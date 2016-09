Liga I, etapa a 8-a: CSU Craiova – Concordia Chiajna (17.00, Digi, Dolce, Look). Oltenii atacă podiumul

CSU Craiova – Concordia Chiajna

CS Universitatea Craiova

Gheorghe Mulțescu

“Chiajna este o nucă greu de spart, are un joc defensiv ermetizat. Se vede că antrenorul a fost un fundaș central. În ultima vreme au arătat și valențe ofensive. Dacă vom avea inspirație, viteză de gândire, execuție și reacție ne vom impune. Oricum, asigur suporterii că nu vom abdica de la jocul nostru pe atac. De altfel, la toate antrenamentele pe care le-am făcut săptămâna asta s-a mizat pe faza ofensivă, am căutat să îmbunătățim atacul. Ați văzut și la meciul cu CFR Cluj, am atacat, dar am suferit la finalizare. A fost o dominare totală a noastră, iar ei au mers pe pase în adâncime pentru Bud. E greu să joci în criză de timp și de spațiu”.

► Echipa probabilă: Calancea – Briceag, Acka, Kelić, Vătăjelu – Popov, Madson – A. Ivan (A. Manea), Nuno Rocha, Bancu – Măzărache

► Rezerve: L. Popescu, Kay, Mateiu, Băluţă, A. Manea, Gustavo, Rambé

► Antrenor: Gheorghe Mulţescu

Concordia Chiajna

Emil Săndoi

“Mi-aș dori ca ambele echipe să ia câte trei puncte de la meciul ăsta, dacă s-ar putea. Diferențele nu sunt atât de mari în campionatul nostru, dar trebuie să recunosc că CS Universitatea are mai mulți jucători care pot să facă diferența în momentul de față. Este echipa mai valoroasă, fără doar și poate, dar ați văzut că într-un meci rezultatul final ține și de greșeli individuale, de o zi mai bună pe care o prinde una dintre echipe, și de o anumită inspirație a anumitor jucători pe faza ofensivă. Nu poate să știe nimeni ce se va întâmpla, dar CS Universitatea pornește cu prima șansă, gândindu-ne la valoarea lotului. Asta nu înseamnă că noi, chiar dacă s-au pierdut jucători importanți, nu constituim un grup bun. Noi ne bazăm pe forța grupului mai mult, nu avem probleme de lot și vom veni cu gândul de a obține un rezultat bun”.

► Echipa probabilă: Bălgrădean – Feussi, Albu, Koenders, Melinte, Bucurică – Grădinaru, R. Costin, N. Roșu – M. Cristescu, Pena

► Rezerve: Drăghia, Bărboianu, Tincu, Mamele, Serediuc, Buleică, Constantinescu

► Antrenor: Emil Săndoi

Meciurile all-time din Liga 1:

19.10.2014: CS Universitatea Craiova – Concordia Chiajna 1 – 1 (Etapa 11)

Au marcat: 0-1 Wellington (7 penalty), 1-1 Viorel Ferfelea (90+1 penalty)

24.04.2015: Concordia Chiajna – CS Universitatea Craiova 2 – 2 (Etapa 28)

Au marcat: 1-0 Vasile Maftei (38), 1-1 Ionuț Târnăcop (42), 1-2 Tha’er Bawab (56), 2-2 Mihai Dina (82)

08.08.2015: CS Universitatea Craiova – Concordia Chiajna 2 – 0 (Etapa 5)

Au marcat: 1-0 Alexandru Băluţă (53), 2-0 Hristo Zlatinski (81)

20.11.2015: Concordia Chiajna – CS Universitatea Craiova 0 – 2 (Etapa 18)

Au marcat: 0-1 Kay (25), 0-2 Andrei Ivan (66)

14.03.2016: Concordia Chiajna – CS Universitatea Craiova 1 – 0 (Etapa 2, play-out)

A marcat: 1-0 Valentin Iliev (10 autogol)

01.05.2016: CS Universitatea Craiova – Concordia Chiajna 2 – 0 (Etapa 9, play-out)

Au marcat: 1-0 Alexandru Băluţă (17), 2-0 Andrei Ivan (24)