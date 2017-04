Liga 1, play-out, etapa 5: Poli Iași – FC Botoșani (20.30, Digi, Dolce, Look TV). Război pe puncte în Moldova, între două echipe care au scăpat de grijile retrogradării.

În etapa precedentă, Poli Iași a câștigat la Mediaș, cu Gaz Metan, în timp ce FC Botoșani a trecut la scor de neprezentare, pe propriul teren, de FC Voluntari.

CSM Politehnica Iași

Eugen Neagoe

“Nu mă consider un antrenor norocos. În sezonul regulat, cu Mediaşul am pierdut în ultimul minut. În dimineaţa jocului, am vorbit şi cu Golubović şi cu Cristea şi le-am explicat că atunci când jucăm din trei în trei zile, trebuie să mai rotim. Nu ştiu ce va fi din vară la Iaşi, eu îmi fac datoria până în ultima zi de contract.

Urmează jocul cu Botoşani, pe care vrem să-l câştigăm. După ce a revenit Grozavu, şi-au revenit. Nu va fi uşor, au o apărare bună, care e neînvinsă de trei etape. E un derby local, un meci al orgoliilor, fiind singurele echipe din Moldova.”.

► Echipa probabilă: Grahovac – Bosoi, Mihalache, Frăsinescu, Ţigănaşu – Ciucur, V. Gheorghe, Răuţă, Ştefănescu – A. Cristea, Golubović

► Rezerve: Caparco, Voicu, Ciucă, Panţâru, Sato, Mitić, Bőle

► Antrenor: Eugen Neagoe

FC Botoșani

Leo Grozavu

“Noi am câştigat la Iaşi, ei au câştigat la noi. Acel meci a fost desfăşurat în condiţii speciale, noi am rămas în primele 20 de minute cu doi jucători în minus. Din acel moment, soarta rezultatului final era aproape stabilită. Mai mult ca sigur, pentru noi e greu, iar pentru ei va fi foarte greu. Un joc la care nu se ştie dinainte câştigătoarea. Va fi un meci deschis oricărui rezultat. Sperăm să ne refacem până la jocul de sâmbătă, să avem inspiraţia de a trimite cei mai buni jucători, cei mai proaspeţi jucători. Să avem o prestaţie care să ne mulţumească la final cu un rezultat”.

► Echipa probabilă: Cobrea – Unguruşan, Cucu, A. Burcă, Muşat – Vaşvari, Bordeianu – M. Roman, Moruţan, Golofca – Kuku

► Rezerve: R. Avram, Tincu, G. Miron, S. Popovici, L. Buş, Endrick, Elek, L. Fülöp

► Antrenor: Leo Grozavu

Meciurile all-time din Liga 1:

17.10.2014: CSMS Iaşi – FC Botoşani 2 – 2 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 Valentin Coşereanu (2), 1-1 Quenten Martinus (29), 2-1 Gomo Onduku (46), 2-2 Claudiu Codoban (77)

25.04.2015: FC Botoşani – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 28)

Au marcat: –

11.08.2015: FC Botoşani – CSMS Iaşi 1 – 0 (Etapa 6)

A marcat: 1-0 Gabriel Vaşvari (83 penalty)

29.11.2015: CSMS Iaşi – FC Botoşani 1 – 0 (Etapa 19)

A marcat: Vasile Gheorghe (44)

11.04.2016: FC Botoşani – CSMS Iaşi 0 – 0 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: –

26.05.2016: CSMS Iași – FC Botoșani 1 – 1 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 0-1 Michael Ngadeu (7), 1-1 Bojan Golubović (46)

11.09.2016: CSM Politehnica Iaşi – FC Botoşani 0 – 1 (Etapa 7)

A marcat: 0-1 István Fülöp (16)

10.12.2016: FC Botoşani – CSM Politehnica Iaşi 1 – 3 (Etapa 20)

Au marcat: 0-1 Lukács Bőle (23), 0-2 Andrei Cristea (37 penalty), 0-3 Lukács Bőle (61), 1-3 Andrei Burcă (70)