Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 0-0 (ora 20.30, Digi, Dolce, Look)

Astra Giurgiu

Marius Șumudică

“Noi nu putem să batem dacă jucăm mâine cu Industria Sârmei Deşertul Gobi, nu batem pe nimeni. Pe noi de trei meciuri ne bate toată lumea. E prima oară în cariera mea de antrenor în care mi s-a întâmplat lucrul ăsta, să pierd trei meciuri la rând. Suntem acum într-o degringoladă, într-un recul. Am câştigat 8 meciuri pentru că am făcut tot ce a ţinut de noi. Am stors ca o lămâie din ei ca să ajungem în play-off, să ne calificăm în cupele europene. Sperăm să ieşim din pasa asta la meciul cu Dinamo”.

► Echipa probabilă: P. Iliev – Geraldo Alves, Săpunaru, Fabrício – Al. Stan, Seto, Lovin, Júnior Morais – Al. Ioniţă II, Budescu, Filipe Teixeira

► Rezerve: Boşneag, Belu, Oros, Balaure, D. Florea, S. Buş, D. Niculae

► Antrenor: Marius Şumudică

Dinamo Bucureşti

Cosmin Contra

“Șumi încearcă să ia presiunea de pe jucători, mai ales că vin după trei înfrângeri. Ei vor să câștige, nu au făcut un meci extraordinar cu Steaua. Mă aștept ca Șumudică să schimbe sistemul, să nu mai țină trei fundași centrali. Cred că va juca 4-2-3-1, ținând cont că revine și Budescu. Deși nu aduce prea multe pe faza defensivă, Budescu e letal în faza ofensivă. Accelerează foarte bine, bate excelent fazele fixe și driblează tot timpul. E bine că am început să dăm goluri din faze fixe. Suntem echipa din play-off cu cele mai puține goluri, dar e bine că am început să executăm mai bine fazele fixe. Hanca se descurcă tot mai bine și execută foarte bine acest gen de faze”.

► Echipa probabilă: Černiauskas – Romera, L. Marić, Dielna, St. Filip – Mahlangu, Bušuladžić – Hanca, Rivaldinho, Palić – Nemec

► Rezerve: Penedo, Nedelcearu, M. Popescu, Nistor, Bawab, P. Petre, Bumba

► Antrenor: Cosmin Contra

Meciurile all-time din Liga 1

1998-1999: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 2-0

1998-1999: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 0-1

1999-2000: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 1-2

1999-2000: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 2-1

2000-2001: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 3-2

2000-2001: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 4-3

2001-2002: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 1-1

2001-2002: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 1-1

2002-2003: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 4-2

2002-2003: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 0-3

2009-2010: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 1-1

2009-2010: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 3-3

2010-2011: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 1-2

2010-2011: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 2-2

2011-2012: Astra Ploieşti – Dinamo Bucureşti 0-0

2011-2012: Dinamo Bucureşti – Astra Ploieşti 3-0

2012-2013: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 1-0

2012-2013: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 1-0

2013-2014: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 2-1

2013-2014: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 2-0

2014-2015: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 6-1

2014-2015: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 0-2

2015-2016: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 0-1

2015-2016: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 1-1

2015-2016: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 1-4

2015-2016: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 4-2

2016-2017: Astra Giurgiu – Dinamo Bucureşti 1-4

2016-2017: Dinamo Bucureşti – Astra Giurgiu 2-2