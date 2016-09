Liga 1, etapa a 7-a

CFR CLUJ – CSU CRAIOVA

CFR Cluj

Vasile Miriuță

“În Cupa Ligii am avut trei ocazii mari, prin care puteam rezolva meciul. În repriza secundă, a venit acel gol al mureșenilor, la prima lor ocazie. Am egalat, dar n-am reușit să înscriem al doilea gol. Putea fi și mai rău după bara lui Gabi Mureșan. Echipa noastră a dominat jocul, dar la 11 metri am avut ghinion. Chiriță e un jucător tânăr, are timp să se remarce. Rus se antrenează cu noi de câteva zile, iar azi s-a descurcat foarte bine. A ratat și un penalty, dar se mai întâmplă. Sunt două zile până la meciul cu Craiova. Timpul e scurt și trebuie să ne refacem. Vom vedea și pe cine putem integra în echipă dintre noii-veniți”.

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, A. Mureșan, Camora – L. Rus, Filipe Nascimento – Al. Chiriţă, Juan Carlos, Nouvier – Bud

► Rezerve: T. Marc, Peteleu, Ene, Vereş, Hodgyai, Al. Păun, D. Roman

► Antrenor: Vasile Miriuţă

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Ne așteaptă un meci greu mâine. CFR rămâne o echipă bună a campionatului, chiar dacă a vândut câțiva jucători în această vară. Este o echipă puternică acasă, cu un joc agresiv, care uneori trece de limită. Este o idee falsă că vor fi mai obosiți pentru că au jucat 120 de minute în Cupa Ligii, având în vedere metodele moderne de refacere. Noi trebuie să ne concentrăm la joc, să fim bine pregătiți, atenți și rapizi în gândire. Anticipez un meci disputat, cu un ritm alert”.

► Echipa probabilă: Calancea – Briceag, Kay, Acka, Vătăjelu – Zlatinski, Madson – A. Ivan, Nuno Rocha, Bancu – Măzărache

► Rezerve: L. Popescu, Popov, Mateiu, Băluţă, A. Manea, Gustavo, Rambé

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Meciuri all-time în Liga 1:

07.12.2014: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 17)

30.05.2015: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 3 – 0 (Etapa 34)

Au marcat: 1-0 Tha’er Bawab (49), 2-0 Alexandru Băluţă (65), 3-0 Tha’er Bawab (82)

04.10.2015: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 1 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Steve Leo Beleck (47), 1-1 Nuno Rocha (79), 1-2 Andrei Dumitraş (90+2)

27.02.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 0 – 1 (Etapa 26)

Au marcat: 0-1 Cristi Bud (80)

09.04.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: 1-0 Hristo Zlatinski (9), 1-1 Alexandru Păun (82)

26.05.2016: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 4 – 0 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 1-0 Mário Camora (52), 2-0 Antonio Jakoliš (58), 3-0 Antonio Jakoliš (61), 4-0 Davide Petrucci (63)

