: Calancea – Dimitrov, Popov, Barthe, Briceag – Mateiu, Zlatinski, Băluță – Ivan, Fajic, Bancu

Gaz Metan: Greab – V. Crețu, Trtovac, R. Zaharia, Rugasevic – Bic, Tahar – R. Romeo, Eric, Buziuc – Sikorski

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Ne așteaptă un meci cât o finală și o vom câștiga ca să rămânem în play-off. Merităm să fim în play-off, pentru că am depus o muncă extraordinară cu jucătorii. Noi am punctat și la impresia artistică, am jucat ofensiv și suntem una dintre echipele care am adus și spectatorii pe stadion. Aș putea să spun că acesta este cel mai important joc din cariera mea de antrenor. Am văzut meciurile lor, au o echipă harnică, bine articulată și cu jucători agresivi, tehnici și înalți. Mediașul este o echipă foarte bine structurată. Noi nu putem să jucăm la un meci nul, ci la victorie. Trebuie să jucăm pragmatic, echilibrat, pentru că, dacă te arunci prea mult. te pot prinde pe contraatac. Dacă nu ataci, riști să primești un gol și atunci se prăbușește tot. Jucăm la Pitești… Pentru noi contează cel mai mult stadionul Extensiv, unde nu am pierdut nici un meci, apoi Severinul, unde am câștigat câteva meciuri importante. E clar că stadionul din Pitești reprezintă un dezavantaj pentru noi, dar e un teren de fotbal și trebuie să mergem și să câștigăm”.

► Echipa probabilă: Pedro Mingote – Dimitrov, Popov, Kelić, Briceag – Mateiu, Zlatinski, Băluţă – A. Ivan, Măzărache, Bancu

► Rezerve: Calancea, Barthe, B. Bucurică, Screciu, R. Petre, A. Manea, Fajić

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Gaz Metan Mediaș

Cristian Pustai

“Într-adevăr este ultima finală, e important că depindem de noi. Dacă vom câştiga cu Craiova, ceea ce toţi ne dorim şi pentru asta ne ducem la Piteşti, înseamnă că merităm să fim în primele 6. Dacă nu, începem practic un alt campionat”.

► Echipa probabilă: Greab – Creţu, Trtovac, R. Zaharia, Rugašević – Danci, Tahar, Bic – Eric de Oliveira, Sikorski, Buziuc

►Rezerve: Pleșca, R. Romeo, Buzean, I. Cristea, C. Petre, S. Lupu, Gavra

►Antrenor: Cristian Pustai

Meciurile all-time din Liga 1:

15.08.2014: Gaz Metan Mediaş – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 4)

A marcat: 1-0 Cosimo Figliomeni (34)

14.03.2015: CS Universitatea Craiova – Gaz Metan Mediaş 1 – 1 (Etapa 21)

Au marcat: 1-0 Ionuţ Târnăcop (16), 1-1 Azdren Llullaku (65)

22.10.2016: Gaz Metan Mediaş – CS Universitatea Craiova 2 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 0-1 Roberto Romeo (31 autogol), 1-1 Azdren Llullaku (49), 2-1 Azdren Llullaku (59), 2-2 Andrei Ivan (62)

STATISTICĂ: sport24h.ro