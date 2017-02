Liga 1, etapa a 25-a

Dinamo – CSU Craiova 0-0 (ora 20:30, Digi, Dolce, Look)

Echipele

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, Filip – Busuladzici, Nistor – Hanca, Palic, Bumba – Nemec. Rezerve: Popescu, Bawab, Popa, Oliva, Mahlangu, Dudea, Marici.

CS U Craiova: Mingote – Briceag, Popov, Kelici, Bucurică – Mateiu, Zlatinski, Băluță – Bancu, Măzărache, Ivan. Rezerve: Calancea, Barthe, Gustavo, Nuno Rocha, Fajici, Madson, Manea.

1-0, min. 5: acțiune prelungită a gazdelor, Filip centrează, NEMEC preia dintre Keloc și Briceag și înscrie pe lângă Mingote.

A început meciul.

Aflați în ultimele șase luni de contract, Nuno Rocha și Acka nu joacă. Al doilea nici nu e în lot! ”Nu are nici un fel de legătură că sunt la final contract. Nu sunt în formă, atât”, a explicat președintele Marcel Popescu.



Partida se dispută pe Arena Națională din București. 600 de olteni vor fi în tribune. Aproape 15.000 de spectatori.



Dinamo Bucureşti

Cosmin Contra

“Sper să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut cu Botoșani și că vom arăta ca în a doua repriză a acelui meci. Craiova este una dintre echipele foarte bune ale campionatului, cu un antrenor foarte experimentat, care joacă foarte mult pe atac. Are jucători de la mijloc în sus care pot face diferența. Trebuie să fim atenți la tranzițiile lor din apărare în atac, pentru că sunt foarte rapide. Dar eu zic că am analizat bine jocul Craiovei și am speranțe că echipa va câștiga și va rămâne în cărțile pentru calificarea în play-off”.

Echipa probabilă: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Bušuladžić, Nistor – Hanca, Palić, Bumba – Nemec

Rezerve: I. Popescu, Oliva, L. Marić, Bawab, Mahlangu, D. Popa, Rivaldinho

Antrenor: Cosmin Contra

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Oricine poate să câștige. Toată lumea a văzut că Dinamo a avut niște probleme în apărare la ocaziile celor de la Botoșani, în schimb au avut niște contraatacuri periculoase. Deci au și lucruri bune și unele mai puțin bune. Calificarea în play-off este în pericol, normal. Mai sunt două etape din sezonul regulat și socotelile sunt foarte fixe. Speram să intrăm în play-off mai devreme, chiar înainte de întreruperea campionatului, numai că am pierdut niște puncte”.

Echipa probabilă: Calancea – Briceag, Kelić, Popov, Bucurică – Mateiu, Băluţă, Zlatinski – Nuno Rocha, A. Ivan, Bancu

Rezerve: Mingote, Barthe, R. Petre, Madson, Gustavo, Fajić, Măzărache

Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Cosmin Contra vs Gigi Muţescu: Două jocuri – două remize 2012/2013, Petrolul – Gaz Metan Medias 1-1. 2013/2014, Dinamo – Petrolul 1-1.

Arbitru: Kovacs Istvan (Carei).

Asistenți: Artene Ovidiu (Vaslui), Cerei Alexandru (Cluj-Napoca).

Rezervă: Dumitru Robert George (Sfântu Gheorghe).

Observatori: Dorobanţu Marian (Buzău), Iuliuss Nemțeanu (București).

Meciurile all-time din Liga 1:

05.10.2014: Dinamo Bucureşti – CS Universitatea Craiova 1 – 1 (Etapa 10)

Au marcat: 0-1 Steliano Filip (25 autogol), 1-1 Kamil Biliński (52 penalty)

19.04.2015: CS Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 0 – 0 (Etapa 27)

Au marcat: –

17.07.2015: Dinamo Bucureşti – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 2)

A marcat: 1-0 Dorin Rotariu (86)

25.10.2015: CS Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 3 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Tha’er Bawab (13), 2-0 Tha’er Bawab (63), 3-0 Nicușor Bancu (65)

17.10.2016: CS Universitatea Craiova – Dinamo București 2 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Andrei Ivan (55), 1-1 Sergiu Hanca (62), 2-1 Marius Briceag (71)