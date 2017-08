Liga I, etapa a 7-a: Astra Giurgiu – CSM Poli Iași (21.00, Digi, Dolce, Look). Moise, eliminat! | LIVESCORE

Liga I, etapa a 7-a: Astra Giurgiu – CSM Poli Iași (21.00, Digi, Dolce, Look). Meciul revelațiilor startului de sezon.

Astra Giurgiu – CSM Poli Iași 0-0

Astra Giurgiu: Iliev- Belu, Bejan, Da Silva, Al. Stan – Mrzljak – Balaure, Moise, Vinicius, Nicoară – Abang. Antrenor: Edward Iordănescu

CSM Poli Iași: Kelava – Almeida, Cioinac, Frăsinescu, Sin – Almada Soares, Mendes, Chelaru, Joalisson – Luwaga – Cristea. Antrenor: Flavius Stoican

Arbitru: Florin Chivulete (București)

Cartonaș roșu: Moise (43)

Astra Giurgiu

Astra Giurgiu a trecut cu bine peste meciul de pe Arena Naţională cu FCSB, câştigând un punct. După ce a avut 3 înfrângeri consecutive şi fără a marca un gol, gruparea giurgiuveană a reuşit de această dată un rezultat de egalitate, 1-1 (Harlem-Eddy Gnohéré 64 – Romario Moise 7). E adevărat că “roş-albaştrii” au menajat câţiva titulari, dar asta nu era problema Astrei, care a făcut un meci bun şi a câştigat punctul pe merit. Echipa antrenată de Edward Iordănescu se află pe locul 5 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 11 de puncte după 6 etape, fiind mai mult decât în grafic. În această vară lotul a fost toral remaniat, dar cei veniţi încep să confirme. Va dura o perioadă pentru ca “alb-negrii” să fie mai puternici, dar din ce au arătat până acum, pot ajunge în play-off. Totul ar fi fost perfect dacă ar fi trecut de ucrainenii de la FC Oleksandriya, în Europa League, însă nu a fost să fie…

Echipa probabilă

P. Iliev

Belu, Bejan, Polczak, Al. Stan

Mrzljak, Poljak

Balaure, Marquinhos, Moise

Abang

Antrenor: Edward Iordănescu

CSM Politehnica Iaşi

CSM Politehnica Iaşi a reuşit surpriza etapei a 6-a, învingând-o pe teren propriu pe Dinamo București cu scorul de 2-1 (Luwagga Kizito 80, Jô Santos 90+4 – Adam Nemec 9). Dacă ne luăm după meciurile jucate în Copou între Poli şi Dinamo nu se mai poate spune că a fost o surpriză, pentru că moldovenii aveau înaintea jocului 2 victorii şi 2 remize, însă la toate casele de pariuri, un succes al gazdelor avea cota peste 5.00. A fost o victorie muncită şi norocoasă, obţinută în faţa unui adversar puternic, care a şi deschis scorul. Echipa antrenată de Flavius Stoican se află pe locul 8 în clasamentul Ligii 1 Betano, având 8 de puncte după 6 etape. “Alb-albaştrii” au jucat în primele 6 etape cu CS Universitatea Craiova, CFR Cluj, FCSB sau Dinamo București. Acum vor juca cu Astra Giurgiu o echipă care are bilanţ maxim în meciurile de acasă. În plus, gruparea din Copou are un palmares foarte slab la Giurgiu, unde în 4 meciuri, a pierdut de fiecare dată.

Echipa probabilă

Kelava

Tiago Almeida, Frăsinescu, Cioinac, Bădic

Chelaru, Ştefănescu

Platini, Pedro Mendes, Sin

A. Cristea

Antrenor: Flavius Stoican

Meciurile all-time din Liga 1:

26.10.2012: Astra Giurgiu – CSMS Iaşi 1 – 0 (Etapa 13)

A marcat: 1-0 Sadat Bukari (65)

09.05.2013: CSMS Iaşi – Astra Giurgiu 0 – 2 (Etapa 30)

Au marcat: 0-1 Constantin Budescu (9), 0-2 Mirko Ivanovski (85)

16.08.2014: Astra Giurgiu – CSMS Iaşi 2 – 1 (Etapa 4)

Au marcat: 1-0 Takayuki Seto (16), 2-0 Kehinde Fatai (39), 2-1 Cristi Munteanu (64)

15.03.2015: CSMS Iaşi – Astra Giurgiu 1 – 0 (Etapa 21)

A marcat: 1-0 Iulian Bădic (76)

23.08.2015: Astra Giurgiu – CSMS Iaşi 4 – 1 (Etapa 8)

Au marcat: 1-0 Constantin Budescu (8), 2-0 Daniel Florea (42), 3-0 William De Amorim (50), 4-0 Constantin Budescu (54), 4-1 Vasile Gheorghe (70)

06.12.2015: CSMS Iași – Astra Giurgiu 1 – 1 (Etapa 21)

Au marcat: 0-1 Denis Alibec (7), 1-1 Vasile Gheorghe (38)

26.09.2016: Astra Giurgiu – CSMP Iași 1 – 0 (Etapa 10)

A marcat: 1-0 Constantin Budescu (78 penalty)

02.03.2017: CSM Politehnica Iaşi – Astra Giurgiu 2 – 3 (Etapa 23)

Au marcat: 0-1 Daniel Niculae (12), 1-1 Cătălin Ștefănescu (39), 2-1 Andrei Cristea (43 penalty), 2-2 Cristian Săpunaru (57 penalty), 2-3 Filipe Teixeira (72)

