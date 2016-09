Liga 1, etapa a 9-a. Viitorul – Dinamo (ora 20.30, Digi, Dolce, Look)

În această seară de la ora 20:30 se va da startul unui duel extrem de interesant din etapa a noua a campionatului României, între FC Viitorul și Dinamo București.

FC Viitorul se află într-un moment bun, în ultimele două etape de campionat izbutind să câștige șase puncte, în urma victoriilor cu Concordia Chiajna și FC Botoșani, ambele încheindu-se 2-1 în favoarea constănțenilor.

Trupa lui Gică Hagi este a șasea în clasamentul Ligii 1, cu 13 puncte, în cele opt etape de până acum reușind patru victorii și o remiză, pierzând de trei ori, partide în care a marcat 11 goluri, încasând însă cu unul mai puțin.

FC Viitorul este o echipă care practică un fotbal extrem de ofensiv. Aceasta este de altfel și filozofia antrenorului, care își dorește cu orice preț ca echipa sa să marcheze cât mai multe goluri. Acest joc are și unele riscuri, de cele mai multe ori lăsând spații mari în defensivă, primind deseori goluri, așa cum s-a întâmplat și în șase din ultimele șapte partide de campionat.

“În cele opt etape de până acum, puteam face mai multe, dar, când schimbi şapte-opt jucători, ai nevoie de omogenitate, de puţin timp, ca să legi anumite relaţii de joc. Totuşi, chiar şi aşa, suntem mulţumiţi. De acum înainte, avem un program foarte greu. Dinamo e o echipă bună, în formă, care a arătat că se poate bate la titlu. Noi încercăm să ne ridicăm la nivelul meciului şi al adversarului, unul cu o mentalitate de învingător. Va veni cu gândul de a câştiga. Ştim că va fi greu, dar încercăm să găsim soluţii şi sper să fiu inspirat ca la Botoşani. Vrem să facem un meci foarte bun.” a spus Hagi, conform site-ului ziuaconstanta.ro.



Dinamo Bucuresti de partea cealalta vine dupa o victorie obtinuta pe teren propriu in fata celor de la CSM Iasi, izbutind sa castige cu 3-1, punand astfel capat unei serii de meciuri slabe. “Cainii-rosii” intrasera in criza de victorie, legand trei meciuri la rand in care au obtinut doar doua puncte, in urma remizelor cu Steaua Bucuresti si Gaz Metan Medias, pierzand in deplasarea de la ASA Targu Mures, echipa aflata pe penultimul loc in clasament. Echipa pregatita de Andone ocupa pozitia a doua in ierarhia Ligii 1, fiind la cinci puncte in spatele liderului Steaua, in opt etape acumuland 15 puncte, reusind patru victorii si trei remize, pierzand doar o singura data, in aceste partide inscriind 15 goluri, primind cu sapte mai putine. Merita mentionat faptul ca Harlem Gnohere nu va evolua in aceasta seara, atacantul francez jucand in continuare pentru echipa a doua, locul sau in atacul dinamovistilor fiind luat de Adam Nemec.

“Avem tot lotul valid. Urmează o partidă foarte importantă pentru noi. Atmosfera este bună. Mergem să câştigăm, avem nevoie de cele trei puncte. Ştim că va fi dificil, dar va fi frumos dacă vom câştiga. Întâlnim Viitorul într-o perioadă bună a lor. Cred că şi-au revenit şi va fi un meci frumos şi spectaculos. Sperăm să fie un teren bun. Restul, toate lucrurile sunt în regulă. Vreau să mă văd cu Gică. Sper să plec bucuros de acolo. Are jucători buni, am văzut ca l-a odihnit pe Răzvan Marin ca sa fie in forma cu noi.” a declarat Ioan Andone, citat de prosport.ro.

Echipele probabile

•FC VIITORUL

Buzbuchi – Ganea, Boli, Țîru, Benzar – Purece, Marin, Brandan – Nimely, Iancu, Chitu

•DINAMO BUCURESTI

Branescu – Filip, Maric, Nedelcearu, Romera – Palic, Busuladzic, Nistor – Lazar, Nemec, Rotariu

○Statistica luna septembrie: 59W – 1V – 34L

○Statistica luna august: 102W – 1V – 57L

Statistică: ponturi-bune.ro