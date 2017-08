Liga 1, etapa 8. FCSB – FC Botoșani (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV). Doar victoria contează.

FCSB – FC Botoșani 0-0 LIVE

FCSB: Niță – R. Benzar, Larie, Nedelcu, Momcilovici – Fl. Tănase, J. Morais, Ov. Popescu, Budescu, Golofca – Alibec

Rezerve: Stăncioiu, Fl. Coman, L. Filip, Teixeira, Enache, Gnohere, D. Man

FC Botoșani: Cobrea – Ungurușan, A. Miron, A. Burcă, Mușat – Bordeianu, Târșa – M. Roman, Tincu, L. Buș – Ciaccheri

Rezerve: Ed. Pap, D. Popa, Patache, Plămadă, Juncănaru, Serediuc, Chitoșcă

După eliminarea din Liga Campionilor, FCSB va juca, duminică, pe Arena Națională, în Liga 1 un meci dificil, în compania echipei FC Botoșani.

Pentru trupa lui Nicolae Dică doar victoria contează, patronul Gigi Becali decretând că echipa sa se va axa de acum înainte pe campionat

FCSB

Nicolae Dică

“Coman va fi în lotul de 18 mâine, vom vedea dacă va fi introdus. Nu este la sută la sută în acest moment, dar este ok, cam la la sută. Bălașa se pregătește separat, este bine medical, mai are cam o săptămână de antrenament separat. Au fost discuții cu cei din Cipru, pentru un împrumut al lui De Amorim, apoi a căzut varianta cu împrumutul, iar în urmă cu două zile am vorbit cu MM și patronul și a ramas că va ajunge în Cipru. Deocamdată nu există posibiliateta ca Moruțan să vină la echipă, nu au mai existat discuții despre el în ultima perioadă”.

Echipa probabilă

Fl. Niţă

R. Benzar, Larie, Artur Jorge, Momčilović

Pintilii, Júnior Morais

Man, Budescu, Fl. Tănase

Alibec

Antrenor: Nicolae Dică

FC Botoşani

Costel Enache

“Ne aşteptăm la un joc extrem de greu şi ne pregătim pentru asta. Încercăm să atingem cele două puncte necesare, să facem noi un joc foarte bun şi, poate, să prindem o zi mai puţin bună a adversarului. Trebuie să recunoaştem valoarea, un lot echilibrat cu multă calitate. FCSB este o echipă capabilă să atace în mai multe moduri şi nu cred că va fi nici o problemă.

Ne-ar bucura o victorie şi am fi foarte mândri, ţintim victorii meci de meci, dar trebuie să fim realişti. Nu suntem chiar în măsura de a spune că mergem la FCSB să câştigăm. Încercăm să facem lucrurile aşa cum le-am făcut până în acest moment, cu seriozitate cu multă ambiţie şi concentrare. Dacă aceste lucruri se vor alinia în joc, probabil vom obţine un rezultat bun. Noi nu încercăm să urmărim rezultatul în sine, rezultatul trebuie să vină în urma unor lucruri pe care le gestionăm noi. Antrenamente, disciplină, atitudine, consecvenţă.

Până în acest moment, sunt mulţumit de ceea ce am făcut. Eu n-aş vrea să îi surprindem, pentru că eu aş vrea ca ei să recunoască la noi anumite lucruri şi noi să le facem foarte bine. Atunci când putem să punem în practică lucrurile care ne definesc pe noi, atunci cred că putem obţine un rezultat pozitiv. Nu cred că vor fi probleme cu gazonul de pe Naţional Arena”.

Echipa probabilă

Cobrea

Unguruşan, G. Miron, A. Burcă, Muşat

Târşa, Tincu

L. Buş, M. Roman, Serediuc

D. Popa

Antrenor: Costel Enache

Meciurile all-time din Liga 1:

22.09.2013: FC Botoşani – Steaua Bucureşti 1 – 2 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Łukasz Szukała (22), 0-2 Federico Piovaccari (27), 1-2 Ciprian Dinu (46)

31.03.2014: Steaua Bucureşti – FC Botoşani 4 – 0 (Etapa 25)

Au marcat: 1-0 Adrian Popa (12), 2-0 Federico Piovaccari (54), 3-0 Paul Pârvulescu (65), 4-0 Cristian Tănase (68)

01.12.2014: FC Botoșani – Steaua București 0 – 2 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Andrei Prepeliţă (31), 0-2 Andrei Prepeliţă (88)

24.05.2015: Steaua Bucureşti – FC Botoşani 2 – 0 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Fernando Varela (23), 2-0 Nicuşor Stanciu (43)

01.08.2015: FC Botoşani – Steaua Bucureşti 0 – 1 (Etapa 4)

A marcat: 0-1 Gabriel Iancu (2)

08.11.2015: Steaua Bucureşti – FC Botoşani 5 – 3 (Etapa 17)

Au marcat: 1-0 Nicandro Breeveld (2), 1-1 Dan Roman (26), 1-2 Quenten Martinus (28), 2-2 Nicuşor Stanciu (29), 3-2 Grégory Tadé (30), 3-3 Gonzalo Cabrera (55), 4-3 Cornel Râpă (68), 5-3 Nicuşor Stanciu (72)

12.08.2016: FC Botoșani – Steaua București 0 – 2 (Etapa 4)

Au marcat: 0-1 Jugurtha Hamroun (50), 0-2 Florin Tănase (80)

27.11.2016: Steaua București – FC Botoșani 0 – 0 (Etapa 17)

