Liga 1, play-off, etapa 2. CFR Cluj – Astra 2-1. Alexandru, peste toți. Deac – decisiv, Șumudică – eliminat / LIVESCORE

Liga 1, play-off, etapa 2. CFR Cluj – Astra (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Șumudică e convins că titlul e departe: ”Am stors tot din acest grup”. Partida din Gruia oferă, pentru ambele combatante, un singur aspect viabil pentru a continua să creadă în titlu: victoria. Un egal le-ar diminua șansele ambelor.

CFR CLUJ – ASTRA 2-1 / LIVE

Alexandru Paun (15), Ciprian Deac (45+1) / Alexandru Ioniță (3)

În minutul 44, Marius Ninel Șumudică, tehnicianul oaspeților, a fost eliminat pentru proteste. Imediat, și Constantin Budescu a luat ”galben” din același motiv.

În sezonul regular, CFR a dat de pământ cu Astra: 5-1, în Gruia, 2-1, la Giurgiu.

CFR Cluj

Vasile Miriuță

“Am o relație bună cu conducerea, suporterii și jucătorii. Am semnat prelungirea până pe 30 iunie 2018. Nu am discutat despre obiective, vedem la sfârșitul campionatului. Probabil, unul dintre primele 3 locuri. La anul va fi altceva! Sunt sigur că vom aduce jucători foarte buni și ne batem la campionat. Chiar dacă nu facem transferurile Stelei, poate vom aduce jucători mai buni ca ei, avem relații în Europa”.

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, A. Mureşan, Camora – L. Rus, Filipe Nascimento – Al. Păun, C. Deac, Nouvier – Omrani

► Rezerve: T. Marc, Peteleu, Horj, Gomelt, Juan Carlos, Šorša, Bud

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Liga 1, play-off, etapa 2. CFR Cluj – Astra (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Șumudică: „Nu mă interesează prelungirea!”

Astra Giurgiu

Marius Șumudică

“Cred că va fi destul de greu să luăm titlul în acest sezon, pentru că am avut o perioadă extraordinară și am stors tot ce puteam din acest grup. Sunt ca o lămâie stoarsă și va fi destul de greu. Dacă vom lua titlul, mă vopsesc, mă fac ce culoare vreți voi. Sunt șanse destul de mici ca eu să mai rămân la Astra din vară. Nu am primit încă vreo ofertă pentru prelungire, dar nu acest aspect mă interesează pe mine”.

► Echipa probabilă: S. Lung jr. – Al. Stan, Săpunaru, Fabrício, Júnior Morais – Seto, Lovin – Balaure, Budescu, Filipe Teixeira – D. Niculae

► Rezerve: P. Iliev, Belu, Geraldo Alves, Boubacar, Al. Ioniţă II, D. Florea, S. Buş

► Antrenor: Marius Şumudică

Meciurile all-time din Liga 1:

2009-2010: CFR Cluj – Astra Ploieşti 1-0

2009-2010: Astra Ploieşti – CFR Cluj 1-0

2010-2011: CFR Cluj – Astra Ploieşti 2-2

2010-2011: Astra Ploieşti – CFR Cluj 1-1

2011-2012: CFR Cluj – Astra Ploieşti 2-0

2011-2012: Astra Ploieşti – CFR Cluj 0-1

2012-2013: CFR Cluj – Astra Giurgiu 0-2

2012-2013: Astra Giurgiu – CFR Cluj 3-3

2013-2014: CFR Cluj – Astra Giurgiu 0-0

2013-2014: Astra Giurgiu – CFR Cluj 1-0

2014-2015: CFR Cluj – Astra Giurgiu 4-1

2014-2015: Astra Giurgiu – CFR Cluj 0-1

2015-2016: CFR Cluj – Astra Giurgiu 1-1

2015-2016: Astra Giurgiu – CFR Cluj 2-2

2016-2017: CFR Cluj – Astra Giurgiu 5-1

2016-2017: Astra Giurgiu – CFR Cluj 1-2