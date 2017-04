FCSB – Viitorul este un meci decisiv în cursa pentru titlul de campioană a Ligii 1. Gazdele au trei puncte în plus față de oaspeți și o victorie i-ar apropia decisiv de trofeu.

FCSB – Viitorul 0-0

Laurențiu Reghecampf și-a scos jucătorii la biliard. Cei care nu sunt pasionați de acest sport au preferat să stea la un suc.

Gică Hagi a decis să-și scoată elevii într-un parc din capitală. Dacă unii au preferat să se plimbe, alții s-au oprit la o terasă în parcăul Herăstrău, cum este și cazul lui Țucudean, care a postat pe rețelele de socializare o fotografie în care apare alături de Purece și Neluț Roșu.

FCSB

Fernando Boldrin: “Mereu Steaua va fi favorită la titlu! Steaua înseamnă foarte mult, investește foarte mulți bani, are lot valoros, un antrenor foarte bun. Suntem favoriți cu Viitorul, dar trebuie să demonstrăm pe teren. Mâine seară va fi alt meci și cred că echipa noastră va fi mai concentrată, mai pregătită și vom reuși să câștigăm. Suntem concentrați doar pe meciul acesta! Viitorul are o echipă foarte bună, are un joc compact de posesie și ajunge foarte ușor la poartă dacă noi nu facem o fază de apărare foarte bună. Nu avem frică de nicio echipă, dar îi respectăm. Denis știe că a greșit că nu a stat acolo lângă noi până la final”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Pleașcă, Bălașa, Moke, Momčilović – Pintilii, Ov. Popescu – Enache, Fl. Tănase, De Amorim – Alibec

► Rezerve: Stăncioiu, Tamaș, V. Achim, Boldrin, Jakoliš, Gnohéré, Tudorie

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

Viitorul

Gheorghe Hagi: “Trebuie să facem foarte bine în cele patru meciuri rămase, să menţinem ritmul pe care l-am avut şi apoi vom vedea de ce suntem capabili să obţinem. Sperăm, după ce am pierdut la Dinamo, să mergem la Bucureşti şi să venim cu un rezultat pozitiv. Mergem cu gândul să marcăm, pentru avem nevoie de victorie. Ştim că adversarul este foarte bun, dar şi noi suntem buni şi sperăm să facem un meci mare. Istoria aşa se scrie. Dacă putem face istorie, bine, dacă nu asta e, învăţăm, am făcut un an extraordinar şi învăţăm de la fiecare meci. E important să fii campion, dar şi locul 2 e extraordinar, fiecare echipă îl doreşte. Este o săptămână în care am încercat să lucrăm cât mai mult la starea jucătorilor, am avut unele probleme fizice la anumiţi jucători”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Hodorogea, Casap – Purece, A. Chițu, Fl. Coman

► Rezerve: Buzbuchi, S. Rădoi, D. Dumitrescu, G. Iancu, Morar, Vână, Ţucudean

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

11.11.2012, Etapa 15, FC Viitorul – Steaua Bucureşti 0 – 4 (0-3)

Au marcat: 0-1 Alexandru Chipciu (2), 0-2 Raul Rusescu (5p), 0-3 Florin Gardoş (27), 0-4 Raul Rusescu (68)

19.05.2013, Etapa 32, Steaua Bucureşti – FC Viitorul 2 – 5 (1-4)

Au marcat: 0-1 Aurelian Chiţu (9), 0-2 Nicolae Dică (34p), 1-2 Stefan Nikolić (36p), 1-3 Aurelian Chiţu (37), 1-4 Ionuţ Larie (41), 2-4 Adi Rocha (57), 2-5 Boban Nikolov (65)

18.10.2013, Etapa 11, Steaua Bucureşti – FC Viitorul 4 – 0 (2-0)

Au marcat: 1-0 Nicolae Stanciu (9), 2-0 Ionuţ Puţanu (12 autogol), 3-0 Ionuţ Puţanu (65 autogol), 4-0 Leandro Tatu (85)

21.04.2014, Etapa 28, FC Viitorul – Steaua Bucureşti 0 – 3 (0-2)

Au marcat: 0-1 Iasmin Latovlevici (39), 0-2 Gabriel Iancu (40), 0-3 Claudiu Keserü (50)

30.08.2014, Etapa 6, FC Viitorul – Steaua Bucureşti 0 – 1 (0-0)

A marcat: 0-1 Gabriel Iancu (52p)

22.03.2015, Etapa 23, Steaua Bucureşti – FC Viitorul 4 – 1 (1-1)

Au marcat: 0-1 Nelson Bonilla (7), 1-1 Cristian Tănase (29), 2-1 Raul Rusescu (79), 3-1 Cristian Tănase (81), 4-1 George Ţucudean (88)

30.08.2015, Etapa 9, Steaua Bucureşti – FC Viitorul 1 – 0 (1-0)

A marcat: 1-0 Nicuşor Stanciu (20)

14.12.2015, Etapa 22, FC Viitorul – Steaua Bucureşti 0 – 1 (0-1)

Au marcat: 0-1 Jugurtha Hamroun (3)

19.03.2016, Etapa 3 (play-off), FC Viitorul – Steaua Bucureşti 1 – 3 (0-0)

Au marcat: 0-1 Jugurtha Hamroun (35p), 0-2 Adrian Popa (39), 0-3 Nicuşor Stanciu (59), 1-3 Florin Tănase (73)

23.04.2016, Etapa 8 (play-off), Steaua București – FC Viitorul 3 – 0 (2-0)

Au marcat: 1-0 Fernando Varela (2), 2-0 Alexandru Chipciu (28), 3-0 Grégory Tadé (67)

31.07.2016, (Etapa 2), FC Viitorul – Steaua București 1 – 3 (1-1)

Au marcat: 0-1 Alexandru Tudorie (29), 1-1 Aurelian Chițu (41), 1-2 Adrian Popa (61), 1-3 Nicolae Stanciu (89)

06.11.2016, (Etapa 15), Steaua București – FC Viitorul 2 – 0 (2-0)

Au marcat: 1-0 Fernando Boldrin (17 penalty), 2-0 Marko Momčilović (22)

18.03.2017, (Etapa 2, play-off), FC Viitorul – Steaua București 3 – 1 (0-0)

Au marcat: 1-0 Florinel Coman (46), 2-0 Vlad Morar (56), 3-0 Carlo Casap (74), 3-1 Denis Alibec (80)