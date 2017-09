LIVE TEXT Liga Europa, FCSB – Viktoria Plzen (joi, Pro TV, Telekom1, ora 22.05), primul meci din Grupa G.

ACTUALIZARE 14 septembrie. Se anunță incidente, înainte de FCSB – Plzen: ”O să se întâmple ceva rău”. Iată o discuție interceptată între suporteri.



ACTUALIZARE 14 septembrie: Gigi Becali a fost, miercuri seară, în cantonamentul echipei, unde, la un pahar de vin adus de acasă, a urmărit, împreună cu elevii lui Nicolae Dică, meciurile din Liga Campionilor.

”Aseară am fost la ei, ne-am uitat la meciuri împreună, am băut un pahar de vin roșu, le-am adus vinul meu de acasă. M-am dus cu damigeana. I-am zis lui Luțu să aducă o damigeană de cinci litri din cămara mea, dar aveam acolo și o damigeană cu nămol de astă vară. Și Luțu a adus nămolul, jucătorii au crezut că râd de ei. L-am trimis acasă să aducă vinul. E un vin special, Am zis să le dau și jucătorilor, am băut un pahar cu ei, am râs, am glumit”, a declarat Gigi Becali la ProX.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit faptul că Tănase a avut probleme medicale și că e incert pentru jocul cu Plzen: ”S-ar putea să nu joace Tănase. Așa am înțeles. Am vorbit cu MM Stoica și mi-a zis că Tănase a avut nu știu ce problemă la stomac. Mi-a spus că i-au făcut perfuzie. Nu știu exact ce are. Vom vedea ce va fi”.

ACTUALIZARE 14 septembrie. Denis Alibec și-a spus viciile, într-un interviu acordat pentru portalul eusunt12.

”Am mers în cantonament și am vorbit cu cei mai tineri. L-am zis «Copii, în voi am mare încredere că putem face o echipă de viitor. Nu vă luați după Denis. El are 26 de ani. Nu-l lăsați să vă corupă la țigări». Jucătorii n-au voie să fumeze în vestiar, dar el se mai ascunde și fumează. Eu știu, dar nu avem ce să-i facem.

L-am luat și pe Denis și i-am spus să nu-mi corupă copiii. Am văzut că și-a luat mașină și l-am întrebat «Tu ai minte? Ai 2 milioane de euro? Ai măcar un milion? Cum să cumperi mașină de 170.000 de euro?» Mi-a zis că i-a plăcut. El în loc să aibă minte și să facă sacrificii, își ia mașină”, a spus Gigi Becali, miercuri seară, la Pro X.

ACTUALIZARE 14 septembrie. FCSB – Viktoria Plzen: restricții de trafic în zona stadionului Național. 300 de jandarmi la meci. Accesul, de la ora 20.00

ACTUALIZARE 14 septembrie. Gigi Becali l-a făcut praf pe Denis Alibec: ”Te las să te antrenezi în curtea şcolii. Joci singur pe bătătură!”

ACTUALIZARE 14 septembrie: Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat echipa pe care Nicolae Dică o va trimite pe teren în jocul de, joi, cu Viktoria Plzen.

„Mi-a zis că nu va juca și cu Alibec și cu Gnohere. Mi-a zis echipa. Nu e surprinzătoare. Nu poate juca Teixeira și o să joace cu Golofca. El decide dacă joacă cu Tănase sau Coman. Nu mă bag eu la asta. O să joace cu cine vrea el. Nu mă bag aici. Planic și Bălașa în mijlocul defensivei. Dică va stabili cu cine joacă în atac”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Latifundiarul din Pipera a adăugat: ” Dică mi-a zis că nu poate să facă în așa fel încât să știe toată lumea primul 11 la Steaua pentru că avem meciuri din 3 în 3 zile. Vrea să stabilească jucătorii pe posturi și să nu-i mai schimbe așa. Am zis că foarte bine face. Morais e fundaș stânga”.

Astfel, pentru jocul cu Plzen, echipa FCSB ar arăta astfel: Niță – R. Benzar, Planici, Bălașa, J. Morais – Pintilii, Nedelcu – Golofca, Budescu, Fl. Coman – Alibec

Plzen se teme de FCSB: „A fost o dezamăgire ce s-a întâmplat în Liga Campionilor. Avem un respect deosebit pentru această echipă”

ACTUALIZARE 13 septembrie. Nicolae Dică se teme de Plzen: ”Este o echipă mult mai bună decât în preliminarii!”. Reacţia lui Nedelcu

ACTUALIZARE 13 septembrie. Dică a fost atacat de un fost coleg de la Steaua: ”Sunt chestii pe care nu le-am văzut la nicio echipă din lumea asta”

ACTUALIZARE 13 septembrie. Nicolae Dică a susținut conferința de presă.

