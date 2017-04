Liga 1, play-off, etapa 8. CFR Cluj – CS U Craiova (ora 20.30, Digi, Dolce, Look). Ardelenii mai visează la titlu! Cu o victorie azi, s-ar apropia la două puncte de FCSB și de Viitorul. La olteni e haos în ultima perioadă, manifestat prin neînțelegerile dintre jucători și antrenorul Gigi Mulțescu.

În ultimul meci direct, cu oltenii în rol de gazde, dar pe stadionul din Pitești, CFR Cluj a dat recital: 4-1.

CFR Cluj

Vasile Miriuţă

“Luăm joc cu joc. Cu Astra a fost o victorie meritată, am urcat pe locul 3, ţin să-mi felicit jucătorii. Mergem mai departe, vine următorul joc. Părerea mea e că de la anul vom face o echipă bună şi vom creiona un lot bun să ne batem la campionat. Sunt dinamovist în sufletul meu și nu voi antrena niciodată Steaua. Acum, în meciul de luni, sper să câștige Dinamo. Nu e complicat să luăm campionatul. Batem Craiova, Dinamo o bate pe Steaua, Viitorul o bate pe Astra și suntem toate echipele acolo, în ultimele două etape “.

► Echipa probabilă: Mincă – Tiago Lopes, Larie, Horj, Peteleu – L. Rus, Gomelt – Al. Păun, C. Deac, Nouvier – Omrani

► Rezerve: Vâtcă, A. Mureşan, Filipe Nascimento, Juan Carlos, D. Roman, Šorša, Bud

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Liga 1, play-off, etapa 8. CFR Cluj – CS U Craiova. Mulțescu: „Nu contează un antrenor sau altul…”

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“E normal să ceară demisia, pentru că suporterii sunt supărați. I-am obișnuit rău, cu victorii, joc spectaculos, când am avut cu cine. Acum, din retur, din păcate nu am adus ce trebuia și au plecat și jucători, iar în contextul acesta e greu, dar am făcut și jocuri foarte bune.

Am făcut un meci memorabil cu Dinamo în zece oameni, dar s-au uzat și jucătorii, au ținut-o bine două, trei etape. Jucând la două sau trei zile distanță mai clachează și ei. Am fost cea mai ofensivă echipă și am avut cele mai multe goluri, suntem în play-off, în semifinalele Cupei și calificați în Europa League…

Chiar așa? Nici o problemă, nu contează un antrenor sau altul, contează ca echipa din Craiova să funcționeze”.

► Echipa probabilă: Calancea – Dimitrov, Kelić, Barthe, Briceag – Screciu, Zlatinski, Bancu – Băluţă, A. Ivan, Măzărache

► Rezerve: Mingote, Dumitraş, B. Bucurică, R. Petre, Gustavo, Fajić, Jazvić

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Meciuri all-time în Liga 1:

07.12.2014: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 17)

Au marcat: –

30.05.2015: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 3 – 0 (Etapa 34)

Au marcat: 1-0 Tha’er Bawab (49), 2-0 Alexandru Băluţă (65), 3-0 Tha’er Bawab (82)

04.10.2015: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 1 – 2 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Steve Leo Beleck (47), 1-1 Nuno Rocha (79), 1-2 Andrei Dumitraş (90+2)

27.02.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 0 – 1 (Etapa 26)

Au marcat: 0-1 Cristi Bud (80)

09.04.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 6, play-out)

Au marcat: 1-0 Hristo Zlatinski (9), 1-1 Alexandru Păun (82)

26.05.2016: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 4 – 0 (Etapa 13, play-out)

Au marcat: 1-0 Mário Camora (52), 2-0 Antonio Jakoliš (58), 3-0 Antonio Jakoliš (61), 4-0 Davide Petrucci (63)

10.09.2016: CFR Cluj – CS Universitatea Craiova 0 – 0 (Etapa 7)

Au marcat: –

09.12.2016: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 2 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 1-0 Hristo Zlatinski (36 penalty), 1-1 Cristian Bud (38), 2-1 Gustavo Vagenin (48)

01.04.2017: CS Universitatea Craiova – CFR Cluj 1 – 4 (Etapa 3, play-off)

Au marcat: 0-1 Ciprian Deac (18), 0-2 Adrian Alexandru-Păun (20), 1-2 Gustavo Vagenin (49 penalty), 1-3 Tomislav Gomelt (69), 1-4 Ciprian Deac (73)

