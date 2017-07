Alibec le dă speranțe fanilor FCSB: ”Avem o echipă mai valoroasă decât Plzen, suntem pregătiți pentru luptă”

Denis Alibec le dă speranțe fanilor FCSB. Fotbalistul vicecampioanei a declarat, luni, într-o conferință de presă, că formația sa este mai valoroasă decât Viktoria Plzen, adversara din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, precizând că toți jucătorii sunt pregătiți pentru luptă.

„Sper să facem un meci bun mâine seară (n.r. — luni seara), suntem pregătiți pentru luptă. Față de întâlnirea precedentă cu Plzen (n.r.—când era jucătorul Astrei Giurgiu), acum este și o altă competiție. Va fi o altă concentrare din partea lor, vor da și ei totul pe teren. Dar cred că și acum avem o echipă mai valoroasă și sigur vom face față cu brio acestui meci. Să ajung în grupele Ligii Campionilor este primul meu vis la Steaua (n.r. — FCSB). Sper să reușim împreună lucrul acesta”, a afirmat el, citat de Agerpres.

Alibec susține că îi cunoaște destul de bine pe jucătorii formației Viktoria Plzen, după ce anul trecut, când evolua la Astra Giurgiu, a întâlnit în grupa E a Europa League gruparea cehă. „Suntem în lot 4-5 jucători care am jucat împotriva celor de la Plzen. Îi cunoaștem foarte bine, nu cred că au schimbat echipa foarte mult față de anul trecut. Am vorbit și cu Nic (n.r. — antrenorul secund Nicolae Dică) și am pregătit meciul foarte bine”, a precizat atacantul.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește, marți, de la ora 20,30, pe Arena Națională din Capitală, formația cehă Viktoria Plzen, într-o partidă contând pentru prima manșă a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Meciul poate fi urmărit pe www.libertatea.ro în format livetext.