Liga 1, etapa 7, play-out. Pandurii – FC Botoșani (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV). Întâlnirea de la Severin are o miză imensă pentru gazde, care luptă din greu să scape de retrogradare. Momentan, gorjenii lui Flavius Stoican se află locul de baraj.

Pandurii – FC Botoșani 0-0 LIVE

VIDEO AICI ŞI AICI

Pandurii: Popescu – Nwabueze, Ene, Ilie, Bușu – Zaina, Cioinac – Firțulescu, Păcurar, Hlistei – Negruț

Rezerve: Stanca, Negoiță, Tătaru, Stana, Trifu, Hamed, Pîrcălabu

FC Botoșani: Cobrea – Ungurușan, Tincu, Miron, Mușat – Vașvari, Bordeianu – Golofca, Endrick, Roman – Herghelegiu

Rezerve: Albuț, Burcă, Cârstocea, Buș, Moruțan, Elek, Fulop

A început meciul

——————————————————————————————————–

Pandurii Târgu Jiu

Flavius Stoican

“Avem o evoluţie destul de bună, sigur, eliminând ultimele minute. Aşa s-a întâmplat şi la meciul cu Timişoara, aşa s-a întâmplat şi la Mediaş. Am avut posibilitatea să plecăm cu puncte, dar, asta este, nu trebuie să dezarmăm. Venim după o înfrângere pe care am digerat-o destul de greu pentru că am avut posibilitatea să plecăm cu punct sau puncte. Merg pe lucrurile bune din acest meci, pentru că au fost şi lucruri bune, şi încercăm să scoatem erorile pe care le facem, erori destul de mari. Sper ca după meciul de vineri seară să fim bucuroşi, pentru că am suferit destul de mult, mai ales că am avut momente bune la Mediaş”.

► Echipa probabilă: D. Popescu – Nwabueze, C. Ene, Fl. Ilie, Buşu – Cioinac, D. Stana – Firţulescu, Păcurar, Hlistei – S. Negruţ

► Rezerve: Stanca, C. Negoiţă, Tătaru, Surugiu, Pârcălabu, Hamed, Batin

► Antrenor: Flavius Stoican

FC Botoşani

Alin Bejan

“Mai sunt multe meciuri, multe puncte puse în joc şi se poate întâmpla orice, inclusiv ca noi să câştigăm acest play-out. Avem meciuri acasă cu Iaşi, cu Gaz Metan, echipe care sunt în faţa noastră şi avem avantajul terenului propriu pe care trebuie să-l valorificăm. Ne aşteaptă un meci greu cu o echipă aflată în luptă pentru evitarea retrogradării. Suntem conştienţi că o victorie la Pandurii i-ar face pe ei să aibă o viaţă mai grea pe acest final de sezon, dar ne-ar duce pe noi pe un loc liniştitor”.

► Echipa probabilă: Cobrea – Unguruşan, G. Miron, A. Burcă, Muşat – Vaşvari, Bordeianu – M. Roman, Târnovan, L. Buş – Golofca

► Rezerve: Albuţ, Tincu, S. Popovici, Moruţan, Herghelegiu, Endrick, Kuku

► Antrenor: Leo Grozavu

Arbitru: Popa Cătălin (Piteşti)

Asistenți: Stroe Gabriel Sabin (Piteşti), Neacşu George Florin (Câmpulung Muscel)

Rezervă: Haidiner Denis (Hunedoara)

Observatori: Dorobanţu Marian (Buzău), Ion Craiu (București)

Meciurile all-time din Liga 1:

20.10.2013: Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani 6 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 Deivydas Matulevičius (15), 2-0 Nicandro Breeveld (43), 3-0 Eric de Oliveira (45+2p), 4-0 Eric de Oliveira (49), 4-1 Gabriel Vaşvari (70), 5-1 Alex Dos Santos (73), 6-1 Alex Dos Santos (89)

20.04.2014: FC Botoşani – Pandurii Târgu Jiu 3 – 2 (Etapa 28)

Au marcat: 0-1 Elton Constantino da Silva (10), 1-1 István Fülöp (12), 2-1 István Fülöp (44), 3-1 István Fülöp (45), 3-2 Alex dos Santos (82)

23.11.2014: Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani 1 – 2 (Etapa 15)

Au marcat: 0-1 Paul Batin (31), 1-1 Erico Da Silva (50), 1-2 Gabriel Vaşvari (86 penalty)

15.05.2015: FC Botoşani – Pandurii Târgu Jiu 1 – 1 (Etapa 32)

Au marcat: 0-1 Andrei Cordoş (24), 1-1 Florin Acsinte (31)

22.08.2015: FC Botoşani – Pandurii Târgu Jiu 0 – 2 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Ioan Hora (36), 0-2 Mihai Roman (90+5)

05.12.2015: Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani 0 – 3 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Michael Ngadeu (14), 0-2 Sergiu Popovici (28), 0-3 Stelian Cucu (90+5)

15.10.2016: Pandurii Târgu Jiu – FC Botoşani 2 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Ovidiu Herea (30 penalty), 2-0 George Ţucudean (57), 2-1 Alexandru Târnovan (74)

26.02.2017: FC Botoşani – Pandurii Târgu Jiu 3 – 1 (Etapa 25)

Au marcat: 1-0 Mihai Roman (11), 1-1 Sergiu Negruţ (20), 2-1 Benjamin Kuku (64), 3-1 Cătălin Golofca (80)

Palmares cu Pandurii gazdă: patru jocuri – două victorii Pandurii – două victorii FC Botoşani.

Mediile de vârstă ale celor două loturi: Pandurii – 24 ani şi 5 luni; FC Botoşani – 25 ani şi 10 luni.