Liga 1, play-off, etapa 1. Astra – CSU Craiova (20.30, Digi, Dolce, Look). ”Putem câștiga un nou titlu!”, a anunțat antrenorul echipei din Giurgiu, Marius Șumudică.

Astra Giurgiu – CSU Craiova 0-0 (20.30, Digi, Dolce, Look)

Min. 64: Calancea a respins cu un reflex senzațional mingea șutat puternic de Takayuki din apropiere.

Min. 59: două ocazii mari irosite de Astra într-un singur minut. Calancea, ajutat de un fundaș, a reținut în apropierea liniei porții centrarea lui D. Niculae, iar la câteva zeci de secunde Budescu a tras puțin pe lângă poartă.

Min. 56: Ivan a reluat spectaculos din foarfecă, dar mingea a trecut pe lângă poartă.

Min. 55: Budescu, cartonaș galben.

Min. 54: Ivan a tras în plasa laterală.

Min. 52: cartonaș galben pentru Barthe.

Min. 46: Marius Șumudică a operat două modificări. Au ieșit Lovin și Stan, au intrat Oros, respectiv Belu. Astfel, Astra trece la sistemul de joc cu trei fundași centrali.

Min. 46: s-a reluat jocul.

Pauză.

Min. 36: Portarul Astrei și-a salvat încă o dată echipa. Lung a respins cu un reflex uluitor mingea deviată de Bancu de la numai câțiva metri de buturi.

Min. 35: Silviu Lung l-a blocat pe Băluță în preajma porții. Din cornerul rezultat, Craiova și-a creat încă o ocazie.

Min. 28: Mateiu s-a complicat în preajkma propriului careu, Teixeira i-a furat mingea și a șutat la poartă. Calancea a respins din plonjon.

Min. 23: Craiova a avut prima ocazie importantă de a deschide scorul. Andrei Ivan a scăpat pe contraatac, a ajuns fațaă în față cu portarul Lung, dar în loc să șuteze într-un colț, a preferat o scăriță, crezând că goalkeeperul va plonja. Lung a rămas însă pe picioare și a reținut mingea.

Min. 1: a început meciul.

Echipele de start

Astra Giurgiu: Silviu Lung jr. – Al. Stan (Belu 46), Săpunaru, Fabricio, J. Morais – Takayuki, Lovin (Oros 46) – Teixeira, Budescu, Balaure – D. Niculae

Rezerve: Iliev – Oros, Buș, Belu, D. Florea, Al. Ioniță II, Nicoară

Antrenor: Marius Șumudică

CSU Craiova: Calancea – Dimitrov, Barthe, Kelici, Bucurică (R. Petre 46) – Screciu, Mateiu, Băluță – Vagenin, A. Ivan, Bancu

Rezerve: Mingote – R. Petre, Măzărache, Fajici, Manea, Vlădoiu, Hreniuc

Antrenor: Gheorghe Mulțescu



Arbitru: Haţegan Ovidiu (Arad).

Asistenți: Şovre Octavian (Oradea), Gheorghe Sebastian Eugen (Suceava).

Rezervă: Dima Iulian (Bucureşti).

Observatori: Dumitrescu Eduard (Piteşti), Eduard Alexandru (Ploiești).

Astra visează la titlu, după ce a prins play-off-ul, în urma a opt victorii consecutive, Mai mult, antrenorul Marius Șumudică și-ar putea prelungi contractul cu Astra, deși tehnicianul de 45 de ani anunțase, în nenumărate rânduri, că va pleca în vară de la Giurgiu.

La rândul său, CSU Craiova își face calcule, trupa din Bănie anunțând că vine la Giurgiu să obțină cel puțin un punct.

Astra Giurgiu

Marius Şumudică

“CS Universitatea Craiova merită să joace în play-off. Au un lot foarte bun şi un antrenor experimentat. Orice echipă din play-off poate câştiga titlul. În play-off e bine să câştigi, pentru că un egal nu te ajută prea mult. Nu mai jucăm sub presiune, chiar dacă am pierde toate jocurile, vom fi calificaţi în Europa League. Am un lot bun şi sunt sigur că putem câştiga un nou titlu sau să ne clasăm pe locul secund, care e de Liga Campionilor. E important să începem în play-off cu o victorie, ar conta mult atât pentru jucători cât şi pentru locul din clasament”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Fabrício, Júnior Morais – Seto, Lovin – Al. Ioniţă II, Filipe Teixeira, Budescu – D. Niculae

► Rezerve: P. Iliev, Geraldo Alves, Balaure, Boubacar, Nicoară, D. Florea, S. Buş

► Antrenor: Marius Şumudică

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulţescu

“În urma discuţiilor de ieri, jucătorii au înţeles că misiunea nu s-a încheiat, că putem face ceva special, putem scrie istorie. Sâmbătă începe un alt campionat, cu alte date: avem meciuri cu cele mai bune echipe din Liga 1. Va fi unul dintre cele mai grele meciuri ale acestui sezon, având în vedere că Astra are cel mai echilibrat lot şi vine după o perioadă fastă, cu 24 de puncte din tot atâtea posibile. M-aş mulţumi şi cu un egal. În economia play-off-ului fiecare punct contează. Este bine să adunăm puncte în fiecare meci. Nici o partidă nu va semăna cu alta, fiecare are istoria ei”.

► Echipa probabilă: Calancea – Dimitrov, Popov, Barthe, B. Bucurică – Mateiu, Gustavo, Băluţă – A. Ivan, Fajić, Bancu

► Rezerve: Mingote, Kelić, Briceag, Screciu, R. Petre, A. Manea, Măzărache

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Meciurile all-time din Liga 1:

31.08.2014, Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 5 – 0 (Etapa 6)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (45+2), 2-0 Sadat Bukari (50), 3-0 Constantin Budescu (58), 4-0 Constantin Budescu (83p), 5-0 Gabriel Enache (86)

21.03.2015: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 0 – 0 (Etapa 23)

Au marcat: –

26.07.2015: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 1 – 2 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Fernando Boldrin (50), 1-1 Alexandru Mateiu (88), 1-2 Alexandru Dandea (90+2)

30.10.2015: Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 16)

A marcat: 1-0 Daniel Florea (81)

06.08.2016: Astra Giurgiu – CS Universitatea Craiova 1 – 2 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Nuno Rocha (17), 1-1 Daniel Niculae (29), 1-2 Simon Măzărache (45+1)

20.11.2016: CS Universitatea Craiova – Astra Giurgiu 0 – 1 (Etapa 16)

A marcat: 0-1 Cristian Săpunaru (26 penalty)