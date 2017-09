Liga 1, etapa 9. FC Botoșani – Astra (vineri, ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV). Prima partidă a etapei se dispută între ocupantele locurilor 4 și 6.

FC Botoșani – Astra Giurgiu

FC Botoșani

Costel Enache

“Vrem să continuăm linia bună, jocurile bune. Avem multe mijloace de a ne exprima în teren, suntem o echipă bună de contraatac, o echipă care ne apărăm organizat dar am avut şi jocuri în care am atacat poziţional, am construit şi am făcut-o foarte bine. Vrem să câştigăm jocul de vineri. În acelaşi timp, sublinez că întâlnim o echipă bună a campionatului, foarte bine organizată. Deşi este o echipă în formare, se vede o organizare de joc foarte bună, o echipă echilibrată şi cu siguranţă jocul de vineri va fi unul echilibrat. Sper să avem capacitatea să gestionăm bine situaţiile de joc şi să ne aducă în situaţia de a fi veseli la final”.

FC Botoșani are 3 victorii consecutive în meciurile disputate pe teren propriu, de unde doar lidera CFR Cluj a reuşit să plece neînvinsă.

Gazdele nu pot conta pe atacanţii Róbert Elek şi Lóránd Fülöp, care sunt accidentaţi. Fundaşul dreapta Andrei Patache s-a transferat la Concordia Chiajna.

Va reveni după o etapă de suspendare mijlocaşul ofensiv Olimpiu Moruţan. Lotul botoşănenilor a fost întărit săptămâna trecută cu fundaşul dreapta Andrei Dumitraș, de la FC Viitorul, şi mijlocaşul central Răzvan Oaidă, de la Brescia Calcio.

Echipa probabilă: Cobrea – Unguruşan, G. Miron, A. Burcă, Muşat – Bordeianu (Cucu), Tincu – M. Roman, Moruţan, L. Buş – D. Popa (Ciaccheri). Antrenor: Costel Enache

Astra Giurgiu

Echipa antrenată de Edward Iordănescu se află pe locul 6, având 15 puncte după 8 etape. Giurgiuvenii sunt în luptă directă cu botoşănenii pentru un loc de play-off. “Dracii negri” sunt neînvinşi în ultimele 5 etape şi au primit un singur gol în ultimele 4 etape.

În pauza cauzată de meciurile echipei naţionale Astra a reziliat contractele la patru jucători, stoperul Andrei Pițian, închizătorii Robert Boboc şi Mateo Poljak şi extrema stângă Viorel Nicoară. Pițian va juca la Apollon Limassol, Boboc la FC Hermannstadt, însă Poljak şi Nicoară încă nu şi-au găsit echipă.

Închizătorul japonez Takayuki Seto a revenit la Giurgiu, după ce şi-a încheiat conturile cu Osmanlıspor. Lotul a mai fost întărit cu Serge Nyuiadzi, o extremă stângă togoleză, care a jucat ultima dată la FK Žalgiris Vilnius. Pentru meciul de la Botoşani toţi jucătorii sunt valizi. Vor reveni din suspendări mijlocaşii Romário Moise şi Alexandru Ioniţă II.

Echipa probabilă: P. Iliev – Belu, Bejan, Polczak, Al. Stan – Mrzljak, Dandea – Marquinhos, Al. Ioniță II, Moise –

Le Tallec. Antrenor: Edward Iordănescu.

Meciurile all-time din Liga 1:

24.11.2013: Astra Giurgiu – FC Botoşani 5 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Gabriel Enache (9), 2-0 William De Amorim (17), 3-0 Gabriel Enache (32), 4-0 Takayuki Seto (43), 5-0 Abdoul Yoda (89)

11.05.2014: FC Botoşani – Astra Giurgiu 0 – 2 (Etapa 32)

Au marcat: 0-1 Constantin Budescu (16 penalty), 0-2 Seidu Yahaya (84)

10.08.2014: FC Botoşani – Astra Giurgiu 1 – 0 (Etapa 3)

A marcat: 1-0 Paul Batin (85)

07.03.2015: Astra Giurgiu – FC Botoşani 2 – 0 (Etapa 20)

Au marcat: 1-0 Valerică Găman (12), 2-0 Kehinde Fatai (21)

27.09.2015: Astra Giurgiu – FC Botoşani 1 – 0 (Etapa 12)

A marcat: 1-0 Denis Alibec (15 penalty)

19.02.2016: FC Botoșani – Astra Giurgiu 0 – 1 (Etapa 25)

A marcat: Filipe Teixeira (81)

24.10.2016: FC Botoșani – Astra Giurgiu 0 – 0 (Etapa 13)

Au marcat: –

06.03.2017: Astra Giurgiu – FC Botoșani 3 – 0 (Etapa 26)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (55), 2-0 Claudiu Belu-Iordache (76), 3-0 Sergiu Buș (85)

Arbitru: Fesnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca)

Asistenți: Florin Danșa (Satu Mare), Bucsi Imre-Laszlo (Sfântu Gheorghe)

Rezervă: Rusandu Lucian (Sfântu Gheorghe).

Observatori: Iuliuss Nemțeanu, Nicolae Marodin.