Liga 1, play-off, etapa 9: CSU Craiova – Viitorul (21.15, Digi, Dolce, Look). Trupa lui Hagi, doar varianta victoriei.

FC Viitorul se află în fața unei performanțe de neimaginat la începutul sezonului, obținerea titlului de campioană.

Pentru asta trupa lui Gică Hagi are nevoie duminică de victorie în întâlnirea cu CSU Craiova

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Cu Viitorul este unul dintre cele trei meciuri pe care trebuie să le gestionăm foarte bine. După Viitorul vine unul foarte important pentru noi și mai ales pentru suporteri, cu Steaua, iar jocul vital, ca să-i spun așa, este cel din returul din semifinalele Cupei României, pe care vrem să-l câștigăm.

Am făcut o strategie cu conducerea, astfel încât să gestionăm cele trei meciuri cu rezultate bune. Din punct de vedere al absenților cu Viitorul, ar fi vorba de Băluță, care are o accidentare ușoară și va reveni în câteva zile, și Barthe, care nu e în regulă acum. Nu face antrenament, face doar tratament. Kelić a intrat, este apt, însă a pierdut o săptămână de pregătire și va fi pe bancă. E posibil să vedem și debutul lui Vlad în poartă.

O să avem doi absenți la meciul de Cupă, din retur, pentru că vorbeam de un pachet de meciuri mai devreme, e vorba de Briceag și de Bancu. În ideea asta în acest joc căutăm să montăm doi fotbaliști care vor juca pe banda stângă. Ar fi acolo Bucurică, dar se pregătesc cu noi de ceva vreme și cei mai buni juniori din club, am apelat și la serviciile lor în ultima perioadă și o să vedem dacă va fi nevoie și în meciul acesta”.

Echipa probabilă: A. Vlad – Dimitrov, Dumitraş, Kelić, Briceag – Screciu, Zlatinski, Gustavo – Jazvić, A. Ivan, Bancu

Rezerve: Mingote, B. Bucurică, R. Petre, R. Bârzan, Fajić, Al. Popescu, Măzărache

Antrenor: Gheorghe Mulţescu

FC Viitorul

Gheorghe Hagi

“Important este ce face Viitorul? Cum să câştige campionatul? Cine e Viitorul să câştige campionatul? Ce, are vreo şansă? N-are nicio şansă. Deja titlul e făcut, e câştigat. Noi mergem să participăm acum la Piteşti, sau ştiu ştiu mai ce… Este o luptă, dar nu prea… şi nu vreau să intru în ea. Nu ei aveau relaţia împreună, Astra cu Steaua? Eu aşa am văzut la televizor.

Nu cu mine, eu eram la mijloc, eu nu am avut nicio relaţie cu Astra, dar două săptămâni sau o lună, ei împreună au făcut totul, au vorbit între ei, şi-au pus, ba e antrenor, ba nu e antrenor, ba îşi pun jucătorii… Şi s-au supărat că am câştigat noi. Păi ce să facem, să ne dăm la o parte? Să ne zică atunci, să ne dăm la o parte. Ce, Steaua n-a câştigat şi ea cu Astra? Am zis eu ceva? Şi Dinamo i-a bătut. Am zis ceva? Trebuie să vorbim de fotbal, nu de scenarii”.

Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, D. Dumitrescu, Casap – Purece, A. Chițu, Fl. Coman

Rezerve: Buzbuchi, Mladen, A. Ciobanu, G. Iancu, Morar, Vână, Ţucudean

Manager tehnic: Gheorghe Hagi

CSU Craiova – Viitorul. Meciurile all-time din Liga 1:

08.08.2014: CS Universitatea Craiova – FC Viitorul 2 – 2 (Etapa 3)

Au marcat: 0-1 Bogdan Mitrea (20p), 1-1 Costin Curelea (23), 2-1 Costin Curelea (32), 2-2 Bogdan Mitrea (79)

08.03.2015: FC Viitorul – CS Universitatea Craiova 1 – 1 (Etapa 20)

Au marcat: 1-0 Alexandru Mitriţă (1), 1-1 Nuno Rocha (24)

12.08.2015: CS Universitatea Craiova – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 6)

Au marcat: 0-1 Florin Tănase (11 penalty), 0-2 Adnan Aganović (42), 1-2 Bogdan Vătăjelu (84 penalty)

28.11.2015: FC Viitorul – CS Universitatea Craiova 4 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: 1-0 Bănel Nicoliţă (11), 2-0 Florin Tănase (32), 3-0 Adnan Aganović (68), 4-0 Florin Tănase (76)

28.08.2016: CS Universitatea Craiova – FC Viitorul 2 – 1 (Etapa 6)

Au marcat: 1-0 Nicușor Bancu (46), 2-0 Simon Măzărache (58), 2-1 Carlo Casap (61)

03.12.2016: FC Viitorul – CS Universitatea Craiova 2 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: 1-0 Aurelian Chițu (5), 2-0 Robert Hodorogea (36)

06.04.2017: FC Viitorul – CS Universitatea Craiova 0 – 1 (Etapa 4, play-off)

A marcat: 0-1 Alexandru Mateiu (90+2)

Sursa: sport24h.ro