Liga I, etapa a 11-a: CFR Cluj – FCSB (joi, 21.00, Digi, Telekom, Look TV). Derby-ul de clasament se joacă în Gruia.

CFR Cluj

CFR Cluj se află pe locul 1 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 25 puncte după 10 etape. Chiar dacă a primit 5 penalty-uri în 10 etape, CFR a demonstrat că este cea mai bună echipă din campionat, având cel mai bun atac înscriind 19 goluri şi cea mai bună apărare primind 6 goluri în 10 etape. Cu un succes în faţa FCSB-ului, gruparea din Gruia şi-ar consolida primul loc în clasament şi ar menţine distanţa de 6 puncte faţă de ocupanta poziţiei a doua, CS Universitatea Craiova. “Feroviarii” au câştigat până acum cu principalele adversare la titlu, cu Dinamo (1-0, acasă) şi CS Universitatea Craiova (2-1, acasă) şi dacă vor câştiga cu FCSB şi Astra Giurgiu, în etapa următoare, va termina sigur pe primul loc în sezonul regulat. Până acum “alb-vişinii” au pierdut puncte cu FC Botoşani (1-1, deplasare) şi ACS Poli Timișoara (3-4, deplasare), în rest au câştigat de 8 ori. Gigi Becali şi Mihai Stoica acuză CFR-ul că are arbitraje favorabile, dar nu au dreptate, pentru că echipa “Bursucului” chiar a jucat fotbal, iar penalty-urile au fost dictate corect. Gazdele nu au jucători accidentaţi sau suspendaţi pentru meciul cu FCSB, pe care vor încerca să-l câştige, pentru a demonstra că nu întâmplător este lidera Ligii 1 Betano.

Echipa probabilă

Arlauskis

Cr. Manea, Paulo Vinicius, A. Mureșan, Camora

Hoban, Culio

Nistor, C. Deac, Nouvier

Urko Vera

Antrenor: Dan Petrescu

FCSB

FCSB se află pe locul 4 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 21 puncte după 10 etape. FCSB are 3 victorii în ultimele 4 etape, dar şi înfrângerea de la Ovidiu cu campioana FC Viitorul, singura din acest sezon. Steliştii sunt la 4 puncte de clujeni, astfel că nu îşi pot permite o înfrângere în Gruia, pentru că distanţa s-ar mări la 7 puncte. În plus, va urma derby-ul cu Dinamo, unde este posibil orice rezultat. “Roş-albaştrii” vor juca cu CFR şi Dinamo în campionat, apoi cu FC Lugano în Europa League. Adversara de joi, CFR are cel mai bun atac şi cea mai bună apărare din Liga 1 Betano, în timp ce defensiva Stelei a primit gol în 7 din cele 10 etape disputate până acum. FCSB nu are niciun succes în ultimele 3 meciuri jucate în Gruia, însă jucătorii sunt încrezători că pot câştiga joi seară. Formaţia lui Gigi Becali a pierdut în acest sezon doar cu FC Viitorul (0-1, deplasare) în campionat şi Sporting Lisabona (1-5, acasă), în play-off-ul Ligii Campionilor. Oaspeţii nu au jucători accidentaţi sau suspendaţi pentru meciul cu CFR Cluj, Filipe Teixeira şi Denis Alibec fiind refăcuţi după ce au fost accidentaţi.

Echipa probabilă

Fl. Niţă

Benzar, Bălaşa, Planić , Momčilović

Pintilii, Júnior Morais

Man, Budescu, Fl. Tănase

Alibec

Antrenor: Nicolae Dică

Ultimele meciuri disputate la Cluj-Napoca:

2004-2005: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-2

2005-2006: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-0

2006-2007: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-2

2007-2008: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0

2008-2009: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2009-2010: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2010-2011: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-3

2011-2012: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2012-2013: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0

2013-2014: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-1

2014-2015: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-1

2015-2016: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 2-0

2016-2017: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 1-1

2016-2017: CFR Cluj – Steaua Bucureşti 0-0 | play-off

Ultimele meciuri disputate la Bucureşti:

2004-2005: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2005-2006: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-0

2006-2007: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 4-2

2007-2008: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-1

2008-2009: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2009-2010: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2010-2011: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-2

2011-2012: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2012-2013: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2013-2014: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 3-0

2014-2015: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-0

2015-2016: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-1

2016-2017: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 1-2

2016-2017: Steaua Bucureşti – CFR Cluj 2-0 | play-off

Sursă: sport24h.ro

Citiți și FRF îl lăsa pe Dan Petrescu să antreneze naționala și CFR Cluj în paralel. A câta opțiune a fost Cosmin Contra

FCSB, blocată pe aeroport, din cauza furtunii!

Cum a prefațat Nicolae Dică derby-urile cu CFR Cluj și Dinamo. Teixeira nu s-a recuperat. Casa închisă în Gruia / VIDEO