Liga 2, etapa 38. Juventus, ultimul joc în eşalonul doi. Sepsi e şi ea promovată, iar UTA merge la baraj. Rezultate şi clasament.

ACTUALIZARE 2 iunie, ora 16.50: Foresta Suceava a anunţat că nu se va prezenta la meciul, programat, duminică, în deplasare, cu Dunărea Călăraşi. Mai mult, s-ar putea ca partida din etapa a 37-a, 0-4, la Suceava, cu Olimpia Satu Mare, să fie ultimul joc pentru Foresta, club aflat pe marginea prăpastiei, din cauza situaţiei financiare dezastruoase!

„Din păcate, încheiem acest campionat nu într-un mod tocmai plăcut, nereuşind să facem deplasarea la Călăraşi pentru ultima etapă a campionatului. Am făcut eforturi extrem de mari în ultima perioadă pentru a putea termina acest campionat, însă pentru acest meci nu am reuşit să ne organizăm pentru a ne deplasa până la Călăraşi. Am fost părăsiţi de toată lumea şi am ajuns unde am ajuns”, a spus, pentru Gazeta SV, preşedintele Consiliului de Administraţie al Forestei, Andrei Ciutac.

Program etapa 38

Miercuri

17.00 Juventus Bucureşti – Metalul Reşiţa 3-0

17.00 Olimpia Satu Mare – Dacia Unirea Brăila 7-0

Joi

11.00 Academica Clinceni – CS Baloteşti 1-1

Sâmbătă

11.00 Dunărea Călăraşi – Foresta Suceava

12.00 CS Afumaţi – FC Braşov

14.00 UTA Bătrâna Doamnă – Chindia Târgovişte

14.00 Sepsi Sfântu Gheorghe – CS Mioveni

ASU Poli Timişoara şi Luceafărul Oradea stau.

Clasament: 1. Juventus Bucureşti 84 p, 2. Sepsi Sfântu Gheorghe 70 p, 3. UTA Bătrâna Doamnă 65 p.

ACTUALIZARE 31 mai, ora 18.45: Juventus Bucureşti a sărbătorit, miercuri, alături de suporteri, promovarea în premieră în Liga 1.

La meciul cu Metalul Reşiţa, scor 3-0, a venit şi preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, care s-a întreţinut minute bune cu preşedintele clubului bucureştean, Gheorghe Chivorchian.

Ultimul a activat şi la FRF fiind o perioadă secretar general al forului condus de Răzvan Burleanu.

Cu ocazia meciului de miercuri, de pe teren propriu, cu Metalul Reşiţa, Juventus Bucureşti va primi tricourile de campioană a Ligii a 2-a, o competiţie pe care a câştigat-o la pas.

Alături de Juventus va urca în Liga 1 şi Sepsi Sfântu Gheorghe, care a promovat matematic în runda trecută.

Ambele echipe vor activa în premieră în Liga 1. Alături de ele, UT Arad este echipa care va merge la barajul de retogradare / promovare cu echipa din Liga 1 care va termina campionatul pe locul 12.