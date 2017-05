A marcat: Erico (72)

Pandurii: I. Popescu – Negoiță, Erico, Ene, Bușu – Cioinac, Stana (59 Negruţ) – Surugiu (52 Hamed), Păcurar, Firțulescu – Batin



ASA Tg. Mureş: Moga – Velayos, M. Constantin, Tudose, Mendy – Cherteș – Nicoliță, Candrea, Petra (57 Ferfelea), Schieb (64 Sin) – Stoica

Min. 72: Plecat de la centrul terenului, Erico a prins o „torpilă” de la 22 de metri care l-a lăsat spectator pe Moga

Min. 67: Mingea şutată de Hamed este respinsă de Moga

Min. 65: Gazdele forţează deschiderea scorului, dar realizările din atac ale gorjenilor sunt modeste

A început partea secundă

Final de primă repriză. La pauză, 0-0

Min. 30: Nici o ocazie clară la cele două porţi

Min. 8: Surugiu a şutat pe poartă, Moga a prins

A început meciul

Pandurii Târgu-Jiu

Flavius Stoican

“Trebuie să fim atenţi la acest meci de vineri. Este un meci foarte important şi nu am câştigat nimic doar că am bătut Chiajna. Mai mult decât atât, aceşti băieţi pot să vadă că nu există diferenţe între noi şi celelalte echipe, atâta timp cât avem determinare şi încredere că putem să rămânem în prima ligă. Voi fi principalul vinovat dacă lucrurile nu vor ieşi cum trebuie şi dacă ne salvăm meritul este doar al jucătorilor. Este o luptă în trei, nu ştiu cine are prima şansă. Acum avem un moral bun şi încredere că putem, dar le luăm pas cu pas. Ne luptăm cu Concordia Chiajna şi Timişoara”.

► Echipa probabilă: L. Popescu (Stanca) – Nwabueze, C. Ene, Erico da Silva, Buşu – Cioinac, D. Stana – Surugiu, Păcurar, Hlistei – S. Negruţ

► Rezerve: Stanca, C. Negoiţă, Fl. Ilie, Pârcălabu, Firţulescu, Hamed, Batin

► Antrenor: Flavius Stoican

ASA Târgu-Mureş

Ionel Ganea

“E adevărat că nu mai avem șanse să ne salvăm, dar vom juca serios toate meciurile. La Târgu-Mureș e un potențial foarte mare, sunt condiții foarte bune. Acum să vedem ce se întâmplă cu planul de reorganizare și apoi se va face un proiect de viitor. Sunt și jucători cu experiență care vor să rămânăi. Toată lumea e împăcată cu situaţia retrogradării, atât putem în acest moment”.

► Echipa probabilă: E. Pap – Velayos, M. Constantin, Tudose, G. Mendy – Candrea, E. Dică, Ferfelea – Nicoliţă, Ciolacu, Sin

► Rezerve: B. Moga, Dulap, Petriş, Petra, Balgiu, C. Rus, Schieb

► Antrenor: Ionel Ganea

Meciurile all-time din Liga 1:

Sezonul 2010-2011, 06.11.2010: Pandurii Târgu-Jiu – FCM Târgu-Mureş 4-1

Sezonul 2010-2011, 04.05.2011: FCM Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 1-0

Sezonul 2011-2012, 30.09.2011: FCM Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 3-3

Sezonul 2011-2012, 14.04.2012: Pandurii Târgu-Jiu – FCM Târgu-Mureş 2-0

Sezonul 2014-2015, 18.10.2014: Pandurii Târgu-Jiu – ASA Târgu-Mureş 1-1

Sezonul 2014-2015, 25.04.2015: ASA Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 2-1

Sezonul 2015-2016, 18.09.2015: Pandurii Târgu-Jiu – ASA Târgu-Mureş 2-0

Sezonul 2015-2016, 12.02.2016: ASA Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 0-1

Sezonul 2015-2016, 07.03.2016: ASA Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 0-2 (play-off)

Sezonul 2015-2016, 11.04.2016: Pandurii Târgu-Jiu – ASA Târgu-Mureş 3-3 (play-off)

Sezonul 2016-2017, 16.09.2016: Pandurii Târgu-Jiu – ASA Târgu-Mureș 1-0

Sezonul 2016-2017, 18.12.2016: ASA Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 3-0 (la “masa verde”)

Sezonul 2016-2017, 04.04.2017: ASA Târgu-Mureş – Pandurii Târgu-Jiu 0-0 (play-out)

