Liga 1, etapa a 7-a

POLI IAȘI – FC BOTOȘANI (ora 18.00)

CSM Politehnica Iași

Nicolo Napoli

“Şi ce dacă nu am câştigat în ultimele meciuri? Suntem pe o linie bună. Din două jocuri acasă şi patru deplasări am făcut nouă puncte. Derbiul Moldovei va fi foarte greu, însă noi vom încerca să facem un meci bun şi vom încerca să câştigăm. Băieţii sunt conştienţi de acest lucru, chiar dacă întâlnesc o echipă bună, care dă multe goluri. Nu am fost la Botoşani joi, am văzut meciul lor la televizor. Pe mine mă interesează doar jocul nostru”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Voicu, Frăsinescu, Mihalache, Ţigănaşu – Bőle, Mitić, Ştefănescu, Ciucur – Piccioni, A. Cristea

► Rezerve: Caparco, Ciucă, Sato, Bădic, Bosoi, V. Gheorghe, M. Martin

► Antrenor: Nicolo Napoli

FC Botoșani

István Fülöp

“Campionatul e mai important decât Cupa Ligii. Acum mergem la Iași, trebuie să nu plecăm capul. Am învins-o recent pe Poli Iaşi, sperăm să o facem şi acum, pe terenul lor. Nu mă interesează titlul de golgheter, important e să câştige echipa. Va fi o partidă echilibrată cu ieşenii. Nouă ne place să jucăm deschis, să atacăm, ei să se închidă, să nu primească gol. Ar fi bun şi un egal, dar aş vrea să câştigăm”.

► Echipa probabilă: Iliev – Dimitrov, G. Miron, Plămadă, Muşat – Vaşvari, Bordeianu – M. Roman, I. Fülöp, Astafei – Golofca

► Rezerve: Albuţ, Patache, S. Popovici, Willie, I. Fülöp, Matulevičius, Elek

► Antrenor: Leo Grozavu

Meciurile all-time din Liga 1:

17.10.2014: CSMS Iaşi – FC Botoşani 2 – 2 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 Valentin Coşereanu (2), 1-1 Quenten Martinus (29), 2-1 Gomo Onduku (46), 2-2 Claudiu Codoban (77)

25.04.2015: FC Botoşani – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 28)

11.08.2015: FC Botoşani – CSMS Iaşi 1 – 0 (Etapa 6)

A marcat: 1-0 Gabriel Vaşvari (83 penalty)

29.11.2015: CSMS Iaşi – FC Botoşani 1 – 0 (Etapa 19)

A marcat: Vasile Gheorghe (44)

11.04.2016: FC Botoşani – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 6, play-out)

26.05.2016: CSMS Iași – FC Botoșani 1 – 1 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 0-1 Michael Ngadeu (7), 1-1 Bojan Golubović (46)

