Astra Giurgiu îşi joacă, joi, de la ora 20.00, cu AS Roma, ultima şansă de calificare în „16!-imile de finală ale Ligii Europa.

Astra se califică automat dacă învinge, dar se poate califica și dacă Austria Viena nu bate la Plzen.

ACTUALIZARE 16.52. Italienii își rulează lotul pe ”Arena Națională”. Contra Astrei, care se poate califica în primăvara europeană și dacă va pierde, AS Roma îi va folosi pe Seck și pe De Santis, anunță presa peninsulară.

Moustapha Seck (foto) are 20 de ani și este un fundaș stâng senegalez venit gratis de la rivala Lazio, după ce a crescut la juniorii Barcelonei.

ACTUALIZARE 10.30. ”Au rămas acasă patru, cinci jucători pentru că întâmpină niște probleme. Manolas și De Rossi au probleme la călcâi. Rudiger e într-un program de recuperare după problema gravă pe care a avut-o la genunchi, Perrotti la fel , iar Fazio își revine după o întindere la mușchii flexori . Sunt jucătorii pe care nu i-am putut recupera. Mă aștept să creștem treptat în mentalitate. Acest lucru urmăresc de la jocul acesta. Aștept să progresăm și să mergem mereu pe teren ca să câștigăm pentru a crește brandul și numele echipei. Vermaelen va juca din primul minut. Vor juca unii jucători care n-au jucat sau care au jucat mai puțin. Mă aștept ca ei să răspundă așa cum trebuie” , a declarat Luciano Spalletti la conferința de presă.

ACTUALIZARE 10.00. Șumudică, miercuri seară, la conferința de presă: ”Atât jucătorilor cât și mie ne fuge gândul la ce se întâmplă la Plzen, acolo unde rezultatul este foarte important pentru că ne poate califica matematic. E clar că Roma dacă aliniază o formație din rezerve sunt mult peste nivelul campionatului nostru. Indiferent de echipa trimisă în teren au prima șansă. Eu știu că jucătorii mei sunt pregătiți sută la sută pentru a înfrunta Roma”.

”Nu de multe ori te întâlnești cu Roma în viață. Cred că jucătorii mei se vor autodepăși. Avem nevoie de suporteri chiar dacă nu sunt ai echipei noastre. Ar fi frumos ca o echipă din România să ajungă în primăvara europeană. Nu știu dacă mai au nevoie de un discurs la meciul acesta”.

”Se poate spune că este un meci foarte important pentru cariera mea, un etalon al carierei mele a fost meciul de la Londra, unde am reușit să câștigăm și să intrăm în grupe. Practic, nici eu nu am crezut. Citind presa, făcând o radiografie, mi-am dat seama că am avut puțin noroc, ei nevenind cu prima echipă în returul de la Giurgiu, dar am avut parte de niște băieți extraordinari și am reușit să ne calificăm”, a precizat Șumudică.

Florin Lovin a precizat că toți jucătorii sunt cu banii la zi: ”Nu trebuie să ne mai gândim la partea financiară. Este acum un climat potrivit pentru încă o nouă performanță. Ar fi o premieră ca un club cu o istorie atât de recentă să meargă mai departe în primăvara europeană. Dacă luăm să analizăm lotul Astrei este de departe cel mai bun din România. Dacă anul trecut ne calificam în grupele Europa League nu cred că aveam vreo șansă la campionat. Este foarte greu pe ambele fronturi”, a declarat Florin Lovin.

Cum AS Roma este deja calificată în faza următoare a competiţiei, atacantul Denis Alibec speră ca italienii ”să o lase mai moale” în acest joc.

„Am văzut că au venit cu toată echipa le București, sper să nu-și dea viața pe teren și să o lase mai moale. Eu sper să îmi fac treaba în continuare aici la Astra, cât mai am de jucat, sper să ne calificăm și vom vedea pe viitor ce va fi. Noi trebuie să jucăm fotbal, să le arătăm că nu sunt peste noi și să le dăm peste nas celor care ne-au criticat, cei de pe la televizor”,a declarat Alibec, pentru Dolce Sport.

Atacantul de la Astra a continuat: „Nu cred că Austria Viena va câștiga la Plzen, cred că ne vom califica. Plzen e, totuși, o echipă bună, poate să câștige împotriva austriecilor. Nu am revăzut meciul de la Roma, mi-a fost rușine. M-ar fi demoralizat, mai bine urmăream meciul de la Viena, unde am jucat foarte bine”.

Şi antrenorul echipei Astra Giurgiu, Marius Şumudică, a vorbit despre meciul Astra – AS Roma.

Nu va juca împotriva Stelei

În ceea ce priveşte meciul din campionat, cu Steaua, Alibec a anunţat că nu va juca, el urmând a evolua pentru echipa lui Gigi Becali din primăvară.

