Liga 1, etapa 3. FCSB – CSU Craiova (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV)

Cele două echipe evolează duminică și cu gândul la cupele europene, FCSB urmând a juca, miercuri, returul cu Viktoria Plzen din preliminariile Ligii Campionilor, iar CSU Craiova, joi, cu AC Milan, în preliminariile Ligii Europa.

FCSB

Până la returul cu cehii va fi jocul de pe Arena Naţională cu CS Universitatea Craiova. FCSB are un palmares excelent cu oltenii, 7 victorii şi o remiză. Recent a bătut-o cu 3-0 pe Craiova, tot pe Arena Naţională, în ultima etapă de play-off a sezonului trecut. Tehnicianul Dică nu va putea conta pe cel mai bun jucător al său, mijlocaşul ofensiv Constantin Budescu, care a suferit o ruptură musculară la piciorul drept, în meciul cu Viktoria Plzeň şi va fi indisponibil maximum trei săptămâni. E posibil să dispară din primul unsprezece stoperul Ionuţ Larie şi mijlocaşul central Vlad Achim, care au fost criticaţi dur de patronul Gigi Becali după meciul cu cehii.

FCSB are 4 victorii în 4 meciuri jucate acasă cu Craiova

Echipa probabilă

Fl. Niţă – Pleaşcă, Bălaşa, Momčilović, Júnior Morais – Pintilii, Ov. Popescu – D. Man, Teixeira, De Amorim – Alibec. Antrenor: Nicolae Dică

CS Universitatea Craiova

Tehnicianul italian Devis Mangia nu are probleme de lot pentru partida cu FCSB. După ce a plecat Andrei Ivan, au fost aduşi Tiago Ferreira şi Alexandru Mitriță, ultimul fiind titular în meciul de joia trecută cu “rossoneri”. Probabil ambii jucători vor fi folosiţi în meciul de duminică seară de pe Arena Naţională. Ştiinţa porneşte cu şansa a doua, dar teoretic poate avea pretenţii cu FCSB, având un lot bun şi pretenţii la titlu. În plus nu va juca Budescu, ceea ce este un avantaj pentru CSUC. Până acum Craiova a fost sparring partner pentru FCSB, având un egal şi 7 înfrângeri. Acum a ajuns în Europa League, are un lot mai valoros şi ar cam fi timpul să pună capăt complexului stelist.

Echipa probabilă

Calancea – Dimitrov, Spahija, Kelić, Briceag – Zlatinski – Gustavo, Mitriță, F. Rossi, Bancu – Băluță. Antrenor: Devis Mangia

Meciurile all-time din Liga 1:

02.08.2014: Steaua Bucureşti – CS Universitatea Craiova 3 – 1 (Etapa 2)

Au marcat: 1-0 Adrian Popa (3), 2-0 Lucian Sânmărtean (34), 3-0 Fernando Varela (90+3), 3-1 Andrei Ivan (90+4)

01.03.2015: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 0 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: –

23.08.2015: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 1 – 2 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Nicuşor Stanciu (18), 1-1 Bogdan Vătăjelu (39 penalty), 1-2 Grégory Tadé (85 penalty)

06.12.2015: Steaua Bucureşti – CS Universitatea Craiova 2 – 0 (Etapa 21)

Au marcat: 1-0 Paul Papp (81), 2-0 Grégory Tadé (83)

02.10.2016: Steaua București – CS Universitatea Craiova 2 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 William De Amorim (17), 1-1 Bogdan Vătăjelu (41), 2-1 Fernando Boldrin (75 penalty)

18.02.2017: CS Universitatea Craiova – Steaua București 1 – 2 (Etapa 24)

Au marcat: Hristo Zlatinski (34 – penalty), respectiv Mihai Pintilii (24), Gabriel Enache (79)

09.04.2017: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 0 – 1 (Etapa 5, play-off)

A marcat: 0-1 Eddy Harlem Gnohéré (73)

13.05.2017: Steaua Bucureşti – CS Universitatea Craiova 3 – 0 (3-0)

Au marcat: 1-0 Denis Alibec (18), 2-0 Denis Alibec (42), 3-0 Antonio Jakoliš (44)

Statistică: sport24h.ro