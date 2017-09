Liga 1, etapa a 10-a. FCSB – Gaz Metan Mediaș (ora 20.30, Digi, Telekom, Look)

FCSB

FCSB a pierdut pentru prima dată în acest sezon la Ovidiu cu FC Viitorul, care s-a impus cu scorul de 1-0 (Eric de Oliveira 32). A fost unul dintre cele mai slabe meciuri ale steliştilor, care nu au jucat nimic, campioana câştigând pe merit. “Roş-albaştrii” s-au revanşat însă din plin joi, în Europa League, reuşind o victorie clară cu FC Viktoria Plzeň 3-0 (Constantin Budescu (21 penalty, 44, Denis Alibec 73). În Europa League totul pare a fi OK pentru FCSB, mai ales că Hapoel Be’er Sheva şi FC Lugano par ca valoare sub FC Viktoria Plzeň. De acum echipa antrenată de Nicolae Dică trebuie să confirme şi în campionat, unde se află pe locul 5 în clasament, având 18 puncte după 9 etape. Steliştii au obţinut 5 victorii şi au pierdut un singur joc, cel cu FC Viitorul din runda precedentă. Va urma un meci pe Arena Naţională cu Gaz Metan Mediaș, în care FCSB este favorită, având cota 1.38 la Betano pentru o victorie. Interesant este faptul că FCSB a pierdut ultima dată pe teren propriu pe 16 octombrie 2016, cu medieşenii, scor 0-1 (Alexandru Munteanu 26). Gazdelele au doi jucători indisponibili, pe mijlocaşul ofensiv portughez Filipe Teixeira care este accidentat şi atacantul Denis Alibec, care are o problemă medicală la stomac. “Teixeira încă este accidentat, el s-a lovit la meciul cu Viitorul. A făcut un RMN şi se pare că va mai sta o săptămână în afara lotului, sperăm să-l recuperăm cât mai repede. Denis are o problemă medicală, la stomac, un virus. Azi-noapte nu a putut să doarmă”, a spus antrenorul Nicolae Dică.

Echipa probabilă

A. Vlad

Benzar, Larie, Planić , Momčilović

Nedelcu, Júnior Morais

Man, Fl. Tănase, Fl. Coman

Gnohéré

Antrenor: Nicolae Dică

Gaz Metan Mediaș

Gaz Metan Mediaş a suferit o nouă înfrângere, fiind bătută pe teren propriu de Concordia Chiajna cu scorul de 2-1 (Bojan Golubović 90+3 – Ronaldo Deaconu 46, Paul Batin 61). Ardelenii au jucat foarte slab, reuşind să înscrie în prelungiri, când nu se mai putea face nimic. Pentru medieşeni a fost a 4-a înfrângere consecutivă din acest sezon… Echipa antrenată de Cristian Pustai se află pe locul 13 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 4 puncte după 9 etape. Până acum “gaziştii” au câştigat puncte doar cu CSM Politehnica Iaşi (0-0, deplasare) şi Sepsi Sfântu Gheorghe (2-1, acasă), în rest au avut 7 înfrângeri. Mulţi îi iau apărarea lui Cristian Pustai, pentru că nu sunt bani iar clubul este în insolvenţă, însă în lot sunt mulţi jucători buni şi poate antrenorul ar trebui să lase locul la unul mai capabil. Să nu uităm că Pustai nu a confirmat la Rapid, ASA Târgu Mureş sau FC Botoşani… Va urma un meci dificil pe Arena Naţională şi probabil “alb-negrii” vor suferi a 5-a înfrângere consecutivă. În ultimul meci disputat în Capitală, ei s-au impus cu 1-0 (Alexandru Munteanu 26). Chipa de atunci a fost: Pleşca – Creţu, Trtovac, Šušnjar, Rugašević – I. Cristea, R. Zaharia, Buzean – Al. Munteanu (89 Danci), Eric (74 R. Romeo), Llullaku (90+2 Axente). Acum vor fi alţi jucători, care vor încerca să limiteze proporţiile scorului… Aceştia au dezamăgit până acum, Gazul având cea mai slabă apărare din Liga 1 Betano şi cel mai slab atac. Nu există probleme de lot, cu excepţia fundaşului central sârb Milan Perendija, care şi-a reziliat contractul. Vor reveni din suspendări mijlocaşul defensiv Cristian Danci şi mijlocaşul stânga Alexandru Curtean. Un nou succes al Gazului cu FCSB are cota 8.50 la Betano.

Echipa probabilă

Pleşca

Voicu, M. Constantin, Khubutia, De Vriese

Danci, Bic

Surugiu, Olaru, Curtean

Golubović

Antrenor: Cristian Pustai

Meciurile all-time din Liga 1 între Gaz Metan Mediaş şi Steaua Bucureşti:

1947-1948: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 4-3

1947-1948: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 3-0

1948-1949: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 3-0

1948-1949: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 0-3

2000-2001: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 2-0

2000-2001: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 1-3

2008-2009: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 4-0

2008-2009: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 0-1

2009-2010: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 2-4

2009-2010: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 2-0

2010-2011: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 0-1

2010-2011: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 0-0

2011-2012: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 3-0

2011-2012: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 0-0

2012-2013: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 1-1

2012-2013: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 3-0

2013-2014: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 2-2

2013-2014: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 3-0

2014-2015: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 3-1

2014-2015: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 1-2

2016-2017: Steaua Bucureşti – Gaz Metan Mediaş 0-1

2016-2017: Gaz Metan Mediaş – Steaua Bucureşti 1-1