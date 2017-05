Liga 1, play-out, etapa 13. CSM Poli Iași – FC Voluntari. Cu un egal, moldovenii își vor asigura locul 1. Meciul mai are o singură miză, pentru gazde, care-și pot asigura matematic titlul de „campioană” a play-out-ului.

Poli Iaşi – FC Voluntari (ora 21.00, Digi, Dolce, Look TV)

În tur, a fost un meci „nul” din toate puncte de vedere.

CSM Politehnica Iaşi

Eugen Neagoe

“Nu mă interesează calculele matematice. Eu vreau nu numai să rămânem neînvinşi, aşa cum suntem de 13 meciuri, ci să şi câştigăm miercuri, să confirmăm, dacă mai e nevoie, că suntem cea mai bună echipă din play-out. Faptul că toţi jucătorii sunt apţi din punct de vedere medical, la finalul unui sezon extrem de încărcat, cu foarte multe meciuri, şi că echipa are prospeţime la toate partidele, în ciuda mediei de vârstă ridicate, confirmă că în iarnă am lucrat foarte bine şi că am dozat foarte bine efortul pe tot parcursul acestui an”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Voicu, Ciucă, Frăsinescu, Ţigănaşu – Bőle, Mitić, Răuță, Panţâru – Golubović, A. Cristea

► Rezerve: Caparco, Mihalache, Sato, Bosoi, V. Gheorghe, Ciucur, S. Moldovan

► Antrenor: Eugen Neagoe

Liga 1, play-out, etapa 13. CSM Poli Iași – FC Voluntari. Niculescu: „Să fim profesioniști până la capăt!”

FC Voluntari

Claudiu Niculescu

“Va fi greu din punct de vedere motivaţional, dar vreau să fim profesionişti până la capăt şi să ne facem treaba pe teren, aşa cum ne-am făcut-o până în acest moment. Vreau să încheiem acest sezon cu fruntea sus, pentru că mai avem şanse să mai urcăm în clasamentul play-out-ului şi vreau să tratăm, ce a mai rămas de disputat în acest sezon cu maximă seriozitate şi aşa vom face. Sunt aceste două meciuri care ne mai pot urca cel puţin un loc în clasament”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Maftei, I. Balaur, Cazan, Acsinte – C. Lazăr, Novac – Căpăţână, L. Marinescu, Popadiuc – Ad. Bălan

► Rezerve: Bornescu, C. Achim, Tăbăcariu, G. Deac, Ivanovici, Curelea, Voduţ

► Antrenor: Claudiu Niculescu

Meciurile all-time din Liga 1:

10.07.2015: FC Voluntari – CSMS Iași 1 – 1 (Etapa 1)

Au marcat: 0-1 Ștefan Grigorie (10), 1-1 Paul Pârvulescu (30 penalty)

17.10.2015: CSMS Iaşi – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 14)

Au marcat: 1-0 Bojan Golubović (23) , 1-1 Adrian Bălan (34), 2-1 Nuno Viveiros (57)

18.03.2016: CSMS Iași – FC Voluntari 0 – 1 (Etapa 3 – play-out)

Au marcat: 0-1 Adrian Bălan (10)

09.05.2016: FC Voluntari – CSMS Iaşi 1 – 2 (Etapa 10 – play-out)

Au marcat: 0-1 Andrei Cristea (32 penalty), 0-2 Daniel Barna (37 autogol), 1-2 Adrian Bălan (44)

23.10.2016: CSM Politehnica Iași – FC Voluntari 1 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 0-1 Adrian Bălan (33), 0-2 Mihai Căpățănă (34), 1-2 Gianmarco Piccioni (90+6)

06.03.2017: FC Voluntari – CSM Politehnica Iaşi 0 – 1 (Etapa 26)

A marcat: 0-1 Bojan Golubović (82)

17.04.2017: FC Voluntari – CSM Politehnica Iași 0 – 0 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: –