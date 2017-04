Liga 1, etapa 7, play-out. Chiajna – FC Voluntari (ora 18:00, Digi, Dolce, Look TV). Partida este foarte importantă pentru ambele echipe din Ilfov în tentativa de evitare a retrogradării.

Chiajna – FC Voluntari 0-2 LIVE

VIDEO AICI ŞI AICI

Chiajna: Bălgrădean – Koenders, Dobrosavlevici, Bejan, D. Popescu (22 Fota) – Răsdan, Costin – Grădinaru, Cristescu, Serediuc – Pena

FC Voluntari: Balauru – Maftei, Spahija, Cazan, Acsinte – Lazăr, Novac – Popadiuc, Cernat, Căpățână – Ad. Bălan

Final de primă repriză

Min. 30: Ad. Bălan face dubla, cu un gol marcat din lovitură liberă de la 20 de metri

Min. 18: Ad. Bălan a reluat cu capul, din 10 metri, fără speranţe pentru Bălgrădean

A început meciul

Concordia Chiajna

Dan Alexa

“Urmează o serie de patru meciuri acasă, trebuie să obținem victorii, altfel ne va fi foarte greu să salvăm. Nu am pierdut de trei jocuri, nici nu am câștigat, dar am obținut totuși puncte ce vor conta la final. Trebuie să câștigăm etapele viitoare, mai sunt opt etape, 24 de puncte puse în joc. Se poate întâmpla orice, dar dacă vom juca cu aceeași determinare cu siguranță nu vom retrograda”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Koenders, Dobrosavlevici, Bejan, Feussi – Albu, R. Costin – Grădinaru, M. Cristescu, Serediuc – Pena

► Rezerve: Drăghia, D. Popescu, Melinte, Răsdan, C. Ciobanu, Herea, V. Alexandru

► Antrenor: Dan Alexa

FC Voluntari

Claudiu Niculescu

“Ne așteaptă un nou meci tare, la Chiajna. Trebuie să batem acolo. Nu vorbesc acum de Cupa României, cel mai important e meciul de vineri. Toate meciurile din campionat sunt finale pentru noi. Nu am cum să fiu mulțumit după egalul cu Iaşi. Nu trebuie să se mai mulțumească așa, cu puțin. Eu vreau să câștig. Facem prea multe greșeli, dăm mingea ușor adversarilor. Dar eu am încredere în ei, știu că am jucători de calitate”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Maftei, Spahija, Cazan, Acsinte – C. Lazăr, Novac – Popadiuc Cernat, Ivanovici – Ad. Bălan

► Rezerve: Gavrilaș, Spahija, L. Marinescu, Tăbăcariu, Căpăţână, G. Deac, Curelea

► Antrenor: Claudiu Niculescu

Arbitru: Rădulescu George (Bucureşti)

Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti), Marica Mihai Marius (Bistriţa)

Rezervă: Bîrsan Marcel (Bucureşti)

Observatori: Boca Sorin (Iaşi), Ion Cățoi (București)

Meciurile all-time din Liga 1:

02.10.2015: FC Voluntari – Concordia Chiajna 1 – 1 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Vasile Maftei (7), 1-1 Gabriel Giurgiu (64 penalty)

28.02.2016: Concordia Chiajna – FC Voluntari 1 – 2 (Etapa 26)

Au marcat: 0-1 Bogdan Ţâru (41), 1-1 Artem Milevskiy (54 penalty), 1-2 Vlad Achim (86)

25.05.2016: FC Voluntari – Concordia Chiajna 1 – 2 (Etapa 7, play-out)

Au marcat: 0-1 Artem Milevskiy (23), 1-1 Mihai Voduț (64), 1-2 Marian Cristescu (81)

29.05.2016: Concordia Chiajna – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 14, play-out)

Au marcat: 1-0 Michael Odibe (28), 1-1 Mihai Voduţ (52)

01.08.2016: Concordia Chiajna – FC Voluntari 0 – 4 (Etapa 2)

Au marcat: 0-1 Daniel Novac (61), 0-2 Mihai Căpăţână (76), 0-3 Petre Ivanovici (84), 0-4 Adrian Bălan (90+1)

05.11.2016: FC Voluntari – Concordia Chiajna 1 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Florin Cernat (90+3)

Concordia vs FC Voluntari în Liga 1: șase jocuri – o victorie Concordia – două remize – trei victorii FC Voluntari.

– În play-out-ul trecut, Concordia a scos patru puncte din duelurile cu FC Voluntari: victorie cu 2-1 în deplasare (Voduţ / Milevsky, Cristescu) şi remiză în ultima rundă, scor 1-1 (Odibe / Voduţ).

Mediile de vârstă ale celor două loturi: Concordia – 26 ani şi o lună; FC Voluntari – 27 ani şi 5 luni.