Liga 1, play-off, etapa 1. Steaua – CFR Cluj (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV). Nouă ani de la ultima victorie acasă

Liga 1, play-off, etapa 1. Steaua – CFR Cluj (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV). Partida se dispută pe stadionul Arena Națională. Steaua are un complex în fața ardelenilor, pe care nu i-au mai învins pe teren propriu din martie 2008, 3-1 (Hirschfeld – autogol, Dayro Moreno, Ovidiu Petre / Trică).

Steaua – CFR Cluj (ora 20:30, Digi, Dolce, Look TV)

FC Steaua București

Laurențiu Reghecampf

“Trebuie să găsim soluția cea mai bună pentru momentul în care vom juca cu doi atacanți. Vor fi momente când vom avea nevoie de ambii atacanți pe teren. Lucrăm la antrenamente, încercăm să le dăm soluții jucătorilor, iar în momentul în care vom juca cu doi atacanți să știe fiecare ce are de făcut. Este o problemă când joci 4-4-2 și joci cu 4 mijlocași în linie pentru că nu poți închide foarte bine mijlocul terenului, iar pentru acest lucru am lucrat la un alt sistem pe care o să-l punem în aplicare în momentul în care vom juca cu doi atacanți”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Ov. Popescu, Bălaşa, Tamaș, Momčilović – Pintilii, Muniru – Jakoliš, Boldrin, De Amorim – Alibec

► Rezerve: Stăncioiu, L. Filip, Man, V. Achim, Enache, Fl. Tănase, Gnohéré

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

CFR Cluj

Vasile Miriuță

“Un meci foarte important, contează foarte mult startul și mergem cu încredere la București. E bine că i-am învins în ultimul meci din deplasare, dar e un alt joc, probabil vor fi mai bine, pentru că au o echipă bună. Steaua nu e în formă mare, dar are jucători de valoare care pot face diferența oricând. Nu știu dacă jucăm cel mai frumos fotbal, suntem efectivi, am demonstrat că ne putem bate cu orice echipă din România de la egal la egal și sper să rămânem pe acest drum bun. Am marcat 42 goluri, nu e ușor să marchezi atâtea goluri, deci înseamnă că suntem ofensivi. Trebuie să atacăm și vom face asta din primul minut”.

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, A. Mureşan, Camora – C. Deac, Gomelt – Al. Păun, Omrani, Nouvier – Bud

► Rezerve: T. Marc, Peteleu, Horj, L. Rus, Filipe Nascimento, Juan Carlos, Šorša

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Arbitru: Radu Petrescu (București).

Ultimele meciuri disputate la Bucureşti:

2004-2005: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2005-2006: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-0

2006-2007: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 4-2

2007-2008: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-1

2008-2009: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2009-2010: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2010-2011: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2011-2012: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2012-2013: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2013-2014: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-0

2014-2015: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2015-2016: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2016-2017: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-2