Liga 1, play-out, etapa 9. CSM Poli Iași – Pandurii (ora 18.00, Digi, Dolce, Look). Gorjenii luptă pentru o salvare miraculoasă. Aflată în insolvență și cu un lot încropit pe repede înainte astă-iarnă, echipa Pandurii încă mai speră într-o salvare miraculoasă.

Azi joacă pe terenul liderului din play-out, CSM Poli Iași, însă tocmai prin prisma faptului că moldovenii nu mai au niciun obiectiv, e posibil să fie loc de-o surpriză. În tur, a fost remiză albă.

CSM Politehnica Iaşi

Eugen Neagoe

“Nu avem altă variantă decât victoria. Suntem pe primul loc în play-out, avem nouă meciuri fără înfrângere, al zecelea vrem să fie victorie. Pandurii au încurcat mai multe echipe, vor mai încurca în continuare, nu-s resemnaţi, au şanse de a rămâne în Liga 1.

Îmi pare rău de situaţia în care au ajuns, am petrecut doi ani şi jumătate frumoşi acolo, însă eu mă gândesc acum doar la cum să câştigăm. Nu am înscris de trei meciuri, deşi am avut multe ocazii. Sunt convins că vom întrerupe această serie în partida de luni şi vom marca goluri, nu unul singur”.

Echipa probabilă

CSM POLI IAȘI: Caparco – I. Voicu, Frăsinescu, Ov. Mihalache, Sato – Răuță, V. Gheorghe – Bőle, C. Ştefănescu, Ţigănaşu- Golubović. Antrenor: Eugen Neagoe

Pandurii Târgu-Jiu

Flavius Stoican

“Fiecare om are opinia lui, indiferent de nume. Eu am încredere în aceşti băieţi şi sunt aici, ca atunci când ei greşesc, să le ridic moralul. Faptul că se întâmplă astfel de greşeli nu îi cade bine, în primul rând, jucătorului, în al doilea rând, echipei.

Cine nu munceşte, nu greşeşte. Am avut discuţii cu jucătorii, văd de la ei această dorinţă, chiar dacă în momentul acesta este doar la nivel de discuţii. Vreau să o văd şi pe teren şi sunt convins că o să facă tot ce le stă în putinţă. Avem o stare de spirit bună, chiar dacă după meciul cu Voluntari am fost dezamăgiţi.

Nu am reuşit o partidă aşa cum ne doream, cu toate că ne puneam mari speranţe în acest joc. A fost doar o zi, o zi în care nu am practicat un fotbal bun, dar a trecut. Sper să nu repetăm greşelile pe care le-am făcut în acea partidă şi să scoatem punct sau puncte din următorul meci”.

Echipa probabilă

L. Popescu – Nwabueze, Erico da Silva, Fl. Ilie, Buşu – Cioinac, D. Stana – Firţulescu, Păcurar, Surugiu – S. Negruţ. Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1:

26.08.2012: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 0 – 1 (Etapa 6)

A marcat: 0-1 Dan Nistor (90+1)

16.03.2013: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 3 – 1 (Etapa 23)

Au marcat: 1-0 Dan Nistor (31), 1-1 Ionel Mihălăchioaie (39), 2-1 Valentin Lemnaru (63), 3-1 Deivydas Matulevičius (66)

28.11.2014: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 3 – 0 (Etapa 16)

Au marcat: 1-0 Deivydas Matulevičius (12 autogol), 2-0 Lukács Bőle (17), 3-0 Gabriel Bosoi (56)

24.05.2015: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 5 – 2 (Etapa 33)

Au marcat: 1-0 Filip Mrzljak (24), 2-0 Mihai Pintilii (34), 3-0 Mihai Roman (58p), 4-0 Mihai Roman (63), 5-0 Mihai Roman (68p), 5-1 Alexandru Boiciuc (73), Andrei Enescu (79)

01.08.2015: Pandurii Târgu-Jiu – CSMS Iaşi 3 – 0 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Mihai Roman (20), 2-0 Mihai Roman (37), 3-0 Ioan Hora (55)

06.11.2015: CSMS Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 1 – 0 (Etapa 17)

A marcat: 1-0 Bojan Golubović (27 penalty)

20.09.2016: CSM Politehnica Iaşi – Pandurii Târgu-Jiu 3 – 2 (Etapa 9)

Au marcat: 0-1 Valentin Alexandru (5), 1-1 Alexandru Ciucur (35), 2-1 Alexandru Boiciuc (53), 2-2 Valentin Alexandru (57), 3-2 Gianmarco Piccioni (62)

03.02.2017: Pandurii Târgu-Jiu – CSM Politehnica Iaşi 1 – 1 (Etapa 22)

Au marcat: 0-1 Vasile Gheorghe (60), 1-1 Sergiu Negruţ (80)

20.03.2017: Pandurii Târgu-Jiu – CSM Politehnica Iași 0 – 0 (Etapa 2, play-out)

SURSA: sport24h.ro