Liga 1, play-out, etapa 5: FC Voluntari – ASA (14.30, Digi, Dolce, Look TV). Ultima șansă pentru oaspeți de a rămâne în cărți pentru evitarea retrogradării.

În etapa precedentă, FC Voluntari a fost învinsă, în deplasare, de FC Botoșani cu 3-0, în timp ce ASA Târgu Mureș a remizat, scor 0-0, pe teren propriu, cu Pandurii Târgu Jiu.

FC Voluntari

Claudiu Niculescu

“Din păcate am revenit în Liga 1 cu stângul, mă așteptam să avem un meci greu, dar nu să pierdem de o așa manieră. Jucătorii mei au toți calitate, dar și moralul scăzut. Avem foarte mult de muncă. Trebuie să țină capul sus, a fost un accident. La înfrângeri evit să intru în vestiar, dar pentru că am venit de câteva zile, am intrat ca să-i încurajez. Trebuie să lucrăm la tactică, avem foarte mult de lucru”.

► Echipa probabilă: Gavrilaș – Filipov, I. Balaur, Maftei, Acsinte – L. Marinescu, Novac, Căpăţână – Popadiuc, Ad. Bălan, Ivanovici

► Rezerve: D. Balauru, Leasă, Spahija, Cazan, Tăbăcariu, A. Ionescu, Voduţ

► Antrenor: Claudiu Niculescu

ASA Târgu-Mureș

Ionuț Chirilă

“Am în lot mulţi jucători valoroşi. Eu zic că putem să evităm retrogradarea, avem multe etape, este timp să recuperăm. Toată lumea a muncit în această săptămână, pe principiul capul jos și la bătaie, au arătat spirit de sacrificiu. Jucătorii înțeleg situația în care sunt și nu au ce căuta pe acest loc. Este ca la război. Aceștia suntem, aceștia intrăm pe teren, pe viață și pe moarte. Mergem la Voluntari ca să câştigăm! Nici ei nu joacă cine ştie ce, eu zic că putem obţine toate punctele”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, Rougalas, M. Constantin, Nicoliţă – G. Mureşan, Gorobsov – C. Rus, E. Dică, Ciolacu – Bâtfoi

► Rezerve: B. Moga, Dulap, Petra, Tornyai, Ferfelea, Candrea, Lemnaru

► Antrenor: Ionuţ Chirilă

Meciurile all-time din Liga 1:

21.08.2015: ASA Târgu Mureş – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (3), 1-1 Ramiro Costa (9), 2-1 Ramiro Costa (59)

07.12.2015: FC Voluntari – ASA Târgu Mureş 0 – 2 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Filip Jazvić (14), 0-2 Mircea Axente (24 penalty)

16.10.2016: FC Voluntari – ASA Târgu Mureș 1 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Adrian Bălan (36), 1-1 Vlad Morar (48)

24.02.2017: ASA Târgu Mureș – FC Voluntari 0 – 0 (Etapa 25)

Au marcat: –