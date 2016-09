Liga 2. FC Braşov joacă vineri derby-ul cu UTA. Cum l-a ratat Nevio Scala pe ”stegarul“ Roland Nagy

Meciul de Liga 2 de vineri, dintre FC Braşov şi UTA BD (ora 17.30), e special şi pentru antrenorul arădenilor, Roland Nagy (45 de ani), cel care în trecut a jucat timp de două sezoane la Braşov (’92-’94).

Puţină lume ştie însă că aventura lui Nagy la Braşov se putea încheia fără să joace un meci oficial în tricoul galben-negrilor. Povestea, în monitorulexpres.ro.



Roland Nagy a fost adus la Braşov în vara anului 1992 de Paul Enache, actualul manager al ”stegarilor”, care în acea perioadă era antrenorul echipei.

”Eu i-am adus pe Nagy şi Balint la Braşov de la Arad. Am pus ochii pe ei şi nu m-am înşelat”, spune Paul Enache.

Înaintea startului acelui sezon, FC Braşov a primit invitaţia de a participa la un turneu în Suedia, cu ajutorul lui Ştefan Covaci, nici o legătură cu celebrul antrenor român, un braşovean stabilit în străinătate încă din anii ’70, foarte bun prieten cu Nicolae Pescaru. În cadrul acelui turneu, care a avut loc în perioada 9-12 august 1992, FC Braşov a jucat cu IFK Goteborg, meci cîştigat de elevii lui Paul Enache şi Nicolae Pescaru cu 2-0 după loviturile de departajare.

În finala turneului, braşovenii au pierdut cu 2-0 în faţa Parmei, echipă antrenată atunci de celebrul Nevio Scala. La Parma jucau atunci Taffarel, Benarrivo, Tomas Brolin sau Asprilla, ultimul marcînd ambele goluri ale echipei italiene în finala cu FC Braşov, în timp ce la Braşov jucau Ene, Şanta – Iuliu Andraşi, Purdea, Pătru, Gall, Drăgan, Pîrvu, Folberth, Lungu ori Săvoiu.

Parma a oferit 300.000 $, Braşovul a refuzat

Abia transferat la Braşov, Roland Nagy a jucat senzaţional în ambele meciuri din Suedia, astfel că a fost ochit imediat de Nevio Scala, care a dorit să-l transfere la Parma. Italienii au făcut şi o ofertă concretă, 300.000 de dolari, o sumă imensă la acea vreme, însă Enache s-a opus transferului. ”Nagy a fost cel mai bun jucător al turneului, iar italienii au dorit să-l transfere. Din cîte-mi amintesc au şi propus 300.000 $, dar i-am refuzat”, îşi aminteşte Paul Enache.

Actualul antrenor al celor de la UTA îşi aminteşte cu plăcere de turneul din Suedia, însă a rămas blocat cînd a auzit că a fost dorit de Parma. ”Îmi amintesc de acel turneu, ştiu că am jucat bine, nu doar eu, ci şi ceilalţi jucători. Aveam o echipă bună la Braşov. A oferit Parma 300.000 de dolari pentru mine? Acum aud. Sincer, chiar nu am ştiut nimic, nu mi-au spus nimic nici Romică Paşcu, nici Paul Enache. Asta e, nu regret niciun moment că am rămas la Braşov unde m-am simţit mereu apreciat”, a declarat Roland Nagy.

Cum a câştigat Şanta 150 de dolari de la Enache

Tot la acel turneu, Andrei Şanta a cîştigat un pariu cu Paul Enache, la meciul cu IFK Goteborg. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, iar cîştigătoarea s-a decis la penaltiuri. Cu cîteva minute înainte de final, Şanta a intrat în poarta braşovenilor în locul lui Ene, iar la penaltiuri a fost ca Duckhadam la Sevilla. ”Înainte să intru în poartă, Paul Enache mi-a spus că îmi va da cîte 50 de dolari pentru fiecare penalti pe care-l voi apăra. Am scos 3, astfel că la final am primit 150 de dolari”, îşi aminteşte Şanta.