”Nu s-a pus problema de nici o amendă. Cei doi sunt maturi, inteligenți, MM Stoica e un conducător cu experienţă şi o să aplaneze acest conflict. Denis Alibec va da totul pe teren. Îl cunosc bine pe Denis, am fost colegi, îl cunosc foarte bine. Sunt momente când ești nervos, asta nu se întâmplă doar cu el. Sunt momente de nervozitatem, important e să învățăm din aceste greșeli”,

”Este fals ce s-a scris despre excluderea lui Budescu de la un antrenament. Puteţi vorbi şi cu patronul şi o să vedeţi că vă va spune fix ceea ce zic şi eu: este falsă ştirea. Nu este ușor, de afară se vede mai simplu. Încerc să gestionez aceste lucruri, ca băieții să dea totul pe teren”.

„Întâlnim un adversar pe care îl cunoaştem, am jucat două meciuri oficiale. Sunt o echipă foarte bună, cu jucători care pot face diferenţa, jucători de contraatac, de viteză pe benzi. Am pierdut un singur joc, cel cu Viitorul. Nu ne aşteptam la acest lucru, ne doream să câştigăm duelul.

Obiectivul nostru este să câştigăm campionatul şi trebuie să trecem peste aceste momente dificile. Am mare încredere în băieţi, ştiu ce pot să dea, cred că pot putea trece peste acest eşec. A fost un joc bun şi la meciul tur, atunci, au marcat două goluri şi am mai avut ocazii de a marca. Am reuşit să-i blocăm, au marcat două goluri din două greşeli ale noastre.

Sunt o echipă mult mai bună decât atunci, jucătorii care aveau probleme au revenit, dar şi noi suntem o echipă puternică, ne-am întărit. Meciul va fi foarte greu, important e fim concentraţi 100% şi să avem atitudine. Sanşele sunt egale, întâlnim echipe de valori apropiate”, a declarat Dică la conferinţa de presă.

„Nu, nu. Toată lumea vorbeşte că ar trebui să fiu mai dur, ce ar trebuie să fac? Să bat jucătorii? Sunt momente când mă enervez şi eu, sparg o tablă, arunc cu o sticlă, dar vreţi să vin să vă spun asta?

Aşa sunt eu. Poate la o echipă să meargă, la alta nu. Puteam mult mai mult, cu siguranţă acest lucru mi-l doream şi eu. Au venit foarte mulţi jucători noi, nu este uşor să-i faci pe toţi să joace din prima extraordinar”.

”Regretul cel mai mare e că nu am ajuns în Liga Campionilor, dar Sporting, aseară, a jucat cu Olympiacos și a condus cu 3-0 la pauză. Când am spus că e o echipă puternică, mulți au spus că nu e așa. Dacă reușeam acea calificare, la primul meci pierdut se întâmpla exact ce se întâmplă acum, 100%”.

”Dacă nu vom câștiga campionatul, va fi un eșec. Deja ar fi al treilea an când Steaua nu câștigă campionatul și ar fi un eșec pentru mine în primul rând că de asta am venit aici – să câștig campionatul. Obiectivul meu principal e acela de a câștiga campionatul”.

Legat de cazul Gabi Enache, Dică a comentat: ”Ideea e că jucăm din 3 în 3 zile și nu pot juca aceiași mereu. Efortul e altul, sunt momente în care unii jucători nu fac față în 21 de zile la șapte jocuri. Îl știți foarte bine pe dânsul, dă declarații după jocuri despre jucători dar apoi sunt momente când la un alt meci se schimbă și nu mai are probleme cu acel jucător”.

ACTUALIZARE 13 septembrie. Constantin Budescu și Nicolae Dică s-ar fi contrat la un antrenament desfășurat săptămânile trecute, informează prosport.ro, în baza de pregătire a echipei de la Berceni. Tehnicianul a fost nemulțumit de implicarea mijlocașului ofensiv în ședința de pregătire și l-a trimis pe acesta la vestiar. Budescu s-a conformat și a părăsit antrenamentul, însă nu înainte de a-l amenința pe Dică: ”O să vorbesc eu cu nea Gigi”. Lucru care de altfel s-a și întâmplat. Conform sursei citate mai sus, fotbalistul roș-albaștrilor l-a sunat pe finanțator, iar cel din urmă i-ar fi transmis lui Dică să nu-l sancționeze pe jucător.

ACTUALIZARE 13 septembrie. Aflat în plin scandal cu managerul Mihai Stoica după evoluţia din meciul cu Viitorul (0-1), Alibec nu mai e susţinut nici de vestiar şi şi-ar putea pierde locul de titular. Gnohere stă la pândă, informează Telekom Sport.

