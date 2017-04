Gaz Metan Mediaș – Pandurii Tg. Jiu este un meci fără o favorită certă, întrucât gazdele au pierdut un număr important depuncte în actualul play-out al Ligii 1, în timp ce oaspeții par să-și fi revenit, după o perioadă de degringoladă.

Gaz Metan Mediaş – Pandurii Tg. Jiu 0-0

Gaz Metan Mediaș

Cristian Pustai: “Ne aflăm aproape de finalul primei părţi a play-out-ului şi din păcate am pierdut 5 puncte pe teren propriu, ceea ce înseamnă foarte mult. O victorie cu Pandurii ar aduce un pic lucrurile pe un făgaş normal, ne-am apropia de 30 de puncte înainte de ultimul meci al turului şi ar fi de îndeplinit acel obiectiv de a trece de 30 de puncte la finele primei jumătăţi a play-out-ului. Din păcate jucăm de Paşte, dar apoi jucăm şi joi la Timişoara, e aproape ca o etapă intermediară. Acest lucru nu prea e convenabil, dar aşa s-a hotărât”.

► Echipa probabilă: Greab – Creţu, Trtovac, R. Zaharia, Rugašević – Bic, I. Cristea – Al. Munteanu, Eric de Oliveira, Curtean – Buziuc

► Rezerve: Pleşca, Itoua, Danci, Tahar, C. Petre, Sikorski, S. Lupu

► Antrenor: Cristian Pustai

Pandurii Tg. Jiu

Flavius Stoican: “Avem o partidă pe care vrem să o câştigăm. Spun lucrul acesta pentru că am încredere în aceşti băieţi şi am încredere că putem face un meci mare. Chiar dacă întâlnim o echipă care este mult mai bine cotată ca noi, ca omogenitate şi lot. Este o formaţie periculoasă la faze fixe, am văzut şi meciul de la Chiajna, unde au marcat un gol din fază fixă, dar au avut şi câteva cotraatacuri periculoase. Astea sunt punctele lor forte. Eric de Oliveira este un jucător care poate să dea ultima pasă, care poate să scoată, cu uşurinţă, om din joc. Sper să-i facem faţă, este unul din jucătorii căruia îi acordăm o atenţie deosebită. Avem şansa a doua, dar merg pe dorinţa noastră de a ne salva de la retrogradare”.

► Echipa probabilă: Stanca – C. Negoiţă, Ket (Tătaru), Fl. Ilie, Buşu – Cioinac, Păcurar – Surugiu, D. Stana, Firţulescu – S. Negruţ

► Rezerve: D. Popescu, Tătaru, Zaina, Hlistei, Pârcălabu, Hamed, Mărgărit

► Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1

2008-2009: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 2-1

2008-2009: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 1-0

2009-2010: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 0-0

2009-2010: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 1-0

2010-2011: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 0-0

2010-2011: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 2-0

2011-2012: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 1-0

2011-2012: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 3-2

2012-2013: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 0-2

2012-2013: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 1-1

2013-2014: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 1-2

2013-2014: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 0-1

2014-2015: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 0-2

2014-2015: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 0-1

2016-2017: Gaz Metan Mediaş – Pandurii Târgu-Jiu 1-3

2016-2017: Pandurii Târgu-Jiu – Gaz Metan Mediaş 2-5