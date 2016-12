Liga I, etapa a 21-a: FC Voluntari – CFR Cluj (14.00, Digi, Dolce, Look)

Vasile Miriuță

“Vrem să obținem un rezultat pozitiv la Voluntari. Mai sunt 6 jocuri și suntem la mâna noastră. Trebuie să ne câștigăm singuri dreptul de a evolua în play-off. Nu contează ce vor face celelalte echipe. Vor reveni Filipe Nascimento, Nouvier şi Omrani, e bine. FC Voluntari nu-l are pe Cernat, dar are un lot bun. Un egal nu ne ajută prea mult. Eu zic că doar Astra ne poate scoate din play-off. E bine că am câştigat la Giurgiu şi că în caz de egalitate la puncte, avem avantajul meciurilor directe. Ca să fie bine, trebuie să câştigăm la Voluntari”.