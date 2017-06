Liga 1, play-out, etapa 14. FC Botoşani – Pandurii (21.00, Digi, Dolce, Look TV). Meci vital pentru gorjeni.

FC Botoşani şi Pandurii se vor întâlni, duminică, de la ora 21.00, într-o partidă extrem de importantă pentru formaţia oaspete, care luptă pentru evitarea retrogradării.

O victorie le-ar asigura gorjenilor prezenţa în Liga 1 şi în sezonul care urmează, în timp ce cu un egal sau o înfrângere trupa din Târgu Jiu ar tremura pentru locul ei în eşalonul de elită.

FC Botoşani

Ce rezultat ar trebui să fie la ultimul joc să fie toţi mulţumiţi? Indiferent ce rezultat va fi o să existe speculaţii. Dacă bate Botoşaniul o să se spună că am tras pentru Chiajna şi Timişoara. Dacă bate Pandurii o să se spună că s-a lăsat Botoşaniul. Eu vreau să fim oameni serioşi, pentru aceste lucruri fac foarte rău fotbalului românesc”.

Am fost deranjat de ceea ce a apărut la anumite posturi tv. Se loveşte în munca unor oameni. Nu e normal ce se întâmplă în România şi din păcate nimeni nu plăteşte pentru asemenea lucruri. Am auzit nişte aberaţii mai mari decât cea mai mare clădire din lume, în sensul că un preşedinte de club, cu o ora înainte de meci, a trebuit să afle care e cota la pariuri. Oamenii de fotbal se ocupă cu altceva, nu cu cote la pariuri.

Leo Grozavu “Noi cunoaştem istoria FC Botoşani. Am avut foarte multe oferte de-a lungul timpului de a ne lăsa mai moale şi niciodată nu am cedat. Ar fi ultimul lucru pe care ar trebui să-l fac pe terenul de sport, apoi să mă retrag, să mă duc în vestiar şi să le spun că astăzi trebuie să jucăm mai moale.

► Echipa probabilă: Cobrea – Unguruşan, Tincu, G. Miron, Muşat – Vaşvari, Bordeianu, Cucu – M. Roman, Moruţan, Golofca

► Rezerve: Albuţ, Patache, A. Burcă, S, Popovici, L. Fülöp, L. Buş, Herghelegiu

► Antrenor: Leo Grozavu

Pandurii Târgu-Jiu

Flavius Stoican

“Recunosc că suntem cu ochii şi pe adversarele noastre directe, Concordia şi Poli Timişoara. Suntem însă la mâna noastră, pentru că dacă ne vom impune la Botoşani, suntem sută la sută salvaţi. Dar e un meci foarte greu. Dacă ne vom salva de la retrogradare ar fi o fericire peste margini pentru mine, pentru că a fost o muncă titanică din toate punctele de vedere, şi psihologic, şi fizic.

Mulţi nu sperau în salvarea echipei. Eu am crezut de la bun început. Trebuie să ne bazăm pe ceea ce facem noi la Botoşani. Dar n-ar fi rău să fim ajutaţi şi de rezultatele indirecte. Nu văd cum o echipă deţinătoare a Cupei ar putea să piardă acasă cu Chiajna! În plus, ştiu ce forţă are Gaz Metan pe teren propriu şi nu văd cum nu ar putea să câştige acolo Poli Timişoara.

Dar repet, suntem focusaţi pe ceea ce facem noi la Botoşani. Nu, mi-e teamă de ceva necurat, sută la sută. Recunosc că ar fi o dezamăgire mare dacă cele două rivale, Concordia şi Poli, câştigă lejer în ultima etapă. Vom vedea”.