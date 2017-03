Liga 1, play-off, etapa 2. Dinamo – CSU Craiova (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Echipele de start | LIVESCORE

Liga 1, play-off, etapa 2. Dinamo – CSU Craiova (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Cu un eșec, ”câinii” spun adio titlului. Un egal le-ar reduce simțitor ambelor echipe șansele de a termina pe primul loc. Meciul de pe „Arena Națională” se anunță foarte încins, ca mai toate disputele acestui play-off.

Dinamo – CSU Craiova 0-0

Dinamo: Penedo – Romera, Nedelcearu, M. Popescu, St.Filip – Nistor, Busuladzici, Palici – Hanca, Nemec, Bumba. Antrenor: Cosmin Contra

CSU Craiova: Calancea – Dimitrov, Barthe, Popov, Bancu – Zlatinski, Screciu, Băluță – Gustavo, Ivan, Măzărache. Antrenor: Gheorghe Mulțescu

Arbitru: Marius Avram (București)

În sezonul regular, Dinamo a învins-o recent pe CSU Craiova, tot pe „Arena Națională”, cu 2-1.

Dinamo București

Cosmin Contra

“E un meci crucial pentru noi şi cred că şi pentru CS Universitatea Craiova. E o finală, așa cum sunt toate în play-off. Jucăm acasă, cu suporterii lângă noi şi sperăm să câştigăm. Nu va fi uşor pentru că CS Universitatea Craiova e o echipă extraordinară, cu un fotbal plăcut. Trebuie să fim foarte foarte concentraţi dacă vrem să câştigăm acest meci. Doar victoria contează. Nu mă mulţumesc cu un rezultat de egalitate. Price punct sau puncte pierdute îţi iau din şansele de a câştiga campionatul sau de a merge în Champions League. Se pot întâmpla multe în cele 9 etape rămase din play-off”.

► Echipa probabilă: Penedo – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Bušuladžić, Nistor – Hanca, Palić, Bumba – Nemec

► Rezerve: I. Popescu, Dudea, M. Popescu, Spătaru, Bawab, D. Popa, Rivaldinho

► Antrenor: Cosmin Contra

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Ne vom obișnui să vorbim despre aceste meciuri cu Dinamo. În acest an avem 4 meciuri programate cu ei. Unul s-a jucat, au mai rămas trei. Ne ducem să câștigăm, un punct nu ne ajută prea mult, vrem 3. Știm că ne așteaptă un meci greu, întâlnim un adversar puternic, cu un joc bazat pe contre, pe agresivitate. Am pierdut un om important, Briceag, dar a apărut Screciu, care a avut o evoluție foarte bună cu Astra. De altfel, știți că la finalul meciului am spus: Deși am pierdut două puncte, am câștigat un jucător. În privința importanței, nu poți face diferențieri între meciul din campionat și cel de Cupă.

► Echipa probabilă: Calancea – Dimitrov, Kelić, Barthe, B. Bucurică – Screciu, Mateiu, Băluţă – Gustavo, A. Ivan, Bancu

► Rezerve: Mingote, Popov, B. Bucurică, R. Petre, A. Manea, Măzărache, Fajić

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Meciurile all-time din Liga 1:

05.10.2014: Dinamo Bucureşti – CS Universitatea Craiova 1 – 1 (Etapa 10)

Au marcat: 0-1 Steliano Filip (25 autogol), 1-1 Kamil Biliński (52 penalty)

19.04.2015: CS Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 0 – 0 (Etapa 27)

Au marcat: –

17.07.2015: Dinamo Bucureşti – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 2)

A marcat: 1-0 Dorin Rotariu (86)

25.10.2015: CS Universitatea Craiova – Dinamo Bucureşti 3 – 0 (Etapa 15)

Au marcat: 1-0 Tha’er Bawab (13), 2-0 Tha’er Bawab (63), 3-0 Nicușor Bancu (65)

17.10.2016: CS Universitatea Craiova – Dinamo București 2 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Andrei Ivan (55), 1-1 Sergiu Hanca (62), 2-1 Marius Briceag (71)

25.02.2017: Dinamo București – CS Universitatea Craiova 2 – 1 (Etapa 25)

Au marcat: 1-0 Adam Nemec (5), 2-0 Adam Nemec (14), 3-0 Gustavo Vagenin (74)