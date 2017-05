Liga Campionilor, Final Four, semifinale: CSM București – Vardar (ora 18.45, Budapesta). Bella Gullden: ”Mergem până la capăt!”. Ce reguli trebuie să respecte cei peste 1.000 de români din tribune | LIVEBLOG&VIDEO

Liga Campionilor, Final Four, semifinale: CSM București – Vardar (sâmbătă, ora 18.45, Budapesta, Digi1, Dolce1). ”Avem fluturi în stomac”, spune suedezul Per Johansson antrenorul campioanei en-titre a competiției.

ACTUALIZARE 6 mai, ora 9.00. Bucureștencele au sărbătorit-o ieri pe Mica Brădeanu, care a împlinit 38 de ani.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 22.00. Cristina Neagu (Buducnost), pentru agerpres.ro: ”Eu nu am preferințe pe cine să întâlnim în finală. Să dea Dumnezeu să ne calificăm noi și CSM București în finală și să ne disputăm marele trofeu. Nu mi-ar fi greu să joc împotriva celor de la CSM, vreau să câștig Liga Campionilor, de asta sunt aici. A fost cea mai bună și mai prolifică perioadă din cariera mea și mi-aș dori enorm să închei această periodă cu un trofeu. Suporterilor români care vor fi în tribune le transmit să fie alături de Buducnost în semifinala de mâine”, a spus ea.

Jucătoarea română, declarată cea mai bună handbalistă a lunii aprilie de către Federația Europeană de Handbal (EHF), a menționat că se așteaptă la o partidă dificilă, sâmbătă, cu Gyori Audi ETO KC, în semifinalele Ligii Campionilor: ”Nu pot să spun că Gyori este cel mai bun adversar pentru Buducnost, dar așa a fost să fie. E o situație puțin diferită față de semifinala de anul trecut, în sensul că ele au un lot mai bun, în timp ce noi am pierdut niște jucătoare. Nu o privesc ca pe o revanșă după înfrângerea de anul trecut. Este o semifinală pe care vreau să o câștig pentru a ajunge în finală. Gyori joacă acasă, are publicul de partea ei, dar și noi avem atuurile noastre și știu că Buducnost într-o zi bună poate câștiga în fața oricărui adversar. Sper ca apărarea să fie la capacitate maximă, pentru că în atac cred că vom găsi soluții”.

Mayssa Pessoa, ex-CSM București, azi la Vardar: ”Este plăcut să mă întâlnesc cu fostele colege, să discutăm despre rezultatele de anul trecut. Mi-a fost dor de ele, ne-am îmbrățișat când ne-am văzut. A fost o întâlnire foarte plăcută. Am prieteni la CSM București, dar pe teren asta nu va mai conta, fiecare va dori să câștige. Important este ca toți să jucăm cu plăcere”.

”De trei ori Vardar a pierdut în semifinale, însă nu simt această presiune că trebuie să ne calificăm în finală. Vreau să câștige trofeul Vardar! Dacă vom da totul, dacă vom lăsa mândria de o parte și vom juca precum o echipă atunci Vardar se poate impune”, a precizat Pessoa.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 19.00. ”Totul este posibil în Final 4, avem 25% șanse să câștigăm pentru că suntem 4 echipe calificate. Sunt formații puternice aici și cred că se poate întâmpla orice în meciurile de mâine. Noi suntem foarte bine pregătite, sper că vom reuși să mergem până la capăt și să câștigăm încă o dată Liga Campionilor. Dar este un turneu foarte puternic”, a spus playmakerul suedez Bella Gullden.

Jucătoarea suedeză a menționat că apărarea va fi atuul echipei în partida cu Vardar Skopje din semifinale: ”În mapa pregătită de staff pe care am primit-o fiecare sunt informații detaliate despre adversare și modul în care dorim să jucăm mâine cu Vardar în apărare și în atac. Nu știu dacă suntem o echipă mai puternică față de turneul de anul trecut. În ediția aceasta am avut destule urcușuri și coborâșuri, însă jocul nostru a progresat în ultimele luni în special în defensivă. Iar mâine apărarea cred că va fi atuul nostru”.

Liga Campionilor, Final Four, semifinale: CSM București – Vardar (sâmbătă, ora 18.45, Budapesta). Mayssa Pessoa, adversar!

