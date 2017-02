Liga 1, etapa a 24-a. Dinamo – FC Botoșani (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV). Cosmin Contra, debut sub presiune

Liga 1, etapa a 24-a

Dinamo – FC Botoșani (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV)

Cosmin Contra debutează pe banca echipei Dinamo într-un moment în care ”câinii roșii” au ieșit din zona play-off-ului. Meciul se dispută pe Arena Națională.

Dinamo Bucureşti

Cosmin Contra

”Am venit să muncesc. Pentru mine este o provocare să vin aici, iar mie îmi plac provocările. Este într-adevăr o provocare mai dificilă, însă am încredere în mine, în staff-ul meu și în jucători, de asta am venit.

Consider că Dinamo are o echipă bună care își poate îndeplini obiectivele. Sunt bucuros să fiu aici. Jucând la Dinamo și cunoscând spiritul de aici îmi este mai ușor. De asemenea, cunosc multă lume din club și mi-e ușor să lucrez aici.

Sper să fiu antrenorul care o duce pe Dinamo în play-off și să câștige cele două cupe, Cupa Ligii și Cupa României. Asta îmi doresc eu în momentul de față. Obiectivul este clar, intrarea în play-off. Avem șanse matematice în acest moment. Așa că vom lua pe rând fiecare meci din cele trei, iar cel mai important este cel cu Botoșani.

Sunt sigur că jucătorii vor avea o dorință mare de a face un meci bun și pentru a spăla imaginea după aceste două înfrângeri. Sunt convins că doresc să facă un meci bun și pentru nea Ando. Vreau ca luni să fie cât mai mulți spectatori și să îi poarte pe jucători spre victorie.

Avem nevoie de un rezultat favorabil și un joc bun cu Botoșani. Sper din toată inima ca în aceste două-trei zile de când am venit să le fi readus un pic încrederea jucătorilor. Fiind la Dinamo, nu e ușor să pierzi două meciuri consecutive.

Am găsit niște jucători abătuți, mai ales datorită faptului că a plecat un antrenor (n.r. — Ioan Andone) care a stat cu ei aproape un an. Și chiar dacă antrenorul plătește, ei sunt conștienți că în mare parte vina este a lor.

Botoșani este o echipă bună, cu jucători experimentați, bine așezați în teren și cu un antrenor tânăr (n.r. — Leo Grozavu), un prieten de-al meu care face lucruri extraordinare acolo. Dar am încredere în băieți, am încredere că vom fi echipa pe care toți dorim să o vedem la fiecare meci. Singurul meu gând de când am ajuns pe aeroport e să câștig meciul cu Botoșani”.

► Echipa probabilă: Penedo – Romera, Nedelcearu, L. Marić, St. Filip – Bušuladžić, Nistor – Hanca, Palić, Mahlangu – Nemec

► Rezerve: I. Popescu, Ceccarelli, Dielna, Târcoveanu, Bawab, Bumba, D. Popa

► Antrenor: Cosmin Contra

FC Botoşani

Leo Grozavu

“Rămâne de văzut dacă schimbarea lui Ando va aduce şocul dorit de ei. Nu e treaba mea. De cele mai multe ori schimbările pot aduce reuşite pe termen scurt, cel puţin la nivelul motivaţiei.

E clar că toţi jucătorii vor încerca să dea totul, să demonstreze noului antrenor că merită să joace. Cei care au avut mai puţine şanse la rândul lor vor avea un nou început. Îi va fi însă dificil lui Contra în doar câteva zile să-şi cunoască bine toţi jucătorii. Nu cred că va reuşi Contra să facă minuni până la meciul cu noi. Tot ce poate să facă este să aducă o altă stare de spirit”.

► Echipa probabilă: Albuţ – Unguruşan, Tincu, A. Burcă, Muşat – Vaşvari, Cucu – M. Roman, Moruţan, L. Buş – Kuku

► Rezerve: Cobrea, G. Miron, Bordeianu, Târnovan, Cârstocea, Endrick, Herghelegiu

► Antrenor: Leo Grozavu

Arbitru: Feșnic Horatiu Mircea (Cluj-Napoca)

Asistenți: Urzică Vladimir (Piatra Neamţ), Velicu Bogdan (Bucureşti)

Rezervă: Antonie Andrei (Bucureşti)

Observatori: Eduard Alexandru (Ploiești), Adrian Vidan (Bucureşti)

Meciurile all-time din Liga 1:

07.12.2013, Dinamo Bucureşti – FC Botoşani 1 – 0 (Etapa 17)

A marcat: 1-0 George Ţucudean (55)

21.05.2014, FC Botoşani – Dinamo Bucureşti 1 – 2 (Etapa 34)

Au marcat: 1-0 István Fülöp (18p), 1-1 Kamil Biliński (27), 1-2 Kamil Biliński (78)

14.09.2014, FC Botoşani – Dinamo Bucureşti 3 – 2 (Etapa 7)

Au marcat: 1-0 István Fülöp (26), 1-1 Marius Alexe (41p), 2-1 Michael Ngadeu (60), 2-2 Bogdan Gavrilă (86), 3-2 Roussel Ngankam (90)

03.04.2015, Dinamo Bucureşti – FC Botoşani 0 – 0 (Etapa 24)

Au marcat: –

20.09.2015, FC Botoşani – Dinamo Bucureşti 1 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 Gonzalo Gabriel Cabrera (27), 1-1 Marcel Essombe (45+2)

14.02.2016: Dinamo Bucureşti – FC Botoşani 1 – 0 (Etapa 24)

A marcat: 1-0 Valentin Costache (27)

01.10.2016: FC Botoșani – Dinamo București 2 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 José Romera (22 autogol), 1-1 Dorin Rotariu (52), 2-1 Gabriel Vașvari (72 penalty)