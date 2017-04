Astra Giurgiu – Viitorul este un meci fără o favorită clară. Oaspeții ocupă primul loc în clasament, dar joacă sub presiune, pentru că au fost egalați la puncte de FCSB (învingătoare, duminică, în fața lui Dinamo), iar gazdele sunt obligate să învingă, dacă doresc să mai spere îndreptățit la apărarea titlului cucerit sezonul trecut.

Astra Giurgiu – Viitorul 0-0

Astra Giurgiu

Marius Șumudică: “Meciul amical cu Beşiktaş a fost un barometru pentru Astra, chiar dacă nu am avut câţiva titulari. A fost cel mai bun meci al Astrei cu mine pe bancă de doi ani încoace. Hagi e un antrenor bun, are jucători buni, sunt lideri, sunt pe val. Am pierdut doar un joc cu ei, în rest i-am bătut de fiecare dată. Nu-i va fi uşor nici lui, dar nici nouă”.

► Echipa probabilă: P. Iliev – Geraldo Alves, Săpunaru, Oros – Al. Stan, Seto, Boubacar, Júnior Morais – Al. Ioniţă II, Budescu, Filipe Teixeira

► Rezerve: Boşneag, Fabrício, Lovin, Balaure, D. Florea, S. Buş, D. Niculae

► Antrenor: Marius Şumudică

Viitorul

Gheorghe Hagi: “În România voi continua proiectul meu de suflet Academia de Fotbal Gheorghe Hagi şi FC Viitorul cu obiectivul de a forma tineri competitivi şi a încerca să devii cel mai bun prin muncă. Nimeni nu se naşte cel mai bun, doar devii cel mai bun prin muncă. Având în vedere că orice opinii, păreri pe care le am despre fotbalul românesc sau colegi sunt considerate atacuri, înţepături, interpretate că aş avea anumite interese etc. am luat decizia ca cel mai bun lucru pe care să-l fac pe o perioadă nedeterminată este să nu mai vorbesc. În continuare rămân deschis comunicării cu dumneavoastră, însă doar despre proiectele în care sunt implicat. Totodată, vă transmit foarte clar că nu vizez vreo funcţie administrativă sau tehnică legată de destinele fotbalului românesc. Pe viitor, sper să avem parte şi să ne bucurăm împreună de succesele loturilor naţionale ale României, creând o nouă generaţie care să aibă performanţe şi rezultate mai bune ca ale generaţiei noastre”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Nedelcu, Purece – A. Chițu, Morar, Fl. Coman

► Rezerve: Buzbuchi, S. Rădoi, Hodorogea, S. Rădoi, G. Iancu, Vână, Casap

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

05.08.2012: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 0

25.02.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

21.07.2013: FC Viitorul – Astra Giurgiu 0 – 4

14.12.2013: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0

05.10.2014: Astra Giurgiu – FC Viitorul 0 – 1

18.04.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 2 – 0

02.08.2015: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 2

06.11.2015: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 2

05.03.2016: Astra Giurgiu – FC Viitorul 2 – 0 (play-off)

09.04.2016: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 3 (play-off)

02.10.2016: FC Viitorul – Astra Giurgiu 1 – 0

19.02.2017: Astra Giurgiu – FC Viitorul 1 – 0