De asemenea, Gullden a menționat că partida de sâmbătă va fi una specială având în vedere că o va avea ca adversară pe Mayssa Pessoa, cea care anul trecut i-a fost colegă la CSM București. ”A fost plăcut să o văd din nou pe Mayssa (n.r. — Mayssa Pessoa). Avem aminitiri plăcute împreună de la ediția trecută a Ligii Campionilor. Acum ne întâlnim din nou, dar ca adversare, va fi un meci special din punctul acesta de vedere”, a precizat handbalista suedeză.

”Fetele sunt pregătite, acum înaintea semifinalei nu ne-a rămas decât să ne relaxăm și în teren să încercăm să jucăm cu plăcere. Toți așteptăm ca meciul cu Vardar să înceapă. Cred că Vardar are un mic avantaj pentru că are în lot jucătoare de mare valoare. Pe de altă parte, eu am cea mai experimentată echipă din Final 4, așa că am mare încredere în fetele mele și de aceea consider că șansele în partida de mâine sunt 50 la 50 la sută. Din punctul meu de vedere, apărarea decide întotdeauna un meci. Am crescut în Suedia și acolo 70 la sută din timpul de pregătire îl dedicăm apărării, iar 30 la sută atacului. Așa că pentru mine, dacă nu ne apărăm bine, nu avem nicio șansă în partida cu Vardar. Apărarea va decide învingătoarea de mâine. Dacă reacționăm bine în defensivă, atunci avem o șansă în plus să ne calificăm în finală”, a spus antrenorul suedez Per Johansson pentru agerpres.ro.

”Vom face absolut totul pentru a câștiga Liga Campionilor. Este foarte greu să îți aperi titlul, însă suntem fericiți că ne aflăm în postura asta și vom încerca să jucăm cât mai bine. Iar la final să ne putem privi în oglindă și să spunem că am făcut totul la acest turneu”.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 14.00. Peste 25.000 de fani, sute de jurnalişti, dar şi antrenori de top au votat pentru alegerea All Star Team a Ligii Campionilor, sezonul 2016-2017.

EHF a anunţat rezultatele:

Kari Aalvik Grimsbø (Gyor) – cel mai bun portar

Camilla Herrem (HC Varadar) – extremă stânga

Cristina Neagu – Buducnost (inter stânga)

Nycke Groot (Gyor) – centru

Marit Malm Frafjord (Larvik) – pivot

Nora Mork (Gyor) – inter dreapta

Carmen Martin (CSM Bucureşti) – extremă dreapta.

Eduarda Amorim (Gyor) a fost declarată cea mai bună apărătoare, iar Blanka Biro (FTC Budapesta) cea mai bună tânără jucătoare a Ligii Campionilor. De asemenea, Ambros Martin (Gyor şi naţionala României) a fost declarat cel mai bun antrenor în acest sezon.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 12.00. Antrenorul Per Johansson, la Dolce: ”Am lucrat foarte mult și la partea tactică, atât individual, cât și cu echipa. Le-am spus că eu sunt șeful, iar decizia finală îmi aparține, dar până decid eu, pot vorbi și ele. Vreau să le implic și pe ele, jucătoare ca Mica și Oana au jucat 10 finale în plus față de mine. La început nu a fost foarte ușor pentru că nu știu de ce ar fi avut încredere în mine, mă știau de 3 zile. Avem discuții bune, pentru că vreau să le folosesc cunoștințele, dar tot eu decid”, a declarat Per Johansson la Dolce Sport.

Cu o zi înaintea meciului cu Vardar, Mica Brădeanu a împlinit 38 de ani! Și anul trecut și-a sărbătorit ziua la Budapesta. Cadoul pe care și l-a făcut a fost superb. A câștigat Liga Campionilor, ea fiind cea care a înscris lovitura de departajare decisivă de la 7 metri.

”De la ziua mea, nimic special. Atât îmi doresc, să fiu în continuare sănătoasă. Îmi doresc sa fim în continuare fericiți cu toții, toți care suntem aici, și multe alte lucruri pe care și le dorește fiecare om”, a declarat Mica Brădeanu, la Dolce Sport.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 11.00. Cristina Neagu, desemnată jucătoarea lunii aprilie în Liga Campionilor. Buducnost (Muntenegru), echipa Cristinei, joacă cealaltă semifinală din Final Four, cu Gyor (Ungaria). În ierarhia alcătuită de forul continental pentru luna trecută, Cristina Neagu a devansat-o pe suedeza Isabelle Gullden (CSM București), în timp ce pe locul al treilea s-a clasat Nora Mork (Norvegia), vedeta formației Gyori Audi ETO KC. Pe locul al patrulea s-a clasat o altă componentă a campioanei României, extrema dreapta Carmen Martin (Spania), iar locul 5 a fost ocupat de o croata Andrea Penezic, de la Vardar Skopje.

