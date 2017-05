Viitorul – CFR Cluj este meciul care poate reprezenta consacrarea definitivă a echipei patronate și antrenate de Gheorghe Hagi, aflată la 90 de minute de primul titlu de campioană a României.

Viitorul – CFR Cluj 0-0

Viitorul

Gheorghe Hagi: “S-a creat o presiune enormă în afara terenului din vorbe și din speculații. Noi nu am făcut nimic în afara terenului, nu am vorbit niciodată de adversari, nu se poate să faci așa, să inventezi lucruri. Păi la Pitești a dat gol Coman, născut în ’98, asta înseamnă că am denigrat competiția? Cei de la FCSB au cumpărat de la noi trei jucători și tot nu ne-au bătut. Acum îmi dau seama ce am riscat eu la meciul cu FCSB, când l-am băgat pe Casap, care are 18 ani. Antrenorii din stafful meu se uitau uluiți la mine, vă dați seama ce scenarii se făceau dacă pierdeam”.

► Echipa probabilă: Râmniceanu – Benzar, Ţâru, K. Boli, Cr. Ganea – N. Roșu, Mladen, Casap – A. Chițu, Ţucudean, Fl. Coman

► Rezerve: Buzbuchi, S. Rădoi, A. Ciobanu, D. Dumitrescu, Cicâldău, G. Iancu, Morar

► Manager tehnic: Gheorghe Hagi

CFR Cluj

Vasile Miriuță: “Acum 3 săptămâni se striga pe maşini prin Bucureşti ‘campionii, campionii’. Acum se spune că CFR a fost non-combat cu Dinamo? Nu, am jucat şi vom juca şi la Viitorul cu cea mai bună echipă pe care o am la dispoziţie. N-am dat vacanţă la nimeni. Voi alinia cea mai bună echipă. Nu mă interesează cine ia campionatul. Pe mine mă interesează să jucăm pentru noi, onoarea noastră şi suporteri, pentru că după declaraţiile făcute de patronul de la Steaua, săptămâna aceasta, mi s-au atacat şi jucătorii, prin Cluj. Nu e frumos, că şi eu aş putea să fac acelaşi lucru cu alţii”.

► Echipa probabilă: T. Marc – L. Rus, Larie, Horj, Peteleu – A. Mureșan, Filipe Nascimento – Deac, Ad. Păun, Nouvier – Bud

► Rezerve: Vâtcă, Sârbu, Al. Chiriţă, Šorša, L. Antal, D. Roman, Omrani

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Meciurile all-time din Liga 1

18.10.2012: CFR Cluj – FC Viitorul 0 – 1 (Etapa 12)

A marcat: 0-1 Gabriel Iancu (21)

05.05.2013: FC Viitorul – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 29)

Au marcat: 0-1 Ciprian Deac (50), 0-2 Sergiu Buş (78)

10.08.2013: CFR Cluj – FC Viitorul 2 – 1 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Paul Batin (36), 1-1 Cristian Gavra (51), 2-1 Paul Batin (75)

28.02.2014: FC Viitorul – CFR Cluj 1 – 1 (Etapa 21)

Au marcat: 1-0 Ionuţ Larie (72), 1-1 Vasile Maftei (90+2)

18.08.2014: FC Viitorul – CFR Cluj 0 – 2 (Etapa 4)

Au marcat: 0-1 Ciprian Deac (43), 0-2 Grégory Tadé (82)

15.03.2015: CFR Cluj – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Henrique (26), 1-1 Giorgi Chanturia (39), 1-2 Răzvan Marin (41)

11.07.2015: FC Viitorul – CFR Cluj 2 – 2 (Etapa 1)

Au marcat: 0-1 Grégory Tadé (12), 0-2 Guima (15), 1-2 Florin Cernat (33), Florin 2-2 Cernat (56)

19.10.2015: CFR Cluj – FC Viitorul 1 – 2 (Etapa 14)

Au marcat: 0-1 Aurelian Chiţu (56), 1-1 Cristian López (64), 1-2 Romario Benzar (67)

21.10.2016: FC Viitorul – CFR Cluj 2 – 1 (Etapa 13)

Au marcat: 1-0 Gabriel Iancu (21 penalty), 2-0 Aurelian Chițu (45+2 penalty), 2-1 Cristian Bud (84)

05.03.2017: CFR Cluj – FC Viitorul 1 – 0 (Etapa 26)

A marcat: 1-0 Ciprian Deac (22)

09.04.2017: CFR Cluj – FC Viitorul 0 – 0 (etapa 5, play-off)