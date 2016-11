Liga I, etapa a 17-a: CFR Cluj – Pandurii Tg. Jiu 0-1. Pleașcă a deschis scorul. Trupa lui Miriuță este de nerecunoscut / LIVETEXT

CFR Cluj – Pandurii Tg. Jiu e meciul care închide runda a 17-a din Liga I. Fără penalizarea de șase puncte, ardelenii ar fi fost pe locul doi! Iar cu un succes luni, ar fi trecut peste Steaua!

CFR Cluj – Pandurii Tg. Jiu 0-1 (ora 20.30, Digi, Dolce, Look)

A marcat: Pleașcă (30)

VIDEO AICI, AICI

Min. 70: ocazie mare pentru CFR! Rus a ratat un șut, mingea a ajuns la Camora, care singur cu Stanca a avut o execuție nereușită și portarul oaspeților a reținut.

Min. 63: cartonaș galben pentru Ungurușan (Pandurii)

Min. 61: ocazie uriașă pentru Pandurii, Herea a tras în bară din apropierea porții.

Min. 59: cartonașe galbene pentru Herea (Pandurii) și Horj (CFR Cluj).

Min. 55: ocazie importantă pentru CFR! Ruiz a fost găsit bine în careu de către Sorsa, însă șutul acestuia a fost respins în corner de către Ungurușan.

Min. 52: cartonaș galben pentru Pleașcă (Pandurii).

Min. 46: schimbare la CFR Cluj. A ieșit Nouvier, a intrat Peteleu.

S-a reluat jocul.

Pauză.

Min. 32: asistentul George Neacșu a anulat golul marcat de Bud, plecat dintr-o poziție de ofsaid greu sesizabilă.

Min. 30: GOL PANDURII, 0-1. Pleașcă a deschis scorul cu un șut de la 16 metri, după o pasă de la Herea. Marc a plonjat ca în bazin.

Min. 10: Pandurii a replicat prin Liviu Antal, care a pătruns în careul gazdelor, însă șutul său a fost reținut cu siguranță de Marc.

Min. 4: prima ocazie a meciului a aparținut gazdelor. Ruiz a centrat periculos în fața porții însă niciun coechipier nu a ajuns la minge.

Min. 1: a început meciul.

INFO: Larie și Camora au fost premiați înaintea meciului de președintele clubului CFR Cluj, Iuliu Mureșan, pentru cele 100, respectiv 200 de partide jucate pentru gruparea din Gruia.

Echipele de start:

CFR Cluj: Marc – Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora – Rus, Nascimento – Tomislav, Ruiz, Nouvier – Bud. Antrenor: Vasile Miriuță.

Pandurii: Stanca – Pleașcă, Ungurușan, Vasiljevic, Grecu – Sânmărtean, Mrzljak – Hlistei, Herea, Pîrcălabu – Antal. Antrenor: Petre Grigoraș.

Arbitru: Alexandru Tudor (București).

Asistenți: George Neacșu (Câmpulung Muscel), Laszlo-Imre Bucsi (Sfântu Gheorghe).

Rezervă: Dumitru Robert George (Sfântu Gheorghe).

Observatori: Toma Costin Ioan (Piatra Neamţ), Romulus Gabor (Hunedoara).

CFR Cluj

Vasile Miriuță

“Sincer să fiu, nu știam de acest record. Contează mai puțin. Important e ce vom face în meciul de luni, pe care dorim să-l câștigăm și să rămânem cât mai sus în clasament. Avem un moral foarte bun, având în vedere că am început turul cu dreptul, cu trei victorii din tot atâtea jocuri. Trebuie să fim foarte bine pregătiți și concentrați în același timp, pentru că se poate întâmpla orice. Va fi o partidă dificilă, în ciuda problemelor cu care se confruntă Pandurii. Rămân o echipă la fel de puternică și trebuie să fim atenți”.

► Echipa probabilă: Marc – Tiago Lopes, Larie, Horj, Camora – L. Rus, Filipe Nascimento – Šorša, Juan Carlos, Nouvier – Bud

► Rezerve: Mincă, Peteleu, Tânc, A. Mureşan, Gomelt, Al. Păun, Omrani

► Antrenor: Vasile Miriuţă

Pandurii Târgu Jiu

Petre Grigoraș

“A intrat prima care a fost promisă de club. Să sperăm că vom reuşi să câştigăm mai multe puncte, să-i putem pune pe conducători în situaţia să ne plătească. E normal să fie şi o chestiune de moral, sunt foarte mulţi copii care nu au salariul acesta, şi pentru ei este mană cerească, ca pentru foarte multă lume. Din moment ce nu eşti plătit de foarte mult timp, vă daţi seama că sunt bineveniţi cu vârf şi îndesat. Păcat că nu am reuşit să luăm mai mult. Am intrat puţin în normalitate. Pentru mine personal este foarte bine că am posibilitatea să fac totuşi o echipă mai aproape de ce mi-aş dori”.



► Echipa probabilă: Stanca – Unguruşan, Piţian, Vasiljevići, Grecu – Sânmărtean, Mrzljak – L. Antal, Herea, Pârcălabu – Țucudean

► Rezerve: Lazar, Pleaşcă, Trocan, Brânzan, Pirtea, Hlistei, Dodoi

► Antrenor: Petre Grigoraş

Meciurile all-time din Liga 1:

Sezonul 2005-2006: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 2

Sezonul 2005-2006: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 0 – 1

Sezonul 2006-2007: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 0

Sezonul 2006-2007: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 1 – 3

Sezonul 2007-2008: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 0 – 1

Sezonul 2007-2008: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 2

Sezonul 2008-2009: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 2 – 1

Sezonul 2008-2009: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 1

Sezonul 2009-2010: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 1 – 0

Sezonul 2009-2010: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 0

Sezonul 2010-2011: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 2 – 1

Sezonul 2010-2011: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 2 – 1

Sezonul 2011-2012: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 2 – 0

Sezonul 2011-2012: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 2 – 0

Sezonul 2012-2013: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 2 – 1

Sezonul 2012-2013: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 2 – 3

Sezonul 2013-2014: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 1

Sezonul 2013-2014: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 0 – 1

Sezonul 2014-2015: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 0 – 0

Sezonul 2014-2015: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 0 – 4

Sezonul 2015-2016: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 1 – 1

Sezonul 2015-2016: CFR Cluj – Pandurii Târgu Jiu 1 – 2

Sezonul 2016-2017: Pandurii Târgu Jiu – CFR Cluj 1 – 1