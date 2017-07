Astra Giurgiu – ACS Poli Timișoara, meciul care încheie etapa a 3-a a Ligii 1, reprezintă un duel între echipe care au fost învinse runda precedentă: Astra a cedat clar la Voluntari, în timp ce bănățenii au fost depășiți greu de FCSB.

Astra Giurgiu – ACS Poli Timișoara 0-0

Astra Giurgiu (echipa probabilă): P. Iliev – Belu, Bejan, Erico, Radunovic – Dandea, Poljak – Moise, Marquinhos, Nicoară – Chipirliu. Antrenor: Edward Iordănescu

ACS Poli Timișoara (echipa probabilă): Straton – Creţu, Melinte, Cânu, Ţigănaşu – Soljic, Artean – Ciucur, Vaşvari, Bârnoi – Bud. Antrenor: Ionuț Popa

Astra Giurgiu a început bine sezonul, eliminând-o pe Zira FK în Europa League (3-1 şi 0-0) şi învingând-o pe nou promovata Sepsi Sfântu Gheorghe (3-1), în prima etapă a Ligii 1 Betano. După aceste trei meciuri, echipa antrenată de Edward Iordănescu a suferit şi primul eşec, fiind învinsă în runda a doua cu scorul de 3-1 (1-1) de FC Voluntari, într-un meci disputat la Ploieşti.

Ilfovenii au deschis scorul prin autogolul lui Erico Da Silva (18), însă Silviu Balaure (38) a restabilit egalitatea, după o minge recentrată de Anthony Le Tallec. Echipa antrenată de Claudiu Niculescu s-a desprins după pauză prin golurile înscrise de Laurențiu Marinescu (63 penalty) și Alexandru Tudorie (66).

“În această săptămână am făcut mai multe jocuri-școală în care am încercat să îi integrăm pe cei nou veniți. Din păcate, nu am avut tot efectivul la dispoziție în fiecare zi, deoarece Mailat și Bârnoi au avut probleme medicale. De asemenea, am făcut antrenamente separate cu cei trei atacanți, pentru a da o notă mai ofensivă echipei, acolo noi stăm mai puțin bine. Mă îngrijorează forma celor trei atacanți, sperăm că vom îmbunătăți acest aspect și ei să fie acei jucători care să aducă bucurie în sânul formației noastre”, a declarat Ionuț Popa, antrenorul oaspeților

Meciurile all-time din Liga 1

29.11.2013: ACS Poli Timişoara – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Marian Cristescu (53), 0-2 Marian Cristescu (79), 1-2 Florin Nanu (88)

16.05.2014: Astra Giurgiu – ACS Poli Timişoara 5 – 1 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (20), 1-1 Cristian Boldea (24), 2-1 Yazalde (30), 3-1 Sadat Bukari (41), 4-1 Nuno Claro (59 autogol), 5-1 Denis Alibec (87)

09.08.2015: ACS Poli Timişoara – Astra Giurgiu 1 – 3 (Etapa 5)

Au marcat: 0-1 Gabriel Enache (35 penalty), 1-1 Rufino Segovia del Burgo (57), 1-2 Fernando Boldrin (67), 1-3 Iulian Roşu (90)

21.11.2015: Astra Giurgiu – ACS Poli Timişoara 2 – 2 (Etapa 18)

Au marcat: 1-0 William De Amorim (9), 1-1 Ianis Zicu (29), 1-2 Alexandru Curtean (68), 2-2 Constantin Budescu (87 penalty)

13.08.2016: Astra Giurgiu – ACS Poli Timișoara 3 – 1 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Cristian Săpunaru (12p), 2-0 Cristian Săpunaru (75p), 2-1 Marius Croitoru (77), 3-1 Daniel Niculae (90+2)

27.11.2016: ACS Poli Timișoara – Astra Giurgiu 2 – 0 (Etapa 17)