”Atmosfera este una bună în ciuda ultimei înfrângeri. Trebuie să ne revenim repede pentru că joi avem un meci în care este obligatorie victoria. Nu e o explicaţie pentru ce se întâmplă cu Steaua. Poate că nu am depus efortul maxim, iar atunci când nu realizezi acest lucru, iar echipa adversă îşi dă viaţa pe teren pentru a o învinge pe Steaua lucrurile se complică. Meciul cu Plzen este unul pe care trebuie neapărat să-l câştigăm, mai ales după înfângerea cu Viitorul. Eu muncesc din greu ca să fiu în primul 11, dar numai antrenorul alege pe cine trimite în teren. Cel mai important lucru este să ne calificăm în primăvara europeană, iar acest lucru ar fi extraordinar pentru toată lumea”, a spus Harlem, pentru Telekom Sport.

ACTUALIZARE 13 septembrie. Pentru ca totul să fie în regulă la meciul de joi, angajații Primăriei fac curat în zona Arenei Naționalei. Marți se mătura și se tundea iarba.

ACTUALIZARE 12 septembrie. Scandal la FCSB: ”Argăseală m-a amenințat! Trăiesc un calvar”

ACTUALIZARE 12 septembrie. Prima reacție a lui Alibec despre scandalul cu Mihai Stoica: ”Mi se întâmplă să fiu uneori nervos pe teren. Îmi pare rău dacă am avut vreo reacție necontrolată”

Steaua Bucureşti va primi vizita formaţiei Viktoria Plzen, în primul meci din Grupa G a Europa League, joi, 14 septembrie, ora 22:05, pe „Arena Naţională”, iar UEFA a decis cine va arbitra primul duel al „roş-albaştrilor” din grupele EL.

Forul european a hotărât ca letonul Andris Treimanis să arbitreze meciul dintre Steaua şi Viktoria Plzen, care se va disputa joi, de la ora 22:05, pe ”Arena Naţională”. Arbitri asistenţi vor fi compatrioţii săi Haralds Gudermanis şi Aleksejs Spasjonnikovs, arbitri adiţionali au fost delegaţi Aleksandrs Golubevs şi Edgars Malcevs. Totodată, arbitru de rezervă va fi Raimonds Tatriks.

Cel mai valoros şi mai în formă fotbalist al lui Plzen, atacantul Michal Krmencik, va lipsi în meciul de joi, ispăşind ultima etapă de suspendare după ce l-a lovit cu cotul în faţă pe Momcilovici.

Plzen vine într-o formă de zile mari la Bucureşti, are punctaj maxim după 6 etape în prima ligă din Cehia şi un golaveraj de 14-1! Însă Steaua are motive să fie optimistă. Fotbalistul cu cel mai mare aport ofensiv din lotul Viktoriei nu va putea evolua joi seară. E vorba despre atacantul Michal Krmencik, cel care este golgeterul lui Plzen în acest sezon.

Are marcate 5 goluri în 8 meciuri, cu unul mai puţin faţă de câte au reuşit împreună Alibec, Budescu şi Florin Tănase. El va fi suspendat pentru confruntarea cu Bălașa şi compania. A primit nu mai puţin de 3 etape de suspendare după returul cu Steaua, din preliminariile Champions League. La meciul retur, cehul l-a lovit cu cotul în faţă pe Momcilovici şi arbitrul i-a arătat direct cartonaşul roşu.

UEFA a considerat gestul ca unul de o violenţă extremă şi i-a aplicat lui Krmencik o suspendare de 3 meciuri. A stat deja două, în play-off-ul din Europa League, în care Plzen a trecut de AEK Larnaca! A treia rundă pe care o va petrece în tribună va fi partida de joi, astfel că Steaua scapă de un adversar extrem de valoros.

De fapt, Krmencik a fost cel care a creat cel mai mare pericol în „dubla” de acum o lună şi jumătate. A marcat la Bucureşti, dar a făcut-o şi în returul de la Plzen. Pentru Larie şi Bălaşa, duelurile au fost foarte greu de câştigat în faţa celui care are un fizic impresionant: măsoară aproape 1,90 metri! În locul lui Krmencik va fi folosit Marek Bakos, care e mai în vârstă cu 10 ani şi mai scund cu 7 centimetri! El a marcat de 3 ori în actualul sezon, dintre care o „dublă” cu AEK Larnaca.

3

meciuri, toate ca titular, a jucat Krmencik în naţionala Cehiei în ultimele 3 jocuri oficiale ale acesteia: 1-1 cu Norvegia, 1-2 cu Germania şi 0-2 cu Irlanda de Nord.

A revenit Kozacik!

Va absenta golgeterul, însă faţă de duelul din Ligă, Steaua va avea un obstacol mare în a-i da gol vicecampioanei Cehiei. Portarul titular din ultimele sezoane, Matus Kozacik, s-a refăcut după o accidentare şi a revenit între buturi. A fost integralist în ultimele 3 etape şi nu doar că Plzen s-a impus de fiecare dată, dar a primit un singur gol în 270 de minute. Kozacik, 33 de ani, a avut anul trecut o evoluţie excelentă la Euro 2016, pentru Slovacia, echipă care a jucat optimi de finală, deşi a fost într-o grupă grea, alături de Anglia, Ţara Galilor şi Rusia.