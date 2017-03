Liga 1, play-out, etapa 1. FC Voluntari – Pandurii (ora 13:30, Digi, Dolce, Look TV). Bântuiți de retrogradare

Liga 1, play-out, etapa 1. FC Voluntari – Pandurii (ora 13:30, Digi, Dolce, Look TV). Partida se dispută pe stadionul „Anghel Iordănescu” din Voluntari. Antrenorul Florin Marin și-a reziliat, de comun acord, contractul cu clubul de fotbal FC Voluntari.

Despărțirea s-a produs “în urma ratării a două obiective fixate consecutiv, accederea în play-off, apoi ocuparea locului 8 la finalul sezonului regular.

Gruparea ilfoveană va fi antrenată până la finalul sezonului de Dinu Todoran. Edward Iordănescu a refuzat oferta celor de la FC Voluntari. Tehnicianul, în vârstă de 38 de ani, se află în tratative cu mai multe cluburi, unul dintre acestea fiind din străinătate.

FC Voluntari

► Echipa probabilă: Gavrilaș – Maftei, I. Balaur, Cazan, Acsinte – L. Marinescu, C. Lazăr, Cernat – Popadiuc, Curelea, Ivanovici

► Rezerve: D. Balauru, C. Achim, Al. Coman, Novac, A. Ionescu, Căpăţână, Voduţ

► Antrenor: Dinu Todoran

Pandurii Târgu-Jiu

Flavius Stoican

“Pentru noi acum începe campionatul, pot spune lucrul acesta cu tărie. Ne-am întâlnit cu echipe în acest miniretur și am văzut că diferența pe tabela de marcaj se face din cauza greșelilor personale sau execuțiilor de excepție ale unui jucător. Am avut și una și alta. Am jucători de la care aștept mult și mă refer la cei de atac. Ceea ce văd la antrenament e calitate și vreau să văd asta și pe teren. Mergem încrezători, începând cu acest prim meci, convinși că putem scoate un rezultat favorabil, chiar dacă întâlnim o echipă cu jucători experimentați. Suntem conștienți că ne așteaptă un campionat dificil, dar cred că sper și cred că jucătorii vor face tot ce depinde de ei pentru a fi fericiți după fiecare meci în parte”.

Flavius Stoican a antrenat-o pe FC Voluntari în ediţia precedentă, cinci jocuri în Liga 1, având în palmares o remiză şi patru înfrângeri.

► Echipa probabilă: Stanca – Nwabueze, C. Ene, Fl. Ilie, Buşu – Zaina, Ket – Firţulescu, D. Stana, Hlistei – S. Negruţ

► Rezerve: D. Popescu, C. Negoiță, Trifu, Pârcălabu, Hamed, Dodoi, Mărgărit

► Antrenor: Flavius Stoican

Arbitru: Feșnic Horațiu Mircea (Cluj-Napoca).

Meciurile all-time din Liga 1:

24.07.2015: FC Voluntari – Pandurii Târgu-Jiu 0 – 0 (Etapa 3)

Au marcat: –

01.11.2015: Pandurii Târgu-Jiu – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 16)

Au marcat: 0-1 Dinu Todoran (13), 1-1 Mihai Răduţ (38), 2-1 Ioan Hora (70)

21.08.2016: FC Voluntari – Pandurii Târgu-Jiu 0 – 0 (Etapa 5)

Au marcat: –

01.12.2016: Pandurii Târgu-Jiu – FC Voluntari 1 – 1 (Etapa 18)

Au marcat: 1-0 Lucian Sânmărtean (7), 1-1 Ionuț Balaur (58)