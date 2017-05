ACS Poli Timișoara – FC Botoșani poate reprezenta al cincilea meci consecutiv fără înfrângere pentru bănățeni, depășiți ultima dată cu exact o lună în urmă (0-1 la Iași, pe 1 aprilie).

ACS Poli Timișoara – FC Botoșani 1-0 (ora 17.30, Digi, Dolce, Look)

A marcat: Cînu (38)

LIVE VIDEO, AICI și AICI.

Min. 42: Timişoara a prins curaj. Acţiune personală a lui Fucek, care a tras cu piciorul stâng dintr-un unghi dificil, însă tot l-a pus în dificultate pe Cobrea.

Min. 38: GOL ACS POLI TIMIȘOARA, 1-0. Cînu (38 de ani) a deschis scorul cu capul, după un corner. A fost prima ocazie a gazdelor.

Min. 33: Bordeianu a vizat vinclul porții timișorene din lovitură liberă de la 18 metri, dar mingea a trecut puțin pe lângă transversală.

Min. 30: cartonaş galben primit de Croitoru (ACS Poli), după ce l-a lovit cu cotul pe Burcă.

Min. 15: oaspeții controlează începutul partidei.

Min. 3: cartonaş galben primit de Neagu (Poli), după un fault asupra lui Golofca.

Min. 1: a început meciul,

Echipele de start:

Poli: Straton – A. Neagu, Cînu, Scutaru, Novak – Artean, Soljic – Mailat, Croitoru, Fucek – Popovici

Botoșani: Cobrea – Miron, Tincu, Burcă – Ungurușan, Bordeianu, Cârstocea, S. Popovici – Golofca, Elek, Hergheligiu

ACS Poli Timișoara

Ionuţ Popa: “Dacă jucăm ca şi în tur atunci ne vom bucura la finalul campionatului. Fiecare meci este pentru noi o adevărată finală. Sper să avem cât mai mulţi jucători apţi, am avut la ultimul antrenament doar 12-13 jucători, dacă situaţia nu se schimbă vom avea probleme la Botoşani. Deja când intru în vestiare şi văd că fotbaliştii fac împachetări cu gheaţă mă ia cu friguri. Unii au dureri, unii fac doar preventiv, nici nu mai ştii ce să crezi. Echipa lor a dovedit că e dintre cele bune ale campionatului, aşa am văzut eu de când a fost preluată de Grozavu că a avut un drum ascendent. Are jucători buni, inclusiv Elek, va fi o nucă grea”.

► Echipa probabilă: Straton – Străuţ, Scutaru, Cânu, G. Neagu – Artean, Šoljić – Bărbuţ, Croitoru, Novak – Al. Popovici

► Rezerve: Curileac, Hăruţ, Bocşan, Mailat, Drăghici, Pedro Henrique, Bârnoi

► Antrenor: Ionuţ Popa

FC Botoşani

Leo Grozavu: “Începe returul acestui play-out şi ne dorim cu toţii să-l începem cu dreptul mai ales că venim după o serie de trei partide în care nu am cunoscut gustul victoriei, trei partide care nu ne pot mulţumi ca rezultate. Am avut momente bune, dar rezultatele nu ne satisfac. Probabil că este momentul şi sper ca şi băieţii să se mobilizeze, să facem un joc bun şi să obţinem un rezultat pe măsură la Timişoara, pentru că înfrângerea din turul play-out-ului de pe teren propriu cu ACS Poli ne-a creat un disconfort. Îmi pun mari speranţe în acest joc de la Timişoara. Toate echipele la un moment dat trec printr-o formă bună, aşa cum şi altele trec printr-o formă mai puţin bună”.

► Echipa probabilă: Cobrea – Unguruşan, G. Miron, A. Burcă, S. Popovici – Endrick, Bordeianu – Golofca, Moruţan, M. Roman – Kuku

► Rezerve: Albuţ, Patache, Tincu, Târnovan, L. Buş, Herghelegiu, Elek

► Antrenor: Leo Grozavu