ACTUALIZARE 5 mai, ora 7.00. CSM București s-a antrenat aseară, la Budapesta. Ședința de pregătire a fost efectuată în Elektromos Sportközpont, Kézilabda Csarnok.



ACTUALIZARE 4 mai, 15.00. CSM Bucureșt s-a cazat la Hotelul Aquincum, cel care le-a purtat noroc handbalistelor de la CSM anul trecut. Un hotel de lux, cu vedere la Insula Margareta, situat la 5 minute de mers cu autocarul de sala ”Laszlo Papp”. Elevele lui Per Johansson au solicitat aceleași camere ca și în 2016.

Per Johansson, pentru dolce-sport.ro.

”Fetele au amintiri plăcute de la hotel și de la meciuri. Desigur, creierul funcţionează în acest mod, îşi poate reînvia amintiri de anul trecut și mă voi folosi şi eu de acele amintiri când voi vorbi cu ele, pentru că eu nu am fost aici anul trecut, dar multe dintre ele au fost.

Am să încerc să construiesc acest feeling în echipă pentru fetele şi antrenorii care nu au fost anul trecut aici. Bineînțeles că ne putem folosi de asta”, a declarat Per Johansson pentru Dolce Sport.

CSM a fost prima echipa care a sosit la Budapesta, cu două zile înaintea meciului cu Vardar, echipa pe care anul trecut a invins-o în semifinale cu 27-21.

”Cred că am terminat cu tot ce e legat de tactică și de antrenamente. Avem un singur antrenament, apoi totul se canalizează pe energie. Voi încerca să găsesc cuvintele potrivite să le motivez, poate cu unele vizionări, cu unele discuții sau cu nişte discursuri, încă nu m-am decis. Totul doar pentru relaxare, să fie ca un leu relaxat sâmbătă”, a mai spus antrenorul de la CSM.

ACTUALIZARE 4 mai, 10.00. CSM București a plecat, joi dimineață, spre Budapesta, locul desfășurării Final Four-ului Ligii Campionilor și unde campioana Europei o va întâlni, în primul meci, pe Vardar. VIDEO, AICI.



”Presiunea e tot mai mare. Am pregătit meciul bine, am făcut analize video, foarte multe antrenamente. Cu siguranță va fi mai greu decât anul trecut. Va fi total diferit, au o echipă mai bine pregătită și mai aranjată decât anul trecut. Ne dorim să jucăm finala. Dacă tot am făcut din nou o performanță atât de mare, e mai frumos să joci o finală, decât un meci pentru locurile 3-4. Sincer, mi-aș dori să jucăm cu Buducnost în finală”, a declarat Iulia Curea, pentru digisport.ro.

”Suntem pregătite și sperăm să demonstrăm asta. Ar fi a doua oară când ridic un trofeu și ar fi la fel de bine ca prima dată. Trofeul e greu, dar am lucrat la sală și putem să-l ridicăm. Anul trecut am avut același bagaj și echipa e talismanul meu”, a spus și Bianca Bazaliu.

ACTUALIZARE 4 mai, 07.00. Campioana Europei a intrat pe ultima sută de metri în pregătirea Turneului Final 4 de la Budapesta, urmand să facă deplasarea în capitala maghiară joi. În afara absențelor de lungă durată ale Cristinei Varzaru, ale Linei Jorgensen și ale Cristinei Nan, întreg lotul este pregătit pentru cele doua partide ale weekendului. Nevoită sa iasă la Brașov din cauza crampelor abdominale, Majda Mehmedovici va fi complet aptă.

ACTUALIZARE 3 mai, 11.00. 1.500 de români sunt așteptați în sala ”Laszlo Papp” din Budapesta.

CSM București trebuie să-și apere, în weekend, la Budapesta, trofeul suprem la handbal feminin. Turneul Final Four va avea loc la Budapesta.