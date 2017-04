Dinamo – Viitorul este o partidă în care se înfruntă echipe cu rezultate recente opuse. Dacă gazdele au câștigat ultimele două meciuri din play-off, oaspeții au pierdut puncte importante în respectivele runde, fiind detronate din vârful ierarhiei.

Dinamo – Viitorul 0-0

Dinamo

Cosmin Contra: “Nu am realizat nimic, începem returul din play-off şi trebuie să avem continuitate. Duminică vom juca cu Viitorul, îmi doresc ca echipa să evolueze la fel de bine, cu la fel de multă agresivitate. Dorinţa mea este ca echipa să joace la fel de bine de acum până la sfârşitul campionatului. Restul, vom vedea ce se va întâmpla. Sper ca această victorie să ne dea liniştea necesară să abordăm returul play-off-ului cu mai multă încredere”.

► Echipa probabilă: Černiauskas – Romera, Nedelcearu, Dielna, St. Filip – Bušuladžić, Nistor – Hanca, Rivaldinho, Palić – Nemec

► Rezerve: I. Popescu, L. Marić, M. Popescu, Mahlangu, Bawab, P. Petre, D. Popa

► Antrenor: Cosmin Contra

Viitorul

Gheorghe Hagi: “În meciurile din turul play-off-ului, am mers în linia noastră, bine, chiar foarte bine. Sunt mulţumit de ce s-a întâmplat în aceste cinci meciuri. Am arătat că ne putem lupta de la egal la egal cu cele mai bune echipe din România. Sperăm să jucăm la fel de bine şi în partea a doua a turneului. Începem cu două meciuri foarte dificile în deplasare, cu Dinamo şi Steaua. Acum un an sau doi, le defineam imposibile pentru noi. Acum e altfel. Încercăm imposibilul, ne gândim la campionat. Sperăm să reuşim două meciuri bune. Am crescut, suntem mai buni. Mergem în capitală încrezători, dar conştienţi că întâlnim două echipe valoroase, în formă”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Dr. Nedelcu, Vână – Purece, A. Chițu, Fl. Coman

► Rezerve: Buzbuchi, Hodorogea, S. Rădoi, G. Iancu, Morar, Casap, Ţucudean

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

Meciurile all-time din Liga 1

17.11.2012: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1

24.05.2013: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 2 – 3

05.08.2013: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 0 – 0

23.02.2014: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 1 – 2

07.11.2014: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 2 – 3

08.05.2015: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 0 – 2

25.07.2015: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1

02.11.2015: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 1 – 5

04.04.2016: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 2

06.05.2016: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 3 – 3

20.09.2016: FC Viitorul – Dinamo Bucureşti 1 – 1

04.02.2017: Dinamo Bucureşti – FC Viitorul 1 – 2

13.03.2017: FC Viitorul – Dinamo București 0 – 0