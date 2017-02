Liga I, etapa a 25-a: ASA Tg. Mureș – FC Voluntari (20.30, Digi, Dolce, Look). Terenul este horror

Liga I, etapa a 25-a: ASA Tg. Mureș – FC Voluntari (20.30, Digi, Dolce, Look). Ilie Stan luptă să-și păstreze postul. A fost demis, dar s-a revenit asupra deciziei.



ASA Tg. Mureș – FC Voluntari

ACTUALIZARE / Gazonul de pe ”Trans Sil” nu se prezintă deloc în condiții bune de joc, spre exasperarea oficialilor ilfoveni.

”Este incredibil! Anul trecut ne-am confruntat cu probleme de arbitraj, acum ne lovim de problema terenurilor de joc. La Târgu Mures nu se poate juca fotbal in conditii de normalitate. Terenul este desfundat, adevarată orezărie”, a spus George Galamaz, director sportiv al celor de la FC Voluntari, pentru digisport.ro.

ASA Târgu Mureş

Ilie Stan

“Eu nu știu de vreo demitere. Care ar fi motivul să fiu demis? Ce, am luat echipa de pe locul 7? Am jucători de milioane de euro? Ăștia sunt jucătorii și cu ăștia joc. În lot sunt şi jucători cu experienţă. Nu suntem chiar cei mai slabi din campionat. Avem mare nevoie de o victorie cu Voluntari, ar conta în clasament dar şi pentru moralul jucătorilor. Nu va fi uşor, dar e obligatoriu să câştigăm. Nu ca să-mi păstrez eu postul, acest lucru contează mai puţin”.

► Echipa probabilă: Pap – Velayos, M. Constantin, Rougalas, G. Mendy – G. Mureşan – Nicoliţă, Balgiu, Ferfelea, Ciolacu – Bâtfoi

► Rezerve: B. Moga, S. Bucur, E. Dică, Petriş, Deaconu, Schieb, C. Rus

► Antrenor: Ilie Stan

FC Voluntari

Florin Marin

“Din păcate am ratat play-off-ul, dar nu acesta era obiectivul nostru. La anul va fi cu siguranţă! Nu poţi să vii din liga 2 şi în doi ani să fii peste Dinamo, CFR, Astra. Să vedem dacă va reuşi asta Gazul, dar ei au fost mulţi ani la rând în prima ligă, au stat doar un an în eşalonul secund. Am câştigat cu Gaz Metan, am făcut egal cu Steaua. Suntem pe un drum bun şi vrem să o învingem şi pe ASA Târgu Mureş. La prima vedere pare un joc uşor, dar ASA are un antrenor ambiţios şi jucători experimentaţi, gen Marius Constantin, Bănel sau Gabi Mureşan. Am înţeles că Voluntari nu a învins-o până acum pe ASA în prima ligă. Sperăm să o facă acum, pentru că obiectivul este clar, vrem victoria”.

► Echipa probabilă: D. Balauru – Maftei, I. Balaur, Cazan, Acsinte – C. Lazăr – Căpăţână, Nova, Cernat, Ivanovici – Curelea

► Rezerve: Bornescu, Spahija, L. Marinescu, Popadiuc, Tăbăcariu, G. Deac, Voduţ

► Director tehnic: Florin Marin. Antrenor: Daniel Pancu

Meciurile all-time din Liga 1:

21.08.2015: ASA Târgu Mureş – FC Voluntari 2 – 1 (Etapa 8)

Au marcat: 0-1 Daniel Pancu (3), 1-1 Ramiro Costa (9), 2-1 Ramiro Costa (59)

07.12.2015: FC Voluntari – ASA Târgu Mureş 0 – 2 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Filip Jazvić (14), 0-2 Mircea Axente (24 penalty)

16.10.2016: FC Voluntari – ASA Târgu-Mureș 1 – 1 (Etapa 12)

Au marcat: 1-0 Adrian Bălan (36), 1-1 Vlad Morar (48)