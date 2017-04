Liga 1, play-out, etapa a 5-a. Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş (ora 18.00, Digi, Dolce, Look)

Concordia Chiajna

Dan Alexa

“Trecem printr-o perioadă grea. Trebuie să ne trezim cât mai repede, până nu va fi prea târziu. Am jucat bine la Timişoara, era bine dacă am fi câştigat. Am luat totuşi un punct pe terenul lor, ceea ce va conta. Urmează jocul cu Gaz Metan, o echipă care, ca şi noi, nu se regăseşte în acest an. Va fi un meci dificil pe care îl vom aborda doar la victorie. Îi simt pe băieţi foarte motivaţi, îşi dau şi ei seama că ar cam fi timpul să câştigăm”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Koenders, Melinte, Dobrosavlevici, D. Popescu – Albu, R. Costin – Grădinaru, M. Cristescu, C. Ciobanu – Pena

► Rezerve: Drăghia, Feussi, Răsdan, Deaconu, Serediuc, Herea, V. Alexandru

► Antrenor: Dan Alexa

Gaz Metan Mediaş

Cristian Pustai

“Am pierdut nemeritat cu Iaşi, dar măcar am jucat fotbal. A fost doar ghinion, mergem mai departe. Îmi doresc să jucăm la fel de bine şi la Chiajna, dar să nu mai ratăm atât de mult. Llullaku şi Axinte erau marcatori buni, dar şi Sikorski este un atacant bun. Sunt nemulţumit că nu reuşim să câştigăm, după ce în sezonul regulat, la sfârşitul lunii decembrie, eram revelaţia campionatului. Am încredere în băieţii mei şi sper să ne întoarcem victorioşi de la Chiajna”.

► Echipa probabilă: Greab – Creţu, Trtovac, R. Zaharia, Rugašević – Bic, I. Cristea – Al. Munteanu, Eric de Oliveira, Curtean – Sikorski

► Rezerve: Pleșca, R. Romeo, Itoua, Buzean, Tahar, C. Petre, Buziuc

► Antrenor: Cristian Pustai

Meciurile all-time din Liga 1

04.12.2011: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0 – 0

16.05.2012: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 1 – 0

15.09.2012: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 1 – 3

08.04.2013: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 0 – 1

11.11.2013: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 1 – 0

06.05.2014: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 1 – 0

28.11.2014: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 2 – 0

22.05.2015: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 2 – 0

13.08.2016: Concordia Chiajna – Gaz Metan Mediaş 1 – 0

26.11.2016: Gaz Metan Mediaş – Concordia Chiajna 3 – 1