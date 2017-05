FCSB – CS U Craiova este un meci capital pentru gazde, care trebuie să învingă, dacă mai vor să aibă șanse la câștigarea campionatului.

FCSB – CS U Craiova 0-0

FCSB

Anton Petrea, antrenor secund: ”Vom întâlni un adversar care în general joacă fotbal, vrem să facem un meci bun şi rezultatul să ne fie favorabil, după aia vom vedea ce se va întâmpla în celelalte două meciuri. Sper ca jucătorii să fie concentraţi la ce avem noi de făcut. Singurul nostru gând este să câştigăm meciul de sâmbătă seară. Vom vrea să ştim ce se întâmplă în celălalt meci, e normal, degeaba tragem cu ochiul la ceilalţi dacă noi nu vom putea câştiga mâine seară. Am avut o perioadă bună, ne-am desprins în fruntea clasamentului la un moment dat, însă doar din vina noastră am ajuns în situaţia asta”.

► Echipa probabilă: Fl. Niţă – Pleașcă, Bălașa, Moke, Momčilović – Ov. Popescu, Boldrin – Enache, Alibec, Fl. Tănase – Gnohéré

► Rezerve: Stăncioiu, Tamaș, Muniru, De Amorim, V. Achim, Jakoliš, Man

► Antrenor: Laurenţiu Reghecampf

CS U Craiova

Gheorghe Mulțescu: “Ne așteaptă două meciuri foarte grele, cele mai importante din acest sezon. Meciul cu FCSB se dispută într-un context încins, ne dorim să jucăm cât mai bine și să obținem punct sau puncte. Față de partida precedentă revin Băluță, Kelić și Briceag, fapt care ne conferă posibilitatea de a alinia un prim 11 competitiv. La fel de important, dacă nu mai important este meciul de Cupă, cu Voluntari. Nu vă ascund că ne dorim să câtigăm un trofeu. A devenit mai greu după meciul tur, în care am fost învinși, dar și pe fondul unor greșeli de arbitraj, pentru că am avut penalty clar la Jazvić și, cel puțin, într-o situație clară de gol am fost opriți pentru un ofsaid arătat eronat. Avem probleme pe banda stângă, întrucât Briceag și Bancu sunt suspendați pentru returul cu FC Voluntari, iar Bucurică s-a accidentat. Încă sper ca el să fie apt la ora jocului.

► Echipa probabilă: Calancea – Dimitrov, Screciu, Kelić, Briceag – Mateiu, Zlatinski, Bancu – Băluţă, A. Ivan, Măzărache

► Rezerve: A. Vlad, Dumitraş, R. Petre, Bârzan, Jazvić, Fajić, Al. Popescu

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Meciurile all-time din Liga 1

02.08.2014: Steaua Bucureşti – CS Universitatea Craiova 3 – 1 (Etapa 2)

Au marcat: 1-0 Adrian Popa (3), 2-0 Lucian Sânmărtean (34), 3-0 Fernando Varela (90+3), 3-1 Andrei Ivan (90+4)

01.03.2015: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 0 – 0 (Etapa 19)

Au marcat: –

23.08.2015: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 1 – 2 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Nicuşor Stanciu (18), 1-1 Bogdan Vătăjelu (39 penalty), 1-2 Grégory Tadé (85 penalty)

06.12.2015: Steaua Bucureşti – CS Universitatea Craiova 2 – 0 (Etapa 21)

Au marcat: 1-0 Paul Papp (81), 2-0 Grégory Tadé (83)

02.10.2016: Steaua București – CS Universitatea Craiova 2 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 1-0 William De Amorim (17), 1-1 Bogdan Vătăjelu (41), 2-1 Fernando Boldrin (75 penalty)

18.02.2017: CS Universitatea Craiova – Steaua București 1 – 2 (Etapa 24)

Au marcat: Hristo Zlatinski (34 – penalty), respectiv Mihai Pintilii (24), Gabriel Enache (79)

09.04.2017: CS Universitatea Craiova – Steaua Bucureşti 0 – 1 (Etapa 5, play-off)

A marcat: 0-1 Eddy Harlem Gnohéré (73)