VIDEO, AICI și AICI.

Echipele de start:

CSM Poli Iași: Caparco – I. Voicu, Ciucă, Frăsinescu, Sato – Ciucur, Mitic, V. Gheorghe, Țigănașu – Piccioni, Boiciuc

Rezerve: Grahovac, Târșa, Bădic, Chelaru, Saric, Ștefănescu, Bosoi

Pandurii: Stanca – Ungurușan, Buijs, Vasiljevic, Grecu – Obodo, Răuță – Trifu, Antal, Herea – V. Alexandru

Rezerve: Lazar, Sânmărtean, Țucudean, Hlistei, V. Munteanu, Pârcălabu, Pleașcă

CSM Politehnica Iaşi

Nicolo Napoli

“Nu înţeleg ce se întâmplă! Nu am avut atitudine. În prima repriză nu am jucat bine, în a doua am început să facem presing şi am avut ocazii. Este greu pentru toţi, nu e bine că s-a ajuns în această situaţie. Vom vedea ce va fi. Ne aşteaptă un alt meci greu, cu Pandurii, mergem înainte”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Voicu, Frăsinescu, Mihalache, Ţigănaşu – Mitić, Ştefănescu – Bőle, V. Gheorghe, Ciucur – Piccioni

► Rezerve: Caparco, Chelaru, Sato, Bădic, Bosoi, A. Cristea, Boiciuc

► Antrenor: Nicolo Napoli

Pandurii Târgu-Jiu

Petre Grigoraş

“Când ai astfel de jocuri cu echipe care nu adună puncte multe, în subconştient se poate înfiripa un gând că vom câştiga prin simpla prezenţă. Am avut mari probleme, cum necum am câştigat cele trei puncte importante pentru noi. Mă bucur pentru victorie, îi felicit pe băieţi. Următorul meci va fi cu totul altfel. Suntem în grafic, nimeni nu se aştepta să fim sus, cu atâtea puncte la câte probleme avem”.

► Echipa probabilă: D. Lazar – Pleaşcă, Bujis, Vasiljević, Grecu – Răuță, Sânmărtean – V. Munteanu, L. Antal, Hlistei – Țucudean

► Rezerve: Stanca, Unguruşan, Obodo, Trifu, Pârcălabu, Herea, V. Alexandru

► Antrenor: Petre Grigoraş

Arbitru: Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe)

Asistenți: Orbuleţ Mircea (Bucureşti), Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe)

Rezervă: Antonie Andrei (Bucureşti)

Observatori: Ciubotariu Liviu (Galaţi), Bogdan Buhuș (Bîrlad)

Meciurile all-time din Liga 1:

26.08.2012: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 0 – 1 (Etapa 6)

A marcat: 0-1 Dan Nistor (90+1)

16.03.2013: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 3 – 1 (Etapa 23)

Au marcat: 1-0 Dan Nistor (31), 1-1 Ionel Mihălăchioaie (39), 2-1 Valentin Lemnaru (63), 3-1 Deivydas Matulevičius (66)

28.11.2014: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 3 – 0 (Etapa 16)

Au marcat: 1-0 Deivydas Matulevičius (12 autogol), 2-0 Lukács Bőle (17), 3-0 Gabriel Bosoi (56)

24.05.2015: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 5 – 2 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Filip Mrzljak (24), 2-0 Mihai Pintilii (34), 3-0 Mihai Roman (58p), 4-0 Mihai Roman (63), 5-0 Mihai Roman (68p), 5-1 Alexandru Boiciuc (73), Andrei Enescu (79)

01.08.2015: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 3 – 0 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Mihai Roman (20), 2-0 Mihai Roman (37), 3-0 Ioan Hora (55)

06.11.2015: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 1 – 0 (Etapa 17)

A marcat: 1-0 Bojan Golubović (27 penalty)

Statistică: sport24h.ro