Liga 2, etapa 36. Juventus a ”tăiat” Foresta în primul meci al rundei. Sepsi și UTA au meciuri acasă. Prima echipă promovată matematic, Juventus Colentina, a demolat-o pe Foresta Suceava, cu un 5-1 fără echivoc.

Campionatul ligii secunde mai are un singur pol de interes, lupta pentru locul 2, care asigură promovarea directă, care se dă între UTA Bătrâna Doamnă Arad (65 de puncte) și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (64 de puncte). Echipa de pe locul 3 va da baraj cu antepenultima din Liga 1.

Sepsi are un mare avantaj: va juca în ultimele trei runde. UTA are de stat o rundă, când ar fi trebuit să joace cu ACS Berceni. UTA mai are, așadar, două meciuri, cu CS Balotești și cu Chindia, ambele acasă. Sepsi are trei dispute: acasă, cu Dacia Unirea Brăila și CS Mioveni, și, în deplasare, cu codașa Metalul Reșița.

În runda precedentă, UTA a câștigat derby-ul Vestului, cu ASU Poli, cu scorul de 3-0.

Iată programul rundei

MARȚI

Juventus Colentina – Foresta Suceava 5-1

Ora 15.30

Sepsi – Dacia Unirea Brăila 3-0



MIERCURI

Ora 15.30

Luceafărul Oradea – CS Mioveni 2-1

Ora 18.00

CS Afumați – Metalul Reșița 5-2

Dunărea Călărași – Chindia 3-1

Academica Clinceni – ASU Poli Timișoara 2-2

FC Brașov – Unirea Tărlungeni 3-0 (Unirea s-a retras)

Olimpia Satu Mare – CSM Râmnicu Vâlcea 3-0 (vâlcenii s-au retras)

JOI

17.30

UTA Bătrâna Doamnă – CS Balotești

Clasamentul, AICI